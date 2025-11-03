УКР
Ситуація в Покровську плачевна. Потрібно думати про відведення бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце, - волонтерка Толмачова

Волонтерка про ситуацію в Покровську

Ситуація в Покровську Донецької області вкрай складна. Військові тримають місто з останніх сил.

Про це у соцмережі фейсбук написала волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Покровськ. Наші бійці тримають його із останніх сил. Вчора ворог просунувся в районі автовокзалу Покровська, поблизу Кам'янки та Новогригорівки. І ми знову наступаємо на одні й ті самі граблі", - заявила вона.

"Не було зроблено висновків" 

За словами волонтерки, не було зроблено висновків із Соледара, Бахмута, Лисичанська, Авдіївки, Вугледара та інших міст.

"Ми чули запевнення: Курщину обміняємо, в Авдіївці все під контролем, Бахмут ніхто не здасть.Та реальність виявилася іншою. Памʼятаємо, як 72-га бригада виходила з Вугледара з тяжкими втратами — поранених навіть не завжди вдавалося евакуювати, їх просто залишали", - нагадала Толмачова.

Читайте також: У Покровську - надкритична ситуація. Велика кількість російських ДРГ просочується в місто, - 68 ОЄБр

"Зараз головне - не допустити оточення"

Волонтерка вважає, що зараз необхідно вивести захисників на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце.

"Ситуація в Покровську плачевна. Треба думати про відведення наших бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце. Ми гасимо пожежі, але це дає лише тимчасовий ефект — потрібно діяти системно. Якби було ким і чим — наші військові тримали б ці міста. Але зараз головне завдання - не допустити оточення і не втратити останні механізми опору. Не можна мовчати. Потрібні реальні рішення . Ми і так багато мовчали…", - додала вона.

Толмачова про Покровськ

Яка ситуація у Покровську?

  • Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.
  • За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.
  • Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

Читайте також: Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп’янську йде зачистка від ворога

Донецька область (10015) бойові дії (4848) Покровськ (917) Покровський район (1198)
+9
дайте їй генерала !
показати весь коментар
03.11.2025 20:37 Відповісти
+9
Вірте Зеленському і Сирському!
Вони ніколи не брешуть.
Тільки Зеленський!
Тільки перемога!
показати весь коментар
03.11.2025 20:41 Відповісти
+9
Пані волонтерка не слухає переможні реляції Зєлєнского і його генералів? 🤔 Чи ще гірше-не вірить їм? 😲
показати весь коментар
03.11.2025 20:44 Відповісти
дайте їй генерала !
показати весь коментар
03.11.2025 20:37 Відповісти
Генералів багато - якого з них їй дати ...?
показати весь коментар
03.11.2025 20:42 Відповісти
вже половина України має мати генеральські погони спостерігаючи за "захистом про-сирського"

.

.
показати весь коментар
03.11.2025 20:43 Відповісти
Правильніше років вісім...
показати весь коментар
03.11.2025 21:09 Відповісти
Росіяни зберігають тіла своїх солдатів із Покровського напрямку на захопленому м'ясокомбінаті

(Zaxid.net)

(Zaxid.net)
показати весь коментар
03.11.2025 20:38 Відповісти
ДУМАТИ? виводити ?? так буданова три дні тому ж кидали на вивід з мішка -хіба ні?
показати весь коментар
03.11.2025 20:40 Відповісти
Сирський вийшов на новий рівень брехні.
показати весь коментар
03.11.2025 20:40 Відповісти
«Трупи через кожні 10-15 метрів»: 225-й штурмовий полк показав наслідки боїв поблизу Панківки біля Покровська
показати весь коментар
03.11.2025 20:40 Відповісти
Дякую, добрий чоловік, за ці ложки меду в бочках лайна.
показати весь коментар
03.11.2025 20:46 Відповісти
Або... Чиї там трупи показували?
показати весь коментар
03.11.2025 20:48 Відповісти
Надіюсь, що твоїх родичів, бот
показати весь коментар
03.11.2025 21:24 Відповісти
Вірте Зеленському і Сирському!
Вони ніколи не брешуть.
Тільки Зеленський!
Тільки перемога!
показати весь коментар
03.11.2025 20:41 Відповісти
Ура! Ура!

