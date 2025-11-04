Жоден підрозділ Сил оборони в Покровську чи Мирнограді не перебуває в оточенні, - Генштаб

У Генштабі запевняють, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації. Блокування міст також немає.

Про це речник Генштабу майор Андрій Ковальов заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Оточення немає

"На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні", - заявили у Генштабі.

За слова речника, підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.

У Генштабі додали, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 4 листопада про просування ворога у Покровську.

