Пулеметчик уничтожает штурмовую группу из пяти оккупантов в Волчанске. ВИДЕО
Пулеметчик уничтожил пятерых российских штурмовиков во время уличного боя в Волчанске на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Украинский пулеметчик расстреливает группу российских штурмовиков во время уличного боя в Волчанске Харьковской области", - говорится в комментарии к видео.
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай
- Так-так-так! - відповів кулемет.