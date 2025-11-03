Ситуація в Покровську плачевна. Потрібно думати про відведення бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце, - волонтерка Толмачова

Ситуація в Покровську Донецької області вкрай складна. Військові тримають місто з останніх сил.

Про це у соцмережі фейсбук написала волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Покровськ. Наші бійці тримають його із останніх сил. Вчора ворог просунувся в районі автовокзалу Покровська, поблизу Кам'янки та Новогригорівки. І ми знову наступаємо на одні й ті самі граблі", - заявила вона.

"Не було зроблено висновків"

За словами волонтерки, не було зроблено висновків із Соледара, Бахмута, Лисичанська, Авдіївки, Вугледара та інших міст.

"Ми чули запевнення: Курщину обміняємо, в Авдіївці все під контролем, Бахмут ніхто не здасть.Та реальність виявилася іншою. Памʼятаємо, як 72-га бригада виходила з Вугледара з тяжкими втратами — поранених навіть не завжди вдавалося евакуювати, їх просто залишали", - нагадала Толмачова.

"Зараз головне - не допустити оточення"

Волонтерка вважає, що зараз необхідно вивести захисників на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце.

"Ситуація в Покровську плачевна. Треба думати про відведення наших бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце. Ми гасимо пожежі, але це дає лише тимчасовий ефект — потрібно діяти системно. Якби було ким і чим — наші військові тримали б ці міста. Але зараз головне завдання - не допустити оточення і не втратити останні механізми опору. Не можна мовчати. Потрібні реальні рішення . Ми і так багато мовчали…", - додала вона.

Яка ситуація у Покровську?

Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.

За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.

Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

