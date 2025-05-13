Героїзм 25-ї Січеславської бригади: як десантники стримали наступ РФ на Покровському напрямку

На початку травня 2025 року російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку з метою прориву до Дніпропетровської області до 9 травня. Ці плани були зірвані завдяки діям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

За даними журналіста NV Сергія Окунєва, який провів кілька днів з бійцями бригади, 3 травня було зафіксовано рекордну кількість ворожих атак на Покровському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Попри інтенсивні штурми, десантники утримали позиції.

За словами офіцера Сил оборони, якого цитує видання, ворог намагався прорватися до Дніпропетровщини виключно для пропагандистського ефекту, жертвуючи логістикою та позиціями. Однак завдяки стійкості українських військових ці спроби не мали стратегічного успіху.

"Будь-яка оборона чи наступ - це комплекс вогневих засобів. Дійсно, є значні переваги у дронів, але і наша артилерія у 2025 році показує себе дуже ефективно", - розповів заступник командира батальйону з артилерії 25-ої бригади на позивний Дністер.

В ефективності артилерії бригади вдалося переконатися і журналісту NV. За тривалий час, що був проведений на позиціях, гармата замовкала не більше ніж на 20-30 хвилин. Ворог намагався рухатися в бік Мирнограда і не тільки, намагаючись тиснути на великій ділянці фронту.

25-та окрема повітрянодесантна бригада є однією з елітних у ЗСУ і водночас однією з найстаріших. Була заснована в 1993 році, залучалася до виконання міжнародних миротворчих місій під егідою ООН. У 2014 році з перших днів російської агресії "двадцятьп'ятка" захищала схід України, а під час повномасштабної війни звільняла Харківщину та займала оборону на найскладніших ділянках фронту.

Після значного погіршення справ на Покровському напрямку десантників 25-ї бригади відправили на посилення цієї ділянки фронту. У зоні відповідальності цього підрозділу як захист самого міста Покровськ, так і контроль одразу кількох стратегічних зон навколо нього. Навесні 2025 року бійці бригади брали участь в контрударах в населеному пункті Котлине, де ворога вдалося відкинути на кілька кілометрів, а також в зачистці села Лисівка. Ці дії були максимально важливі для стратегічної оборони Покровська.

Загалом протягом травня, включаючи "рекордні" дні за кількістю штурмів, окупанти мали просування лише на кілька сотень метрів на різних ділянках Покровського напрямку. Вже зараз можна впевнено сказати, що "прорив" до 9 травня ворогу не вдався.

