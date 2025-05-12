УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8599 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
17 070 30

Кулеметник знищує штурмову групу із п’яти окупантів у Вовчанську. ВIДЕО

Кулеметник знищив п'ятьох російських штурмовиків під час вуличного бою у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український кулеметник розстрілює групу російських штурмовиків під час вуличного бою у Вовчанську Харківської області", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: "Місто зрівняли з землею": Вовчанськ за рік після наступу РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18477) знищення (7992) бій (197) Вовчанськ (460) Харківська область (1473) Чугуївський район (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Нігуя собі - не кулеметник а прямо снайпер!
показати весь коментар
12.05.2025 14:52 Відповісти
+34
5 кредитів погашено однією чергою.
показати весь коментар
12.05.2025 14:56 Відповісти
+25
Трёх Ванюшек я любила
Всех отправила на фронт
Три квартиры я купила
Джамшут там делает ремонт
показати весь коментар
12.05.2025 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нігуя собі - не кулеметник а прямо снайпер!
показати весь коментар
12.05.2025 14:52 Відповісти
Кулеметнику не потрібно бути снайпером)
показати весь коментар
12.05.2025 17:01 Відповісти
особливо, коли встановлено оптичний приціл
показати весь коментар
12.05.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 14:55 Відповісти
5 кредитів погашено однією чергою.
показати весь коментар
12.05.2025 14:56 Відповісти
6 наче
показати весь коментар
12.05.2025 17:55 Відповісти
Послуга кацапам від ЗСУ-закриття іпотеки екстерном.В Києві квартири отримати не змогли,то збройні сили допомогають їм оформити хоч в їхніх ******.Утєшитєльний пріз.
показати весь коментар
13.05.2025 09:21 Відповісти
Што-то явно пошло нє так.
показати весь коментар
12.05.2025 14:58 Відповісти
Они просто хотели укропа для салата, но укроп решил сделать салат из них 😂
показати весь коментар
12.05.2025 15:05 Відповісти
Трёх Ванюшек я любила
Всех отправила на фронт
Три квартиры я купила
Джамшут там делает ремонт
показати весь коментар
12.05.2025 15:07 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 15:12 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 15:14 Відповісти
Джамшут там делает ремонт
Пока Ахмет меня ипёт
(с) рузке самка
показати весь коментар
12.05.2025 15:16 Відповісти
ДШК?
показати весь коментар
12.05.2025 15:15 Відповісти
пкм
показати весь коментар
12.05.2025 15:34 Відповісти
ПТН-ПНХ
показати весь коментар
13.05.2025 13:01 Відповісти
Схоже бив одиночними а не чергами щоб кацапи не зрозуміли що в них стріляє ,тому і падали як снопи, один за одним.
показати весь коментар
12.05.2025 15:25 Відповісти
Це передова група від ******, бігли до Туреччини, на 15 травня, щоб там столи підготувати, ну, і таке інше… Піськоф, щось пояснить, набелькоче…
показати весь коментар
12.05.2025 16:11 Відповісти
Ах лента за лентою набої подавай
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай
показати весь коментар
12.05.2025 16:15 Відповісти
останній взагалі в друзки розлетівся
показати весь коментар
12.05.2025 16:36 Відповісти
Гарна робота.
показати весь коментар
12.05.2025 16:36 Відповісти
Лента за лентою.
показати весь коментар
12.05.2025 16:58 Відповісти
Який шикарний калібр!!!
показати весь коментар
12.05.2025 17:44 Відповісти
я нарахував, шість - "хороших русских" .
показати весь коментар
12.05.2025 23:44 Відповісти
Одні падають а інші тупо пруть не ховаючись навіть, під наркотою?
показати весь коментар
13.05.2025 08:05 Відповісти
Что и требовалось доказать. Тем самым обрадовать их жён.
показати весь коментар
13.05.2025 09:10 Відповісти
- Хахли! Ви тут?
- Так-так-так! - відповів кулемет.
показати весь коментар
13.05.2025 13:10 Відповісти
6
показати весь коментар
13.05.2025 23:19 Відповісти
 
 