Ни одно подразделение Сил обороны в Покровске или Мирнограде не находится в окружении, - Генштаб
В Генштабе уверяют, что ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации. Блокирования городов также нет.
Об этом спикер Генштаба майор Андрей Ковалев заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Окружения нет
"На данный момент в Покровско-Мирноградской агломерации нет окружения или блокировки городов. Также ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении", - заявили в Генштабе.
По словам спикера, подразделения Вооруженных сил Украины делают все для осуществления логистики.
В Генштабе добавили, что ситуация в Покровске сложная, но сейчас продолжается комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке, уничтожению и вытеснению российских оккупантов из Покровска.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 4 ноября о продвижении врага в Покровске.
