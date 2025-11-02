Сили оборони завдали влучних ударів по росіянах в Куп’янську, що загальмувало їхній наступ, - Угруповання об’єднаних сил

Сили оборони завдали влучних ударів по росіянах у Куп'янську у Харківській області. Внаслідок цього ворожий наступ там загальмувався.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Яка ситуація на Куп’янському напрямку?

За словами Трегубова, ситуація на Куп’янському напрямку залишається непростою, однак українські захисники стримують окупантів та не дають їм потрапити в центр міста.

"Ба більше, там є привід для обережного оптимізму, щодо того що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки непереливки. По них було нанесено декілька влучних та важких ударів, внаслідок чого наступ там зараз загальмувався", - сказав він.

Яка тактика росіян?

Трегубов розповів, що зараз окупанти намагаються більше обходити місто, ніж, як раніше, безпосередньо прориватися з північних районів у центр.