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показати весь коментар
03.11.2025 20:46 Відповісти
За словами волонтерки, не було зроблено висновків із Соледара, Бахмута, Лисичанська, Авдіївки, Вугледара та інших міст.... А може навпаки, Верховний Головнокомандувач всі висновки зробив. Заборонив нашим хенералам вивчати в академіях Військову операцію з охопленням із двох сторін, що називається двостороннє охоплення. Цей маневр передбачає атаки із двох флангів для оточення противника. Москальня вивчає, нашим - зась. Зеля не велелі.
показати весь коментар
03.11.2025 20:42 Відповісти
Тіт Лівій
"Війна з Ганнібалом"
Битва при Канах - класика оточення.

це - література для середнього шкільного віку

.
показати весь коментар
03.11.2025 20:49 Відповісти
про-сирський в цей час читав "Мальчиша-кібальчиша":

нам бы день простоять да ночь продержаться.

.
показати весь коментар
03.11.2025 21:08 Відповісти
Та хто такий той Сирський? От зараз Мишкевич тут всім розкаже, що диспозицію античної битви просто треба накласти на карту Покровська і все, ніяких воєнних академій, ніяких навчань, підвищень кваліфікації в рамках співпраці з НАТО, ніякого бойового досвіду! Просто тіп з дивана мутить глобальний воєнний двіж. Ну знаєте: катли, браскі к морю і танковиє клінья! Моцний воєвода цей Льоща Мишкевич🫡
показати весь коментар
03.11.2025 21:33 Відповісти
"Покровськ -- ворог успіху не мав за останні дні Джерело: https://censor.net/ua/n3583103
===

Хто киздить?
===

Хто киздить?
показати весь коментар
03.11.2025 20:42 Відповісти
Пані волонтерка не слухає переможні реляції Зєлєнского і його генералів? 🤔 Чи ще гірше-не вірить їм? 😲
показати весь коментар
03.11.2025 20:44 Відповісти
Точно. Дискредитирует армию
показати весь коментар
03.11.2025 20:51 Відповісти
скоро нею займеться ДБР?
показати весь коментар
03.11.2025 21:40 Відповісти
«Тиждень оборони в районі села Панківка - лише одна стежка. Тіла валяються через кожні 10-15 метрів, багато ліквідованих приховані серед дерев у лісосмузі. А зверху доповідають, ніби росіяни героїчно просуваються вперед. Це не триватиме вічно - ми покроково ліквідуватимемо ворожі підрозділи, якою б важкою не була ця робота», - йдеться в повідомленні.
показати весь коментар
03.11.2025 20:44 Відповісти
Героям Слава!

про-сирському - ганьба!

без логістики оборона неможлива, а 225-та в оточенні

.
показати весь коментар
03.11.2025 20:52 Відповісти
Бот, ти не угомонишся, га?
показати весь коментар
03.11.2025 21:35 Відповісти
Ти чорт навіть не знаєш що то за пірозділ такий, просто чув десь 225 і все. Чи ти просто обіжений на 225-ий за КурНР?
показати весь коментар
03.11.2025 21:37 Відповісти
Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3583103
А кожний громадянин України знає: "Там, гдє тов. Сирскій - там успєх, там пабеда!"
показати весь коментар
03.11.2025 21:25 Відповісти
А кращі позиції в нас є?
показати весь коментар
03.11.2025 20:46 Відповісти
кращі позиції це місто з будинками і підвалами

про-сирськано

.

про-сирськано

.
показати весь коментар
03.11.2025 20:53 Відповісти
«Питання Покровська ще не вирішене». Головна задача - перемолоти росіян і, як тарганів, не випускати з міста якнайдовше
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-pokrovsku-zberigayutsya-shlyahi-vidhodu-rosiyan-peremelyuyut-i-trimayut-u-misti-zhmaylo-novini-ukrajini-50557673.html
показати весь коментар
03.11.2025 20:47 Відповісти
захопити тарганів в полон - вітаю!
це нове слово в військовому мистецтві

Добропільський прорив кацапів - два села в чистому полі, досі за три місяці, повністю оточивши, не ліквідували

те ж саме будівля заводу в Вовчанську

.
показати весь коментар
03.11.2025 20:58 Відповісти
Чергова м'ясорубка від Наркозельцера для гоїв.
показати весь коментар
03.11.2025 20:47 Відповісти
а де вони кращі ?

на непобудовані фортифікації в голе поле ?
показати весь коментар
03.11.2025 20:51 Відповісти
Потрібно думати про відведення бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце, - волонтерка Толмачова Джерело: https://censor.net/ua/n3583119

Alex G. а де вони кращі ?

