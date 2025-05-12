Кулеметник знищує штурмову групу із п’яти окупантів у Вовчанську. ВIДЕО

Кулеметник знищив п'ятьох російських штурмовиків під час вуличного бою у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український кулеметник розстрілює групу російських штурмовиків під час вуличного бою у Вовчанську Харківської області", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: "Місто зрівняли з землею": Вовчанськ за рік після наступу РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж