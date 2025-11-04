Жоден підрозділ Сил оборони в Покровську чи Мирнограді не перебуває в оточенні, - Генштаб
У Генштабі запевняють, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації. Блокування міст також немає.
Про це речник Генштабу майор Андрій Ковальов заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Оточення немає
"На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні", - заявили у Генштабі.
За слова речника, підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.
У Генштабі додали, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 4 листопада про просування ворога у Покровську.
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-karta-boyovykh-diy-viyna-********-rosiya-31-10-2025
"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються ********** та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", - зауважують у Генштабі.
Повідомляється, що заблокованих українських підрозділів у Авдіївці немає. Підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки.
16 лютого 2024 року
росіяни повністю захопили Авдівку на наступний день