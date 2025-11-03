Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп'янську йде зачистка від ворога.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Зараз основні зусилля російських військ зосереджені у Покровську Донецької області.

Про це глава держави сказав на брифінгу.

Покровськ

"Покровськ –– ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", - сказав Зеленський.

Обороною міста займається головком ЗСУ Олександр Сирський, який перебуває на полі бою, зазначив президент.

Він розповів, що в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових.

У місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Президент подякував 35-й, 38-й бригадам, які на цьому напрямку також виконують завдання, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Куп'янськ

За словами Зеленського, на Ставці обговорили ситуацію щодо Купʼянська, де за його словами, залишається близько 60 окупантів.

"Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Це було обговорено на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", - сказав глава держави.

Інші ділянки фронту без змін

На Лиманському напрямку без змін. Ситуація стабілізується.

На Краматорському напрямку –– теж без змін. У Костянтинівці тривають бої, ситуація також поки що без змін.

На Новопавлівському напрямку, за його словами, змін немає, ЗСУ ведуть бої проти окупантів у 6 населених пунктах.

Операція в Добропіллі триває

"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленням, по всіх ознаках розуміємо", - сказав Зеленський.

