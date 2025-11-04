УКР
Новини
Мирноград в оперативному оточенні, до класичного оточення лишається 5 км, - Ukrainian Witness

покровськ

Покровсько-Мирноградська агломерація у пастці, "сіряк" на мапах розповзається буквально на очах, росіяни іпсошать про фактичне оточення. І хоч це не так, ситуація виглядає вкрай погано. Мирноград на тлі повністю "сірого" Покровська виглядає краще, але це омана — до класичного оточення міста станом на вечір 4 листопада лишається 5 км.

Проєкт Ukrainian Witness розпитав про ситуацію військового бригади, яка працює у Мирнограді та на його околицях. Читайте на Цензор.НЕТ.

Що відбувається у Мирнограді зараз?

Мирноград в оперативному оточенні, і вже досить давно. Про це заговорили більше зараз, тому що загострилося положення Покровська. Усі шляхи до Мирнограда контролює FPV-дронами ворог. "Люди сюди пробираються виключно на характері", — каже боєць. — І ситуація погіршується. Росіяни протиснули наші війська у Покровську, і під контролем України лишаються кілька вулиць у північній частині міста. Ворог також є у Красному Лимані і періодично виходить на траси Покровськ — Добропілля, Родинське — Гришине. Усе це створює для росіян більше можливостей і далі перерізати логістику до Мирнограда.

Чому так сталося?

Головною проблемою військовий називає логістику. Вона вкрай ускладнена, а почасти відсутня. Великі проблеми з’явилися ще на початку цього року, коли росіяни змогли пробити позиції на ділянці однієї з бригад. "І це, якщо чесно, не дивно, — говорить боєць, — бо піхоти у них не було". Ворог увійшов у фланги українських позицій, його вибили, але ціною високих втрат.

Росіяни потроху накопичувалися і врешті сформували Добропільський виступ. Звідти вони змогли планомірно нищити українську логістику далі. "Ми постійно потрапляємо у цю пастку, — розповідає захисник. — Суджа, Курахове, Велика Новосілка, Вугледар, Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк і багато інших населених пунктів ми втратили задовго до того, як туди зайшов ворог, і саме через знищену логістику". Та додає: "А ми, замість того, щоб поберегти людей і відтягнутися на вигідніші позиції, самовіддано трималися, а потім ще втрачали і підрозділ, і населений пункт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден підрозділ Сил оборони в Покровську чи Мирнограді не перебуває в оточенні, - Генштаб

Коли це все почалося?

Що ворог переріже логістику у Покровськ та Мирноград, було ясно вже у середині літа, але передумови складалися значно раніше. "Ми почали програвати технологічну війну, — розповідає боєць. — Якщо у січні — лютому ворожі FPV не могли шкодити логістиці, бо позиції пілотів противника тримали під постійним ураженням, на початку весни росіяни встановили від Новогродівки на схід, в бік Костянтинівки, "штору" — дуже щільну та насичену смугу РЕБ. Це позбавило українські сили можливості вражати російських пілотів. Авіація була вкрай рідкісним гостем на напрямку, тим більше її майже ніколи не застосовували по позиціях російських екіпажів безпілотників.

Рішення для проблеми знайшли у другій половині літа, і це було пізно. Крім того, росіяни почали масово застосовувати матки з FPV-дронами. "Вони довели нашу логістику до такого стану, що зараз у нас люди ходять пішки на позиції по кілька десятків кілометрів, — каже захисник. — Цей шлях не долається за один день, евакуація стає дуже складною історією".

Є проблеми і з підготовкою позицій. Військово-цивільні адміністрації, що це роблять, не враховують потреб військових. Тож траншеї можуть з’явитися в тилу українських військ, вбити логістику і відрізати доступ до позицій. Так сталося у Мирнограді. "Ми з копачами часом сварилися, робили додаткові проходи, все це закінчувалося доганами і службовими розслідуваннями щодо наших командирів, які приймали рішення якось відродити логістику, — говорить боєць. — Але нам казали, що ми підриваємо обороноздатність Мирнограда".

Читайте також: У Покровську тривають пошуково-ударні дії, оточення міста немає, - УВ "Схід"

Чого очікувати?

За будь-якого розвитку подій ситуація виглядає погано. З висоток Покровська російські пілоти сягають аж до Добропілля, тож на відстані 20—30 км на північ логістика буде знищена. Передумов для її покращення немає.

Поки за Покровськ йдуть бої, ми втрачаємо багато військ. "Зараз тут воюють залишки старої гвардії, — каже військовий. — Її не можна отак просто про**обувати. А ми саме цим і займаємося". Ким замінити бійців, коли пастка між Покровськом та Мирноградом остаточно закриється, невідомо.

На напрямок зараз спрямовано підкріплення із спецпризначенців та штурмовиків, але це не так важливо, бо все одно не вирішує проблему логістики. "Ви можете загнати хоч 200 тисяч людей, але їм все одно треба йти під нескінченними каруселями FPV", — каже захисник.

Донецька область (10035) Покровськ (924) Мирноград (125) Покровський район (1208) війна в Україні (6806)
+26
бо не втік...... краще б ти в свого батька на трусах засох клоун
04.11.2025 21:15 Відповісти
+23
ось мені цікаво,на росії сирський вже отримав хєроя ? бо зєля з єрмаком вже по третьому колу видно хєрооїв отримали
04.11.2025 21:20 Відповісти
+16
Ткніть хтось носом у це ГШ Сирського.

