Враг на Волчанском направлении применяет почти все, что имеет: артиллерию, авиацию, минометы, дроны на оптоволокне и fpv. В "мясные" штурмы бросает заключенных, - "Гарт"

Российские захватчики атакуют позиции украинских защитников с северной части Волчанска, которую захватили еще 10 мая прошлого года, в начале своей операции. Тогда россияне пытались использовать много тяжелой бронированной техники. Однако после десятков уничтожений, враг ее использует разве что для подвоза штурмовиков. Среди них до сих пор много заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт" Александр Даниленко.

"Посылают на "убой", дорога в один конец. С помощью таких военнослужащих враг пытается выяснить, где наши огневые позиции. Ну, и пробить дорогу для своих уже более обученных подразделений, более обученных военных, спецов. Которые потом идут уже по следам, по телам", - отметил военный.

Напомним, ранее военные показали, как выглядит Волчанск через год после наступления РФ. Оккупанты практически сравняли город с землей.

