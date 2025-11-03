Ситуація в Покровську плачевна. Потрібно думати про відведення бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце, - волонтерка Толмачова
Ситуація в Покровську Донецької області вкрай складна. Військові тримають місто з останніх сил.
Про це у соцмережі фейсбук написала волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Покровськ. Наші бійці тримають його із останніх сил. Вчора ворог просунувся в районі автовокзалу Покровська, поблизу Кам'янки та Новогригорівки. І ми знову наступаємо на одні й ті самі граблі", - заявила вона.
"Не було зроблено висновків"
За словами волонтерки, не було зроблено висновків із Соледара, Бахмута, Лисичанська, Авдіївки, Вугледара та інших міст.
"Ми чули запевнення: Курщину обміняємо, в Авдіївці все під контролем, Бахмут ніхто не здасть.Та реальність виявилася іншою. Памʼятаємо, як 72-га бригада виходила з Вугледара з тяжкими втратами — поранених навіть не завжди вдавалося евакуювати, їх просто залишали", - нагадала Толмачова.
"Зараз головне - не допустити оточення"
Волонтерка вважає, що зараз необхідно вивести захисників на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце.
"Ситуація в Покровську плачевна. Треба думати про відведення наших бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце. Ми гасимо пожежі, але це дає лише тимчасовий ефект — потрібно діяти системно. Якби було ким і чим — наші військові тримали б ці міста. Але зараз головне завдання - не допустити оточення і не втратити останні механізми опору. Не можна мовчати. Потрібні реальні рішення . Ми і так багато мовчали…", - додала вона.
Яка ситуація у Покровську?
- Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.
- За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.
- Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
(Zaxid.net)
Вони ніколи не брешуть.
Тільки Зеленський!
Тільки перемога!
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
.
"Війна з Ганнібалом"
Битва при Канах - класика оточення.
це - література для середнього шкільного віку
.
нам бы день простоять да ночь продержаться.
.
===
Хто киздить?
про-сирському - ганьба!
без логістики оборона неможлива, а 225-та в оточенні
.
А кожний громадянин України знає: "Там, гдє тов. Сирскій - там успєх, там пабеда!"
про-сирськано
.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-pokrovsku-zberigayutsya-shlyahi-vidhodu-rosiyan-peremelyuyut-i-trimayut-u-misti-zhmaylo-novini-ukrajini-50557673.html
це нове слово в військовому мистецтві
Добропільський прорив кацапів - два села в чистому полі, досі за три місяці, повністю оточивши, не ліквідували
те ж саме будівля заводу в Вовчанську
.
на непобудовані фортифікації в голе поле ?
Alex G. а де вони кращі ?
У будь-якому місці вони краще, ніж в оточенні.
"Памʼятаємо, як 72-га бригада виходила з Вугледара з тяжкими втратами - поранених навіть не завжди вдавалося евакуювати, їх просто залишали", - нагадала Толмачова."
Джерело: https://censor.net/ua/n3583119
і що ?
так, відійшли, втратили території, але спротив триває
треба берегти людей.
Покровськ втрачати жалко, але за півтора роки оборони там чимало кацапів знищено
.
всі!
ви що тут обговорюєте?
покровськ? ********?
це, все життя українців! кожного дня гинуть найкращі! кожного дня сточуються резерви дшв, що там в облозі!!!
сзч майже 500 тищ.
але ж тцк отримує премії.....
що ухилянти курви ?
гів..но вопрос
.
у всьому винні ухилянти!
цікавий у вас розлад.