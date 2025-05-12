Кулеметник знищує штурмову групу із п’яти окупантів у Вовчанську. ВIДЕО
Кулеметник знищив п'ятьох російських штурмовиків під час вуличного бою у Вовчанську на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Український кулеметник розстрілює групу російських штурмовиків під час вуличного бою у Вовчанську Харківської області", - йдеться у коментарі до відео.
Валентин Коваль #587289
12.05.2025 14:52
MausMike
12.05.2025 14:56
Олег #590959
12.05.2025 15:07
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай
- Так-так-так! - відповів кулемет.