Machine gunner eliminates assault group of five occupiers in Vovchansk. VIDEO
A machine gunner killed five Russian stormtroopers during a street battle in Vovchansk, Kharkiv region.
According to Censor.NET, a video of the Ukrainian soldier's successful combat work was posted on social media.
"A Ukrainian machine gunner shoots a group of Russian stormtroopers during a street battle in Vovchansk, Kharkiv region," the video's commentary reads.
