Ситуация вблизи Покровска и на его окраинах: Зеленский встретился с воинами 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 4 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в их зоне ответственности и наградил их государственными наградами.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативная ситуация вблизи Покровска и на его окраинах – главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их зоне ответственности и наградил государственными наградами", – говорится в сообщении.
О чем говорили
Зеленский отметил, что обсудил с военными много важных вопросов, в частности: ситуацию на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистику, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализацию программы контрактов "18–24", будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии.
"Все вопросы проработаем. Спасибо воинам за защиту Украины, за ежедневную службу", - добавил президент.
не переплутайте:
ЗЄлічка - потужно
Порох - мародер бездарний
приблизно так працює "нейролінгвістичне програмування"
.
сємєйні труси та майка-алкоголічка і вперед на тєлє-марафон на дивані вуха тренувати
.
да, вже нє мальчік смазлівий як у 2019 році, але ж який неголений та потужний !
.
вова, буде потужно та красиво !
.