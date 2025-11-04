РУС
Новости
Ни одно подразделение Сил обороны в Покровске или Мирнограде не находится в окружении, - Генштаб

Генштаб опроверг окружение ВСУ в Покровске и Мирнограде

В Генштабе уверяют, что ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации. Блокирования городов также нет.

Об этом спикер Генштаба майор Андрей Ковалев заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Окружения нет

"На данный момент в Покровско-Мирноградской агломерации нет окружения или блокировки городов. Также ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении", - заявили в Генштабе.

По словам спикера, подразделения Вооруженных сил Украины делают все для осуществления логистики.

В Генштабе добавили, что ситуация в Покровске сложная, но сейчас продолжается комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке, уничтожению и вытеснению российских оккупантов из Покровска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, окружения города нет, - УВ "Восток"

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 4 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Ситуация вблизи Покровска и на его окраинах: Зеленский встретился с воинами 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генштаб ВС (7185) окружение (54) Донецкая область (11201) боевые действия (5094) ВСУ (7067) Покровск (895) Мирноград (124) Покровский район (1204)
Ми ж всі дурні, ми ж по мапі не розуміємо, дякуємо що пояснили. А те що дрони ворога паралізували логістику, евакуацію поранених то все дурня!
Віримо, як найвеличнішому лідору.
У генштабі ніколи не брешуть! Це все хфейки і іпсоооо
надіюсь на це. сильно надіюсь.
Ви ветеран, пане Олександре, і розумієте, що оточення є

.
я звичайний пенсіонер. який нафуй нікому не потрібний
Погано шо у нас за брехню вже дуже давно ніхто не несе відповідальності...тому всі брешуть як дихають
подібне було багато разів сказане ГШ ..але окупація рашистами української території, вказує часто густо на це .як на замилювання очей українському народові...
В Генштабі якась дивна подача інформації - то місяць мовчав за Покровськ і Мирноград а сьогодні видав шо ці міста не оточені
Якщо і це все тут закінчиться фіаско,і Сцирський і далі керуватиме та виправдовуватиметься,то є всі підстави думати ,що зрада нагорі разом з ним.Складається враження,що роблять все,щоб москалі прорвали фронт(А Фаби москалів на 200 км,ну то це вже вся лівобережна Україна(((
Сирський це наслідок, а причина в зелнському та єрмаку. Діють згідно оманському договорняку.
"А Фаби москалів на 200 км,ну то це вже вся лівобережна Україна"... Як вважаєте, відступ із займаних територій збільшить відстань до лівого берега для ворожих Фабів, чи навпаки, скоротить?
І не одного зебіла
Уррра! Всі на шикування на плацу, відсвяткувати цю чудову новину.
І не збехали, і правду не сказали. Ті 7 км це практично поля, тобто по факту оперативне оточення присутнє і вивести війська через чисте поле нереально, завести підкріплення і забезпечення теж проблема ще та. Потрібне радикальне рішення по знищенню всієї сарани що прорвалась до Родинського і Червоного лиману.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-karta-boyovykh-diy-viyna-********-rosiya-31-10-2025

Покровськ це пункт утилізації окупантів в промислових масштабах. Це їх пункт остаточного призначення. Місце з якого ніхто живим не повертається.
Ти окупантів знищиш лозунгами чи язиком
Тю... Ти б ще, як усі "ура-патріоти" запитав "З окопа пишеш?"
Нажаль там і наших загинуло чимало вже...А найголовніша причина - був втрачений час ще до, коли потрібно було укріплювати підступи, але нас не чули...ну як завжди "зверху" не чують нікого. І те що утилізуємо..ну це не змінює загальної картини і кількість пдрського м`яса у них багато ще, тому кількість утилізованих тут взагалі не вирішує на сьогодні принаймні...А ось у нас поповнення шось не дуже і мобіки не перекривають нестач бо підготовка дуже плачевна і багато "покупців" навіть не хочуть брати подібних юнітів після бзвп...ну то таке - поки тримаємося...
Чергова брехня від лідорастів !
сидять десь бункері…
уявлення не мають (та й не хочуть мати…) про реальний стан справ…
Я звернув увагу,після недавніх заяв ***** про оточення покровська,в телеграм-каналах і в інтернеті взагалі,раптом,з2явилися різноманітні чуваки з заявами типу: треба зберегти хлопців і вивести їх з Покровська з оточення,вкидаються розпачливі викрики "військових" що там катастрофа,треба залишати Покровськ,бачу що подібні чуваки і на Цензорі з"явилися....
Зазначається, що відбувається планове підсилення підрозділів: війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються ********** та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", - зауважують у Генштабі.

Повідомляється, що заблокованих українських підрозділів у Авдіївці немає. Підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки.

16 лютого 2024 року

росіяни повністю захопили Авдівку на наступний день
Віра тільки виключно Генштабу ЗСУ. Все інше ІПСО з поребріка.
брехня на брехні
Дегенеральний штаб Бахмут досі тримає.
Оточення немає, але роблять усе для здійснення логістики. А в чому проблема з логістикою, якщо немає оточення? Отже немає оточення, але ніхто ні зайти ні вийти не може, ні провезти щось, ні вивезти поранених. Мабуть потрібно для речників ввести якийсь новий термін, який буде означати фактичне оточення, але не буде включати в себе саме слово "оточення". Може "відсутність логістики"? Звучить нейтрально й не ріже слух, як слово "оточення". Віддаю задарма.
А де наш Генштаб? У Покровську? Так все гарно бачить.
