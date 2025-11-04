Ситуация вблизи Покровска и на его окраинах: Зеленский встретился с воинами 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 4 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в их зоне ответственности и наградил их государственными наградами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная ситуация вблизи Покровска и на его окраинах – главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их зоне ответственности и наградил государственными наградами", – говорится в сообщении.

О чем говорили

Зеленский отметил, что обсудил с военными много важных вопросов, в частности: ситуацию на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистику, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализацию программы контрактов "18–24", будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии.

"Все вопросы проработаем. Спасибо воинам за защиту Украины, за ежедневную службу", - добавил президент.













