В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, окружения города нет, - ГВ "Схід"

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается.

Об этом сообщила Группировка войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

С начала суток, по состоянию на 19:00, на Покровском направлении оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 23 атаки.

"Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению вражеских ДРГ в Покровске. Привлечены операторы Сил беспилотных систем, штурмовые подразделения. Также в городе работают группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

