Ворог на Вовчанському напрямку застосовує майже все, що має: артилерію, авіацію, міномети, дрони на оптоволокні та fpv. У "м’ясні" штурми кидає ув’язненних, - "Гарт"

Російські загарбники атакують позиції українських захисників з північної частини Вовчанська, яку захопилив ще 10 травня минулого року, на початку своєї операції. Тоді росіяни намагалися використовувати багато важкої броньованої техніки. Однак після десятків знищень, ворог її використовує хіба для підвозу штурмовиків. Серед них досі багато ув’язнених

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт" Олександр Даниленко.

"Посилають на "убой", дорога в один кінець. За допомогою таких військовослужбовців ворог намагається з’ясувати, де наші вогневі позиції. Ну, і пробити дорогу для своїх вже більш навчених підрозділів, більш навчених військових, спеців. Які потім йдуть уже по слідах, по тілах", - зазначив військовий.

Нагадаємо, раніше військові показали, як виглядає Вовчанськ за рік після наступу РФ. Окупанти практично зрівняли місто із землею.

