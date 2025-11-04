Ни одно подразделение Сил обороны в Покровске или Мирнограде не находится в окружении, - Генштаб

В Генштабе уверяют, что ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации. Блокирования городов также нет.

Об этом спикер Генштаба майор Андрей Ковалев заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Окружения нет

"На данный момент в Покровско-Мирноградской агломерации нет окружения или блокировки городов. Также ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении", - заявили в Генштабе.

По словам спикера, подразделения Вооруженных сил Украины делают все для осуществления логистики.

В Генштабе добавили, что ситуация в Покровске сложная, но сейчас продолжается комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке, уничтожению и вытеснению российских оккупантов из Покровска.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.

Мониторинговый проект DeepState сообщал 4 ноября о продвижении врага в Покровске.