Бо вони досі думають, що інформацію, як 50 років тому, можна отримати тільки з підконтрольних владі газет та телевізора.
04.11.2025 21:16 Відповісти
Cцирський вже все вирішив на Допбропільському виступі(
04.11.2025 21:15 Відповісти
ось мені цікаво,на росії сирський вже отримав хєроя ? бо зєля з єрмаком вже по третьому колу видно хєрооїв отримали
04.11.2025 21:20 Відповісти
Він як Штірліц,через десятиліття виступить на халубом аганькє((
04.11.2025 21:24 Відповісти
бо не втік...... краще б ти в свого батька на трусах засох клоун
04.11.2025 21:15 Відповісти
Цитаты Великих Полководцев"Нам пы.....а"!!!
04.11.2025 21:15 Відповісти
Ти склав іспит з москальської історії, тунгусе.
04.11.2025 21:22 Відповісти
Ткніть хтось носом у це ГШ Сирського.

Бо вони досі думають, що інформацію, як 50 років тому, можна отримати тільки з підконтрольних владі газет та телевізора.
04.11.2025 21:16 Відповісти
У гш кажуть все нормально, а про оточення кажуть, то все хфейки і іпсоооо, вірте нам і опі, боневтік обісцяв відновити ракетну програму грім 2 і і і довгі фламінго, аж 3000 штук!
04.11.2025 21:19 Відповісти
Ну що підготувались до міру і перагаворів? Поки дурачки їздили по перегаворам то рашисти готувались до штурмів. Все по плану )(уйла. Ви там собі базікайте і мрійте про мір а )(уйло готує Сосію до подальших наступів
04.11.2025 21:21 Відповісти
Тобі ж миру не потрібно???
04.11.2025 21:24 Відповісти
У нього всі проблеми від переговорів. Правда переговорів вже немає 4 роки, але становище України тільки погіршується.
04.11.2025 21:30 Відповісти
тю, так чому ти готувався до миру і переговорів, а не пішов на фронт?
04.11.2025 21:28 Відповісти
З висоток Покровська російські пілоти сягають аж до Добропілля, тож на відстані 20-30 км на північ логістика буде знищена. А де наші КАБи щоб знищувати висотки разом з рашистськими фпвішниками? Чи в нас завжди терпіли
04.11.2025 21:22 Відповісти
Де Ваші КАБи, можете знати тільки Ви.
04.11.2025 21:34 Відповісти
Літаки та КАБи, то занадто складна тема, тут же незрозуміло інше: чому дронщики ЗСУ не могли раніше сидіти на тих висотках та кошмарити орчатину? Як вона нас - зараз. Бо в неї, бачте, висотки. Вона їх з собою принесла, чи щойно виросли? Чому в ЗСУ не є переваги у вигляді висоток?
04.11.2025 21:44 Відповісти
Покровськ в оточенні. Без перебільшення, - досвідчена військова кореспондентка Юлія Кирієнко...

Це важко писати... Далі гірше

«Вийти вдалося не всім нашим.

Ситуація жахлива: росіяни просуваються, на висотках виставляють снайперів, аби унеможливити рух наших штурмовиків.

І це при тому, що за містом, у кількох кілометрах, в окопах наша піхота.

Ми втрачаємо місто. Але найстрашніше, ми втрачаємо людей на околицях, яким нема як вийти. Бо рішення прийняли запізно».

Ось у чому справжня трагедія і ми не нагнітаємо.

Тримаємо кулаки за наших, які залишаються там.

Молимося за живих. Пам'ятаємо загиблих.
04.11.2025 21:22 Відповісти
А ішак в цей час перебуває на екскурсії та піариться, роздаючи медальки.
04.11.2025 21:27 Відповісти
А він обожнює нагороджувати вбитих та фінансувати оточених.

Зеленський - найуспішніший ліквідатор України та українців.
04.11.2025 21:34 Відповісти
пздц.
04.11.2025 21:29 Відповісти
хто вийде з форумчан за відставку зе та його банди? я-вийду
04.11.2025 21:36 Відповісти
Скликають РНБО, щоб знайти цікаве рішення, як у втраті зразу і Покровська, і Мирнограда, винуватий Порошенко.
04.11.2025 21:36 Відповісти
Кацапи перебивають нас дронами - так було в Курську - де вони зібрали дроновий кулак - тепер повторяють біля Покровська
04.11.2025 21:37 Відповісти
якщо побачите бородатого наркомана який збирається фоткаться перед назвою вашого міста-бийте його і проганяте. бо буде горе

04.11.2025 21:40 Відповісти
04.11.2025 21:45 Відповісти
Фігляр розбазарив 200 млрд., куди-попало, обосравсь як президент звалив все на армію, армія банально не тягне бо країна, ресурсу в 5 раз менше.
04.11.2025 21:54 Відповісти
5 км. було два тижні тому.
04.11.2025 22:08 Відповісти
Перше оточення, перший котел такого ніколи не було і ось знову.

Танці на граблях продовжуються.
04.11.2025 22:16 Відповісти
Для влади це нічого не змінює, паліцаї і тцк на яких влада в тримається- не постраждали .
04.11.2025 22:18 Відповісти
Весною до Покровська-Мирнограда зайшов ************** кацапський підрозділ "Рубікон". Вони побудували могутню лінію РЕБ та почали полювання на логістику на екіпажи БПЛА ЗСУ. Зараз маємо наслідки.
04.11.2025 22:21 Відповісти
Цікаво, а 5 км до повного оточення - це ще потужно чи вже незламно для наших дебілів-командирів?
04.11.2025 22:33 Відповісти
 
 