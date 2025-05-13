УКР
Новини Бої на Куп’янському напрямку
4 497 12

Сили оборони змогли відсунути противника з раніше зайнятих позицій на Куп’янському напрямку, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

окупанти не полишають спроб перебратися через Оскіл

Противник не може розширити клин на лівому березі річки Оскіл. зазнає значних втрат у техніці та живій силі, але не досягає успіху. Також ворог заблокований у районі Дворічної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Попри натиск противника, завдяки злагодженій роботі на Куп'янщині вдається утримувати позиції. Район населеного пункту Кругляківка - це крайня точка на Куп'янщині, яку ворог зміг зайняти на лівому березі річки Оскіл. Однак, попри всі спроби, противник не може розширити цей клин, зазнає значних втрат у техніці та живій силі, але не досягає успіху. Куп'янськ-Вузловий - без змін, усі позиції контрольовані Силами оборони", - зауважив Федоренко.

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", у районі Дворічної можна впевнено стверджувати, що ворог заблокований і не може розширити плацдарм.

"Окупантам не вдалося організувати понтонні переправи, оскільки річка Оскіл постійно перебуває під моніторингом Сил оборони, а інженерна техніка ворога регулярно виявляється та знищується. Завдяки проведеним заходам Сили оборони змогли відсунути противника з його позицій", - наголосив Федоренко.

бойові дії (4496) 92 окрема штурмова бригада (260) війна в Україні (5754)
+3
Ну раз товаріщ командір (якій в назві повідомлення комбат, а в тексті вже комполка) сказав перемога, значить перемога.
показати весь коментар
13.05.2025 11:57 Відповісти
+3
Кацапи- нелюди дегенерати, лізуть воювати-подихати за гроші. Їх життя майже нічого не варте навіть для їх самих.... виплати від х7йла - ціна кацапського життя.
Розумні люди вже б сказали - "не треба на агресія до сусідів", а дурний кацап лізе на смерть щоб х7йла отприски жили у замках з охороною та обслугою. Дегенерати кацапські.
показати весь коментар
13.05.2025 13:17 Відповісти
+2
Щось болить тобі за кацапів не по-дитячому, таваріщ.
показати весь коментар
13.05.2025 16:19 Відповісти
Тут таких кацапів як ти справно банять. І за флуд, і за спам також. Спитай у хазяїна, в які гілки можна які теми закидати
показати весь коментар
13.05.2025 13:46 Відповісти
А чого поважний командир "Ахілесу" нічого не каже про те, що півнучніше Куп'янська російські війська вже довгий час тому, як форсували річку Старий Оскіл, відтіснивши ЗСУ на її правий берег і продовжують утримувати цей величезний плацдарм загальною площею біля 50 квадратних кілометрів? Що з цим робити?
показати весь коментар
13.05.2025 16:43 Відповісти
Как это отменяет успехи ВСУ на другом участке фронта?
показати весь коментар
13.05.2025 18:00 Відповісти
Так це й є Дворічна та на схід від неї. Орки на ньому заблоковані, там же написано.
показати весь коментар
13.05.2025 19:45 Відповісти
Паша Бубенко, (з фантазією в москалів як завше біда, навіть нік пристойний вигадати не можете), відкрий карту лапоть, Дворічна, якраз, і є пів-онучніше Купіка! 50 кв. км. - це зовсім не величезний плацдарм, а вузький, добре прострілюємий клин, на якому добре нищити вашу живу силу та техніку.
показати весь коментар
13.05.2025 20:47 Відповісти
 
 