Новости Ситуация на Покровском направлении
В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, окружения города нет, - ГВ "Схід"

Ситуация в Покровске

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается.

Об этом сообщила Группировка войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

С начала суток, по состоянию на 19:00, на Покровском направлении оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки.

"Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению вражеских ДРГ в Покровске. Привлечены операторы Сил беспилотных систем, штурмовые подразделения. Также в городе работают группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват Покровска и Константиновки откроет путь армии РФ к наступлению на Краматорск и Славянск, - The Independent

пуйла шукають ,він обіцяв приїхати
04.11.2025 20:37 Ответить
Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується через горловину
04.11.2025 20:38 Ответить
"фортеця бахмут" "авдіївка тримається".....і паралельно " Рейнметал будує завод в Литві бо тут нереально через корупцію" і параленьно " на газ не вистачає 750 млн" і параленьно " 3000 км безкоштовно"

......НУ ДА НУ ДА всім вам вірять ага
04.11.2025 20:42 Ответить
Какие нахрен "пошуково-ударни дии" когда 200 россиян "нагнули" всю многотысячную группировку ЗСУ в Покоровске? Ну какие теперь "пошуково-ударни дии"? В Купянске дела еще хуже. Там 60 россиян "нагнули" многотысячную группировку ЗСУ. Ну какие теперь "пошуково-ударни дии?
04.11.2025 20:59 Ответить
Уже ж скоро туда и корреспонденты приедут, которых ***** позвал?
04.11.2025 21:25 Ответить
У Покровську тривають пошуково-ударні ..... мабуть запозичена в НАТО нова війскова термінологія ...?
04.11.2025 21:11 Ответить
Шукають Сцирського з Будановим?)))Прилетіли на гелікоптерах кудись і десь в підвалах впали на дно))
04.11.2025 21:28 Ответить
 
 