Оккупанты продолжают скапливаться в Покровске. Мирноград под угрозой, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают накапливать личный состав в Покровске Донецкой области и налаживают логистику для дальнейшего проникновения вглубь города.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в районе Покровска

Отмечается, что враг фиксируется и терпит поражение почти по всей территории Покровска, в то же время оккупанты продолжают продвижение и обустраивают позиции в захваченных районах.

"Идет постепенное поглощение, где россияне уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город", - сообщил проект.

Мирноград в оперативном окружении, до классического окружения остается 5 км, - Ukrainian Witness

DeepState сообщил о критической ситуации в Покровске 4 ноября

По данным DeepState, в районе между Покровском и Гришиным продолжаются бои за контроль над ключевыми участками снабжения, которые определяют возможность удержания города.

Одновременно продолжаются попытки зачистки и ликвидации противника, однако это не решает ключевую проблему — блокирование россиян на южных окраинах, чтобы сделать невозможным проникновение в город.

"Исходя из того, что кацапы там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", - говорят в DeepState.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, окружения города нет, - УВ "Восток"

Мирноград

Аналитики также предупреждают, что под угрозой оказывается Мирноград.

"Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там", - добавляет проект.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 4 ноября о продвижении врага в Покровске.

Захват Покровска и Константиновки откроет путь армии РФ к наступлению на Краматорск и Славянск, - The Independent

Я никак не пойму! а как московиты "накопичуются"?
показать весь комментарий
04.11.2025 22:25 Ответить
Як глисти у дупі, тунгусе. Чи тобі не знати?
показать весь комментарий
04.11.2025 22:29 Ответить
Шиза от генштаба. У них то накопляются, то пробегают, то проскальзывают, то ( это вообще пздц) заблудились и тд. И везде "ДРГ". Как они будут объяснять, что проиграли не регулярным частям, а сраным дрг, я хз, видимо телемарафонщикам пофиг.
показать весь комментарий
04.11.2025 22:52 Ответить
Вивести всіх наших та ввалити
по тих містах разом з накопиченими
цього ліліпут і боїться, та кличе журналістів
показать весь комментарий
04.11.2025 22:27 Ответить
По Бахмуту вже добряче вломила, чи чекаєш чогось?
показать весь комментарий
04.11.2025 22:29 Ответить
Надо просто правду людям говорить. А правда в том что хоть ты миллионы мобилизируй той пехоты то все ДО СРАКИ! Больше людей на поле боя то больше потерь. Потому что КАБами сотрут любые позиции хоть стидит на позициии 2 пехотинца хоть тысячу КАБ убьет их всех. Поэтому нет смысла в большом количестве пехоты. Ибо пока московиты ДОМИНИРУЮТ в НЕБЕ они всегда будут побеждать. Авиация всегда и во все времена РУЛИТ
показать весь комментарий
04.11.2025 22:33 Ответить
чушь, мы как раз проигрываем, потому что пустые окопы, кацапы просто обходят наши позиции, заходят в тылы, режут логистику, минируют, их некем перехватывать
показать весь комментарий
04.11.2025 22:55 Ответить
Пізно кинулись підсилюватися - як завжди доводимо ситуацію до критичної а потім хочем вибити кацапів -як ми їх виб"єм - в нас немає кількісної переваги
показать весь комментарий
04.11.2025 22:37 Ответить
Нет! Шановни! Тут опечатка! Не Мирноград пид загрозою а уже Павлоград в Днепропетровской области пид загрозою. Ибо после взятия Покровска московиты могут пойти на Павлоград как на параде
показать весь комментарий
04.11.2025 22:40 Ответить
Рьопке; "85% Покровська контролюють рос.вояки.",.....Мосійчук; "Покровськ усе, Мирноград в оточенні,.....Зеленський - в абсолютном НЕАДЕКВАТІ."
показать весь комментарий
04.11.2025 22:44 Ответить
@ Воїни Головного управління розвідки ліквідували операторів БПЛА російського підрозділу «Рубикон» у тимчасово окупованій Авдіївці на Донеччині.
Відео удару оприлюднила пресслужба https://www.facebook.com/share/v/1LshibT5Dc/ ГУР МО України.

Для удару по ворогу оборонці застосували вітчизняний дрон-камікадзе https://militarnyi.com/uk/tag/fp-2/ FP-2 зі 105-кілограмовою бойовою частиною.
«У напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубикон», - розповіли розвідники.
За визначеними координатами розташування ворога оператори Головного управління розвідки в умовах щільної міської забудови філігранно спрямували в базу загарбників безпілотник FP-2.
За даними воєнної розвідки, у результаті удару ліквідовано офіцерів та операторів безпілотників російського «Рубикону», які перебували в штабі.
Цей ворожий елітний підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни росії проти України.
У ГУР зазначають, що це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.
Більш детально про цей ворожий підрозділ читайте у статті на Мілітарному: https://militarnyi.com/uk/articles/shho-vidomo-pro-elitni-rosijski-**********-bpla-rubykon-ta-sudnyj-den/ Що відомо про елітні російські підрозділи БПЛА: «Рубикон» та «Судный день».
показать весь комментарий
04.11.2025 22:59 Ответить
 
 