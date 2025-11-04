Оккупанты продолжают скапливаться в Покровске. Мирноград под угрозой, - DeepState. КАРТА
Российские войска продолжают накапливать личный состав в Покровске Донецкой области и налаживают логистику для дальнейшего проникновения вглубь города.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в районе Покровска
Отмечается, что враг фиксируется и терпит поражение почти по всей территории Покровска, в то же время оккупанты продолжают продвижение и обустраивают позиции в захваченных районах.
"Идет постепенное поглощение, где россияне уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город", - сообщил проект.
По данным DeepState, в районе между Покровском и Гришиным продолжаются бои за контроль над ключевыми участками снабжения, которые определяют возможность удержания города.
Одновременно продолжаются попытки зачистки и ликвидации противника, однако это не решает ключевую проблему — блокирование россиян на южных окраинах, чтобы сделать невозможным проникновение в город.
"Исходя из того, что кацапы там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", - говорят в DeepState.
Мирноград
Аналитики также предупреждают, что под угрозой оказывается Мирноград.
"Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там", - добавляет проект.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 4 ноября о продвижении врага в Покровске.
по тих містах разом з накопиченими
цього ліліпут і боїться, та кличе журналістів
Відео удару оприлюднила пресслужба https://www.facebook.com/share/v/1LshibT5Dc/ ГУР МО України.
Для удару по ворогу оборонці застосували вітчизняний дрон-камікадзе https://militarnyi.com/uk/tag/fp-2/ FP-2 зі 105-кілограмовою бойовою частиною.
«У напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубикон», - розповіли розвідники.
За визначеними координатами розташування ворога оператори Головного управління розвідки в умовах щільної міської забудови філігранно спрямували в базу загарбників безпілотник FP-2.
За даними воєнної розвідки, у результаті удару ліквідовано офіцерів та операторів безпілотників російського «Рубикону», які перебували в штабі.
Цей ворожий елітний підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни росії проти України.
У ГУР зазначають, що це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.
Більш детально про цей ворожий підрозділ читайте у статті на Мілітарному: https://militarnyi.com/uk/articles/shho-vidomo-pro-elitni-rosijski-**********-bpla-rubykon-ta-sudnyj-den/ Що відомо про елітні російські підрозділи БПЛА: «Рубикон» та «Судный день».