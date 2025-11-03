УКР
3 724 29

Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп’янську йде зачистка від ворога

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Зараз основні зусилля російських військ зосереджені у Покровську Донецької області.

Про це глава держави сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Покровськ

"Покровськ –– ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", - сказав Зеленський.

Обороною міста займається головком ЗСУ Олександр Сирський, який перебуває на полі бою, зазначив президент.

Він розповів, що в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових.

У місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Президент подякував 35-й, 38-й бригадам, які на цьому напрямку також виконують завдання, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Куп'янськ

За словами Зеленського, на Ставці обговорили ситуацію щодо Купʼянська, де за його словами, залишається близько 60 окупантів.

"Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Це було обговорено на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", - сказав глава держави.

Інші ділянки фронту без змін

  • На Лиманському напрямку без змін. Ситуація стабілізується. 
  • На Краматорському напрямку –– теж без змін. У Костянтинівці тривають бої, ситуація також поки що без змін.
  • На Новопавлівському напрямку, за його словами, змін немає, ЗСУ ведуть бої проти окупантів у 6 населених пунктах.

Операція в Добропіллі триває

"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленням, по всіх ознаках розуміємо", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (26042) Донецька область (10015) Покровськ (917) Харківська область (1833) Покровський район (1198) Куп'янський район (484) Куп'янськ (941)
Ну слава Богу! В Куп'янське повна перемога. Цікаво, він її на себе візьме, чі повісить на Сирського?
показати весь коментар
03.11.2025 19:42 Відповісти
Все за класикою - якщо "жопа", то командує Сирський/Буданов/Драпатий/Тарнавський, якщо ж звільнили від ворога, чи розбили його, то це заслуга Зєлєнского/Єрмака і першість подання переможних реляцій у відосиках.
показати весь коментар
03.11.2025 19:43 Відповісти
Якщо Сирський тоді точно все здадуть, багато поляже і тисячі підуть в полон. Я чомусь впевнений що для Сирського кумир ЖУКОВ, абсолютний кретин який поклав 10 млн особисто
показати весь коментар
03.11.2025 19:49 Відповісти
В випадку біди на Покровському напрямку, винуватого вже призначено
показати весь коментар
03.11.2025 19:50 Відповісти
Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп'янську йде зачистка від ворога.

Будьте спокійні.
Для тривоги не має причин.
Обороною командує "Генерал,-200".
"Фортеця Бахмут", "Авдіївка", "Курська операція".

Цей кондом всіх пошле на смерть тільки щоб його з посади під сраку не копнули.
Будьте впевнені!
показати весь коментар
03.11.2025 19:57 Відповісти
Заваліть вже хтось брехливий ****** цій мразоті!
показати весь коментар
03.11.2025 19:59 Відповісти
А шо вам все вічно не так? Ви можете назвати когось, при кому було знищено мильон кацапів?Всі папередники здали Київ хто за три дні, а хто зовсім без бою.Зе війде в підручники однозначно як Володимир Титановий.
показати весь коментар
03.11.2025 20:55 Відповісти
Псих лікарня--вона і в африці психлікарня
показати весь коментар
03.11.2025 21:08 Відповісти
Зеля вже почав переводити стрілки. Це демонструє яка там насправді ситуація.
показати весь коментар
03.11.2025 20:01 Відповісти
Ну що ж, все логічно: для бубочки - тільки перемоги, а провали - то Сирський. Сирку пофіг - він в політику не піде, а для янєлоха треба рейтинг. Хоча так звана "Ставка" всім керує, але хто про це згадає - то агент кремля і розповсюджує московитське ІПСО.
показати весь коментар
03.11.2025 20:05 Відповісти
Він діктором працюе?
показати весь коментар
03.11.2025 20:05 Відповісти
Обороною може й сирський командує, але вся відповідальність лежить на гундосному блазневі, тиж головнокомандуючий, як би вся твоя зе. свора і пропаганда не переводили стрілки, понаучувались як тільки срака якась або здача територій то винен хто завгодно тільки не зе, все за кремлівськими методичками, "царь хороший , бояре плохиє " . На цю туфту вже мало хто поведеться.
показати весь коментар
03.11.2025 20:06 Відповісти
Согласен!
показати весь коментар
03.11.2025 20:08 Відповісти
Це натяк на те, що знімуть Сирського, якщо рашисти захоплять Покровськ та Мирноград?
показати весь коментар
03.11.2025 20:15 Відповісти
Ну якщо і знімуть то поставлять когось ще гіршого, це ж аксіома.
показати весь коментар
03.11.2025 21:15 Відповісти
Що таке для міста площею 30 кілометрів з населенням ( було) 60 тисяч якісь 300 піхотинців?
10 орків на квадратний кілометр. На кого розрахована така ахінея.
показати весь коментар
03.11.2025 20:17 Відповісти
Ссить в очі, а «винних» потім покарає
показати весь коментар
03.11.2025 20:21 Відповісти
Пuzga Покровську...
показати весь коментар
03.11.2025 20:32 Відповісти
А я тут ни при чём.
показати весь коментар
03.11.2025 20:36 Відповісти
зЄ командував звільненням України від молодих українців - успішно, 100 тисяч вже виїхали
показати весь коментар
03.11.2025 20:36 Відповісти
Геть мудака! Ішак тільки там, де є перемоги.
показати весь коментар
03.11.2025 20:38 Відповісти
За Покровськ крайній знайдений. А за Золоте хто відповість? Хто плигав та визвірявся на воїна? Чи не Янелох? Попєрєднік-"жму руку,обнімаю",а цей-"просто пєрестать стрєлять". І "посмотреть в глаза путіну". Подивився?
показати весь коментар
03.11.2025 20:50 Відповісти
ніхто не уявляє, скільки українців загине в цьому ******** управлінні зе!гнидою....
загине, найкращих українців, загине найкращих частин дшв....
показати весь коментар
03.11.2025 20:54 Відповісти
а ти чим командуєшь, ти ж Верховний Головнокомандуючий.... умывальников начальник и мочалок командир....
показати весь коментар
03.11.2025 20:56 Відповісти
Отмазка готова.
показати весь коментар
03.11.2025 21:08 Відповісти
Kateryna Zarembo Я вопше не в генштабі, не командир і не офіс президента, щоб володіти всією картиною тактичної ситуації. Не робила огляд літератури, не брала інтерв'ю в експертів. Мій погляд - це просто погляд однієї людини на війні. Саме з такої, виключно особистої та обмеженої, перспективи я хочу поділитися своїм баченням того, https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10163261408969663&id=587379662&rdid=AigSMkbx2Bbbcry3# що відбувається.
показати весь коментар
03.11.2025 21:11 Відповісти
Зелёные это не геморрой, это гангрена
И лечить надо соответственно
показати весь коментар
03.11.2025 21:24 Відповісти
 
 