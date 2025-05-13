Сили оборони змогли відсунути противника з раніше зайнятих позицій на Куп’янському напрямку, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Противник не може розширити клин на лівому березі річки Оскіл. зазнає значних втрат у техніці та живій силі, але не досягає успіху. Також ворог заблокований у районі Дворічної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Попри натиск противника, завдяки злагодженій роботі на Куп'янщині вдається утримувати позиції. Район населеного пункту Кругляківка - це крайня точка на Куп'янщині, яку ворог зміг зайняти на лівому березі річки Оскіл. Однак, попри всі спроби, противник не може розширити цей клин, зазнає значних втрат у техніці та живій силі, але не досягає успіху. Куп'янськ-Вузловий - без змін, усі позиції контрольовані Силами оборони", - зауважив Федоренко.

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", у районі Дворічної можна впевнено стверджувати, що ворог заблокований і не може розширити плацдарм.

"Окупантам не вдалося організувати понтонні переправи, оскільки річка Оскіл постійно перебуває під моніторингом Сил оборони, а інженерна техніка ворога регулярно виявляється та знищується. Завдяки проведеним заходам Сили оборони змогли відсунути противника з його позицій", - наголосив Федоренко.

