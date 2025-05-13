РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11014 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
1 923 3

Героизм 25-й Сичеславской бригады: как десантники сдержали наступление РФ на Покровском направлении

Как 25 ОПДБр сдерживает наступление РФ на Покровском направлении

В начале мая 2025 года российские войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении с целью прорыва в Днепропетровскую область до 9 мая. Эти планы были сорваны благодаря действиям 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

По данным журналиста NV Сергея Окунева, который провел несколько дней с бойцами бригады, 3 мая было зафиксировано рекордное количество вражеских атак на Покровском направлении, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на интенсивные штурмы, десантники удержали позиции.

По словам офицера Сил обороны, которого цитирует издание, враг пытался прорваться в Днепропетровскую область исключительно для пропагандистского эффекта, жертвуя логистикой и позициями. Однако благодаря стойкости украинских военных эти попытки не имели стратегического успеха.

Также смотрите: Девушки-дронари: технический фронт 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО

"Любая оборона или наступление - это комплекс огневых средств. Действительно, есть значительные преимущества у дронов, но и наша артиллерия в 2025 году показывает себя очень эффективно", - рассказал заместитель командира батальона по артиллерии 25-й бригады с позывным Днестр.

В эффективности артиллерии бригады удалось убедиться и журналисту NV. За длительное время, проведенное на позициях, пушка замолкала не более чем на 20-30 минут. Враг пытался двигаться в сторону Мирнограда и не только, пытаясь давить на большом участке фронта.

25-я отдельная воздушно-десантная бригада является одной из элитных в ВСУ и одновременно одной из старейших. Была основана в 1993 году, привлекалась к выполнению международных миротворческих миссий под эгидой ООН. В 2014 году с первых дней российской агрессии "двадцать пятка" защищала восток Украины, а во время полномасштабной войны освобождала Харьковщину и занимала оборону на самых сложных участках фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуются тысячи дронов в месяц: как работает мастерская 25-й бригады

После значительного ухудшения дел на Покровском направлении десантников 25-й бригады отправили на усиление этого участка фронта. В зоне ответственности этого подразделения как защита самого города Покровск, так и контроль сразу нескольких стратегических зон вокруг него. Весной 2025 года бойцы бригады участвовали в контрударах в населенном пункте Котлино, где врага удалось отбросить на несколько километров, а также в зачистке села Лысовка. Эти действия были максимально важны для стратегической обороны Покровска.

В целом в течение мая, включая "рекордные" дни по количеству штурмов, оккупанты имели продвижение лишь на несколько сотен метров на разных участках Покровского направления. Уже сейчас можно уверенно сказать, что "прорыв" до 9 мая врагу не удался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сичеславцы из 25-й бригады эвакуировали двух женщин на Покровском направлении наземным дроном. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10523) боевые действия (4743) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (163) Покровский район (898) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава ЗСУ! мій одногрупник танкіст в 25
показать весь комментарий
13.05.2025 15:00 Ответить
Наша дніпропетровська славетна бригада! Дякую, хлопці!!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:35 Ответить
"В ефективності артилерії бригади вдалося переконатися і журналісту NV. За тривалий час, що був проведений на позиціях, гармата замовкала не більше ніж на 20-30 хвилин."
Джерело: https://censor.net/ua/n3551958

*
Навіть перепочити десь поруч після роботи по каZапах з цієї гармати в таких умовах дуже проблематично ...
Чи оцінять подвиг цих справжніх Героїв влада та мудрий_нарід?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
 
 