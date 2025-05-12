Пулеметчик уничтожает штурмовую группу из пяти оккупантов в Волчанске. ВИДЕО

Пулеметчик уничтожил пятерых российских штурмовиков во время уличного боя в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский пулеметчик расстреливает группу российских штурмовиков во время уличного боя в Волчанске Харьковской области", - говорится в комментарии к видео.

