Оккупанты продолжают скапливаться в Покровске. Мирноград под угрозой, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают накапливать личный состав в Покровске Донецкой области и налаживают логистику для дальнейшего проникновения вглубь города.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в районе Покровска

Отмечается, что враг фиксируется и терпит поражение почти по всей территории Покровска, в то же время оккупанты продолжают продвижение и обустраивают позиции в захваченных районах.

"Идет постепенное поглощение, где россияне уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город", - сообщил проект.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирноград в оперативном окружении, до классического окружения остается 5 км, - Ukrainian Witness

По данным DeepState, в районе между Покровском и Гришиным продолжаются бои за контроль над ключевыми участками снабжения, которые определяют возможность удержания города.

Одновременно продолжаются попытки зачистки и ликвидации противника, однако это не решает ключевую проблему — блокирование россиян на южных окраинах, чтобы сделать невозможным проникновение в город.

"Исходя из того, что кацапы там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", - говорят в DeepState.

Читайте также: В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, окружения города нет, - УВ "Восток"

Мирноград

Аналитики также предупреждают, что под угрозой оказывается Мирноград.

"Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там", - добавляет проект.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.

Мониторинговый проект DeepState сообщал 4 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Захват Покровска и Константиновки откроет путь армии РФ к наступлению на Краматорск и Славянск, - The Independent