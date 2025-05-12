ENG
Machine gunner eliminates assault group of five occupiers in Vovchansk. VIDEO

A machine gunner killed five Russian stormtroopers during a street battle in Vovchansk, Kharkiv region.

According to Censor.NET, a video of the Ukrainian soldier's successful combat work was posted on social media.

"A Ukrainian machine gunner shoots a group of Russian stormtroopers during a street battle in Vovchansk, Kharkiv region," the video's commentary reads.

Russian Army (9810) elimination (5607) battles (178) Vovchansk (273) Kharkivska region (894) Chuhuyivskyy district (108)
