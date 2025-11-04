РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9356 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
1 983 16

Ситуация вблизи Покровска и на его окраинах: Зеленский встретился с воинами 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 4 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в их зоне ответственности и наградил их государственными наградами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная ситуация вблизи Покровска и на его окраинах – главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их зоне ответственности и наградил государственными наградами", – говорится в сообщении.

Читайте также: Героизм 25-й Сичеславской бригады: как десантники сдержали наступление РФ на Покровском направлении

Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

О чем говорили

Зеленский отметил, что обсудил с военными много важных вопросов, в частности: ситуацию на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистику, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализацию программы контрактов "18–24", будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии.

Читайте также: На Покровском направлении враг пытается наступать небольшими штурмовыми группами, но все попытки россиян останавливаются еще на подходах, - 25 ОПДБр

"Все вопросы проработаем. Спасибо воинам за защиту Украины, за ежедневную службу", - добавил президент.

Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады
Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады
Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады
Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады
Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады
Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады
Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

Автор: 

Зеленский Владимир (22492) Донецкая область (11182) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (167) Покровск (895) Покровский район (1204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
одна потужна поїздка ЗЄлічки на "фронт" заміняє сотню бездарних виїздів Пороха з тисячами дронів для Воїнів.

не переплутайте:
ЗЄлічка - потужно
Порох - мародер бездарний

приблизно так працює "нейролінгвістичне програмування"

.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:13 Ответить
+5
В лісах під Козином
показать весь комментарий
04.11.2025 17:00 Ответить
+4
Без броні і без шоломів - десь "дуже далеко"
показать весь комментарий
04.11.2025 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В лісах під Козином
показать весь комментарий
04.11.2025 17:00 Ответить
Ти.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:04 Ответить
він там живе
показать весь комментарий
04.11.2025 17:05 Ответить
одна потужна поїздка ЗЄлічки на "фронт" заміняє сотню бездарних виїздів Пороха з тисячами дронів для Воїнів.

не переплутайте:
ЗЄлічка - потужно
Порох - мародер бездарний

приблизно так працює "нейролінгвістичне програмування"

.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:13 Ответить
Але треба зранку до вечора і кожний день, щоб не встигли оговтатись і подумати - що за херню я слухаю?...а інакше не працює.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:18 Ответить
авжеж !
сємєйні труси та майка-алкоголічка і вперед на тєлє-марафон на дивані вуха тренувати

.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:26 Ответить
Без броні і без шоломів - десь "дуже далеко"
показать весь комментарий
04.11.2025 17:07 Ответить
пика заспана
показать весь комментарий
04.11.2025 17:11 Ответить
вам не догодиш, ви така вередлива як той трамп

да, вже нє мальчік смазлівий як у 2019 році, але ж який неголений та потужний !

.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:15 Ответить
Це мабуть зразково показний окоп, десь під Львовом
показать весь комментарий
04.11.2025 17:13 Ответить
обличчя воїнів - красномовні...
показать весь комментарий
04.11.2025 17:13 Ответить
Шикував не на плацу? Світ перевернувся, чотирижди ухилянт, який висміював Україну і її армію вручає нагороди військовим.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:15 Ответить
вони брешут так наче немае ні інтернета ні мобільного звязку.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:32 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
04.11.2025 17:36 Ответить
а в окоп на нулевку не хочет видосик снять?
показать весь комментарий
04.11.2025 17:43 Ответить
буданга може організувати видовищне "Падіння Чорного яструба" на Блек хоку

вова, буде потужно та красиво !

.
показать весь комментарий
04.11.2025 17:49 Ответить
 
 