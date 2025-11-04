УКР
2 276 28

Жоден підрозділ Сил оборони в Покровську чи Мирнограді не перебуває в оточенні, - Генштаб

Генштаб заперечив оточення ЗСУ у Покровську та Мирнограді

У Генштабі запевняють, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації. Блокування міст також немає.

Про це речник Генштабу майор Андрій Ковальов заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Оточення немає

"На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні", - заявили у Генштабі.

За слова речника, підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.

У Генштабі додали, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Покровську тривають пошуково-ударні дії, оточення міста немає, - УВ "Схід"

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 4 листопада про просування ворога у Покровську.

Читайте також: Ситуація поблизу Покровська та на його околицях: Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї Січеславської бригади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

+12
Ми ж всі дурні, ми ж по мапі не розуміємо, дякуємо що пояснили. А те що дрони ворога паралізували логістику, евакуацію поранених то все дурня!
04.11.2025 21:11 Відповісти
04.11.2025 21:11 Відповісти
+8
Віримо, як найвеличнішому лідору.
04.11.2025 21:11 Відповісти
04.11.2025 21:11 Відповісти
+5
У генштабі ніколи не брешуть! Це все хфейки і іпсоооо
04.11.2025 21:14 Відповісти
04.11.2025 21:14 Відповісти
надіюсь на це. сильно надіюсь.
04.11.2025 21:11 Відповісти
04.11.2025 21:11 Відповісти
Ви ветеран, пане Олександре, і розумієте, що оточення є

.
04.11.2025 21:39 Відповісти
04.11.2025 21:39 Відповісти
я звичайний пенсіонер. який нафуй нікому не потрібний
04.11.2025 21:41 Відповісти
04.11.2025 21:41 Відповісти
Погано шо у нас за брехню вже дуже давно ніхто не несе відповідальності...тому всі брешуть як дихають
04.11.2025 21:41 Відповісти
04.11.2025 21:41 Відповісти
Ми ж всі дурні, ми ж по мапі не розуміємо, дякуємо що пояснили. А те що дрони ворога паралізували логістику, евакуацію поранених то все дурня!
04.11.2025 21:11 Відповісти
04.11.2025 21:11 Відповісти
Віримо, як найвеличнішому лідору.
04.11.2025 21:11 Відповісти
04.11.2025 21:11 Відповісти
У генштабі ніколи не брешуть! Це все хфейки і іпсоооо
04.11.2025 21:14 Відповісти
04.11.2025 21:14 Відповісти
подібне було багато разів сказане ГШ ..але окупація рашистами української території, вказує часто густо на це .як на замилювання очей українському народові...
04.11.2025 21:15 Відповісти
04.11.2025 21:15 Відповісти
В Генштабі якась дивна подача інформації - то місяць мовчав за Покровськ і Мирноград а сьогодні видав шо ці міста не оточені
04.11.2025 21:16 Відповісти
04.11.2025 21:16 Відповісти
Якщо і це все тут закінчиться фіаско,і Сцирський і далі керуватиме та виправдовуватиметься,то є всі підстави думати ,що зрада нагорі разом з ним.Складається враження,що роблять все,щоб москалі прорвали фронт(А Фаби москалів на 200 км,ну то це вже вся лівобережна Україна(((
04.11.2025 21:23 Відповісти
04.11.2025 21:23 Відповісти
Сирський це наслідок, а причина в зелнському та єрмаку. Діють згідно оманському договорняку.
04.11.2025 21:33 Відповісти
04.11.2025 21:33 Відповісти
"А Фаби москалів на 200 км,ну то це вже вся лівобережна Україна"... Як вважаєте, відступ із займаних територій збільшить відстань до лівого берега для ворожих Фабів, чи навпаки, скоротить?
04.11.2025 21:52 Відповісти
04.11.2025 21:52 Відповісти
І не одного зебіла
04.11.2025 21:27 Відповісти
04.11.2025 21:27 Відповісти
Уррра! Всі на шикування на плацу, відсвяткувати цю чудову новину.
04.11.2025 21:32 Відповісти
04.11.2025 21:32 Відповісти
І не збехали, і правду не сказали. Ті 7 км це практично поля, тобто по факту оперативне оточення присутнє і вивести війська через чисте поле нереально, завести підкріплення і забезпечення теж проблема ще та. Потрібне радикальне рішення по знищенню всієї сарани що прорвалась до Родинського і Червоного лиману.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-karta-boyovykh-diy-viyna-********-rosiya-31-10-2025

