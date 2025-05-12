РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8662 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
17 070 30

Пулеметчик уничтожает штурмовую группу из пяти оккупантов в Волчанске. ВИДЕО

Пулеметчик уничтожил пятерых российских штурмовиков во время уличного боя в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский пулеметчик расстреливает группу российских штурмовиков во время уличного боя в Волчанске Харьковской области", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: "Город сравняли с землей": Волчанск через год после наступления РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20325) уничтожение (7679) бой (198) Волчанск (432) Харьковская область (1455) Чугуевский район (200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Нігуя собі - не кулеметник а прямо снайпер!
показать весь комментарий
12.05.2025 14:52 Ответить
+34
5 кредитів погашено однією чергою.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:56 Ответить
+25
Трёх Ванюшек я любила
Всех отправила на фронт
Три квартиры я купила
Джамшут там делает ремонт
показать весь комментарий
12.05.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нігуя собі - не кулеметник а прямо снайпер!
показать весь комментарий
12.05.2025 14:52 Ответить
Кулеметнику не потрібно бути снайпером)
показать весь комментарий
12.05.2025 17:01 Ответить
особливо, коли встановлено оптичний приціл
показать весь комментарий
12.05.2025 19:16 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 14:55 Ответить
5 кредитів погашено однією чергою.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:56 Ответить
6 наче
показать весь комментарий
12.05.2025 17:55 Ответить
Послуга кацапам від ЗСУ-закриття іпотеки екстерном.В Києві квартири отримати не змогли,то збройні сили допомогають їм оформити хоч в їхніх ******.Утєшитєльний пріз.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:21 Ответить
Што-то явно пошло нє так.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:58 Ответить
Они просто хотели укропа для салата, но укроп решил сделать салат из них 😂
показать весь комментарий
12.05.2025 15:05 Ответить
Трёх Ванюшек я любила
Всех отправила на фронт
Три квартиры я купила
Джамшут там делает ремонт
показать весь комментарий
12.05.2025 15:07 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 15:12 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 15:14 Ответить
Джамшут там делает ремонт
Пока Ахмет меня ипёт
(с) рузке самка
показать весь комментарий
12.05.2025 15:16 Ответить
ДШК?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:15 Ответить
пкм
показать весь комментарий
12.05.2025 15:34 Ответить
ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
13.05.2025 13:01 Ответить
Схоже бив одиночними а не чергами щоб кацапи не зрозуміли що в них стріляє ,тому і падали як снопи, один за одним.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:25 Ответить
Це передова група від ******, бігли до Туреччини, на 15 травня, щоб там столи підготувати, ну, і таке інше… Піськоф, щось пояснить, набелькоче…
показать весь комментарий
12.05.2025 16:11 Ответить
Ах лента за лентою набої подавай
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай
показать весь комментарий
12.05.2025 16:15 Ответить
останній взагалі в друзки розлетівся
показать весь комментарий
12.05.2025 16:36 Ответить
Гарна робота.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:36 Ответить
Лента за лентою.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:58 Ответить
Який шикарний калібр!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 17:44 Ответить
я нарахував, шість - "хороших русских" .
показать весь комментарий
12.05.2025 23:44 Ответить
Одні падають а інші тупо пруть не ховаючись навіть, під наркотою?
показать весь комментарий
13.05.2025 08:05 Ответить
Что и требовалось доказать. Тем самым обрадовать их жён.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:10 Ответить
- Хахли! Ви тут?
- Так-так-так! - відповів кулемет.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:10 Ответить
6
показать весь комментарий
13.05.2025 23:19 Ответить
 
 