У будь-якому місці вони краще, ніж в оточенні.
показати весь коментар
03.11.2025 20:57 Відповісти
Зєльц і Творожніков сплять спокійно. Їм пофігу. Їхніх друзів, рідних там не було.

"Памʼятаємо, як 72-га бригада виходила з Вугледара з тяжкими втратами - поранених навіть не завжди вдавалося евакуювати, їх просто залишали", - нагадала Толмачова."

Джерело: https://censor.net/ua/n3583119
показати весь коментар
03.11.2025 20:53 Відповісти
Їх ціль знищення і деморалізація - тому ВОНИ НЕ ВІДВЕДУТЬ
показати весь коментар
03.11.2025 20:54 Відповісти
Ну да, волонтерка ж в нас знає як керувати фронтами. Да і куди відводити війська, за Дніпро? Впаде Покровськ, впаде вся лінія фронту. Про Харків і Суми можете забути. Якщо не про все лівобережжя
показати весь коментар
03.11.2025 20:55 Відповісти
Так і є. Впаде Покровськ, впадуть і Суми. І Вінниця відразу ж опиниться під загрозою. Вітаю тебе, великий полководець.
показати весь коментар
03.11.2025 21:03 Відповісти
впали Марік, Сєвєродонецьк-Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Торецьк...

і що ?
так, відійшли, втратили території, але спротив триває

треба берегти людей.
Покровськ втрачати жалко, але за півтора роки оборони там чимало кацапів знищено

.
показати весь коментар
03.11.2025 21:03 Відповісти
А ви принципово не читаєте аналітику від військових і військових експертів? Там можна дізнатись куди відводити і як відводити. Інформація у відкритому доступі. На Цензорі також була. Чи вам аби хчилю гнати і "гвалт" волати?
показати весь коментар
03.11.2025 21:04 Відповісти
Очередная предательница. А ну зебобики, ату ее. Все самые хреновые новости мы узнаем недели через две. Из западных изданий в основном. Мрак.
показати весь коментар
03.11.2025 20:55 Відповісти
****** уроди!
всі!
ви що тут обговорюєте?
покровськ? ********?
це, все життя українців! кожного дня гинуть найкращі! кожного дня сточуються резерви дшв, що там в облозі!!!
сзч майже 500 тищ.
але ж тцк отримує премії.....
показати весь коментар
03.11.2025 20:59 Відповісти
про що мав сказати ?

що ухилянти курви ?
гів..но вопрос

.
показати весь коментар
03.11.2025 21:05 Відповісти
ухилянти, це вже самодостатній персонаж, який переріс в окремий підкаст шоу голобородька.
у всьому винні ухилянти!
у всьому винні ухилянти!
показати весь коментар
03.11.2025 21:14 Відповісти
Все вірно.
показати весь коментар
03.11.2025 21:00 Відповісти
Слишком разная пошла инфа и по ТГ каналам. Это первый признак полной потери контроля.
показати весь коментар
03.11.2025 21:02 Відповісти
Так они ж работают.
показати весь коментар
03.11.2025 21:08 Відповісти
Волонтери, фотографи, медсестри, артисти і т.інш ---всі говнокомандуючі.
показати весь коментар
03.11.2025 21:14 Відповісти
дивно, комік на посаді верховного головнокомандувача вас не обурює, сексологиня на посаді посла - не обурює, фотографи, актори, перукарі, безробітні в законодавчому органі - не обурюють; волонтерка, яка постійно комунікує з військовими, отримує від них інфомацію, виїздить в підрозділи - обурює.
цікавий у вас розлад.
цікавий у вас розлад.
показати весь коментар
03.11.2025 21:33 Відповісти
Відколи якась там волонтерка оцінює ситуацію на рівні військового ?
показати весь коментар
03.11.2025 21:17 Відповісти
Нагірше те, що такі новини вже нікого не дивують...
показати весь коментар
03.11.2025 21:25 Відповісти
Можно подумать для кого-то это неожиданность.
показати весь коментар
03.11.2025 21:28 Відповісти
лучше промолчу...
показати весь коментар
03.11.2025 21:34 Відповісти
Висновок було зроблено-командири не несуть ніякої відповідальності ск
показати весь коментар
03.11.2025 21:39 Відповісти
Нехай не лізе не в своє діло
показати весь коментар
03.11.2025 21:41 Відповісти
А зелений забиває своєю пустою балаканиною весь інфоппостір цензора
показати весь коментар
03.11.2025 21:43 Відповісти
 
 