04.11.2025 21:37 Відповісти
04.11.2025 21:37 Відповісти
Покровськ це пункт утилізації окупантів в промислових масштабах. Це їх пункт остаточного призначення. Місце з якого ніхто живим не повертається.
04.11.2025 21:40 Відповісти
04.11.2025 21:40 Відповісти
Ти окупантів знищиш лозунгами чи язиком
04.11.2025 21:44 Відповісти
04.11.2025 21:44 Відповісти
Тю... Ти б ще, як усі "ура-патріоти" запитав "З окопа пишеш?"
04.11.2025 22:01 Відповісти
04.11.2025 22:01 Відповісти
Нажаль там і наших загинуло чимало вже...А найголовніша причина - був втрачений час ще до, коли потрібно було укріплювати підступи, але нас не чули...ну як завжди "зверху" не чують нікого. І те що утилізуємо..ну це не змінює загальної картини і кількість пдрського м`яса у них багато ще, тому кількість утилізованих тут взагалі не вирішує на сьогодні принаймні...А ось у нас поповнення шось не дуже і мобіки не перекривають нестач бо підготовка дуже плачевна і багато "покупців" навіть не хочуть брати подібних юнітів після бзвп...ну то таке - поки тримаємося...
04.11.2025 22:46 Відповісти
04.11.2025 22:46 Відповісти
Чергова брехня від лідорастів !
сидять десь бункері…
уявлення не мають (та й не хочуть мати…) про реальний стан справ…
04.11.2025 21:42 Відповісти
04.11.2025 21:42 Відповісти
Я звернув увагу,після недавніх заяв ***** про оточення покровська,в телеграм-каналах і в інтернеті взагалі,раптом,з2явилися різноманітні чуваки з заявами типу: треба зберегти хлопців і вивести їх з Покровська з оточення,вкидаються розпачливі викрики "військових" що там катастрофа,треба залишати Покровськ,бачу що подібні чуваки і на Цензорі з"явилися....
04.11.2025 21:50 Відповісти
04.11.2025 21:50 Відповісти
Зазначається, що відбувається планове підсилення підрозділів: війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються ********** та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", - зауважують у Генштабі.

Повідомляється, що заблокованих українських підрозділів у Авдіївці немає. Підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки.

16 лютого 2024 року

росіяни повністю захопили Авдівку на наступний день
04.11.2025 22:01 Відповісти
04.11.2025 22:01 Відповісти
Віра тільки виключно Генштабу ЗСУ. Все інше ІПСО з поребріка.
04.11.2025 22:07 Відповісти
04.11.2025 22:07 Відповісти
брехня на брехні
04.11.2025 22:07 Відповісти
04.11.2025 22:07 Відповісти
Дегенеральний штаб Бахмут досі тримає.
04.11.2025 22:18 Відповісти
04.11.2025 22:18 Відповісти
Оточення немає, але роблять усе для здійснення логістики. А в чому проблема з логістикою, якщо немає оточення? Отже немає оточення, але ніхто ні зайти ні вийти не може, ні провезти щось, ні вивезти поранених. Мабуть потрібно для речників ввести якийсь новий термін, який буде означати фактичне оточення, але не буде включати в себе саме слово "оточення". Може "відсутність логістики"? Звучить нейтрально й не ріже слух, як слово "оточення". Віддаю задарма.
04.11.2025 22:21 Відповісти
04.11.2025 22:21 Відповісти
А де наш Генштаб? У Покровську? Так все гарно бачить.
04.11.2025 22:23 Відповісти
04.11.2025 22:23 Відповісти
 
 