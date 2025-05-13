РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12698 посетителей онлайн
Новости Бом на Купянском направлении
4 497 12

Силы обороны смогли оттеснить противника с ранее занимаемых позиций на Купянском направлении, - командир батальона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко

оккупанты не оставляют попыток перебраться через Оскол

Противник не может расширить клин на левом берегу реки Оскол. Несет значительные потери в технике и живой силе, но не достигает успеха. Враг также заблокирован в районе Двуречной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес" Юрий Федоренко.

"Несмотря на натиск противника, благодаря слаженной работе на Купянщине удается удерживать позиции. Район населенного пункта Кругляковка - это крайняя точка на Купянщине, которую враг смог занять на левом берегу реки Оскол. Однако, несмотря на все попытки, противник не может расширить этот клин, несет значительные потери в технике и живой силе, но не достигает успеха. Купянск-Узловой - без изменений, все позиции контролируются Силами обороны", - отметил Федоренко.

По словам командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес", в районе Двуречной можно уверенно утверждать, что враг заблокирован и не может расширить плацдарм.

"Оккупантам не удалось организовать понтонные переправы, поскольку река Оскол постоянно находится под мониторингом Сил обороны, а инженерная техника врага регулярно выявляется и уничтожается. Благодаря проведенным мероприятиям Силы обороны смогли отодвинуть противника с его позиций", - подчеркнул Федоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемирия в эти дни мы не чувствовали, ничего не изменилось, - 92-й ОШБр

Автор: 

боевые действия (4743) 92 отдельная штурмовая бригада (260) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну раз товаріщ командір (якій в назві повідомлення комбат, а в тексті вже комполка) сказав перемога, значить перемога.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:57 Ответить
+3
Кацапи- нелюди дегенерати, лізуть воювати-подихати за гроші. Їх життя майже нічого не варте навіть для їх самих.... виплати від х7йла - ціна кацапського життя.
Розумні люди вже б сказали - "не треба на агресія до сусідів", а дурний кацап лізе на смерть щоб х7йла отприски жили у замках з охороною та обслугою. Дегенерати кацапські.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:17 Ответить
+2
Щось болить тобі за кацапів не по-дитячому, таваріщ.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну раз товаріщ командір (якій в назві повідомлення комбат, а в тексті вже комполка) сказав перемога, значить перемога.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:57 Ответить
Кацапи- нелюди дегенерати, лізуть воювати-подихати за гроші. Їх життя майже нічого не варте навіть для їх самих.... виплати від х7йла - ціна кацапського життя.
Розумні люди вже б сказали - "не треба на агресія до сусідів", а дурний кацап лізе на смерть щоб х7йла отприски жили у замках з охороною та обслугою. Дегенерати кацапські.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:17 Ответить
Щось болить тобі за кацапів не по-дитячому, таваріщ.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:19 Ответить
Тут таких кацапів як ти справно банять. І за флуд, і за спам також. Спитай у хазяїна, в які гілки можна які теми закидати
показать весь комментарий
13.05.2025 13:46 Ответить
А чого поважний командир "Ахілесу" нічого не каже про те, що півнучніше Куп'янська російські війська вже довгий час тому, як форсували річку Старий Оскіл, відтіснивши ЗСУ на її правий берег і продовжують утримувати цей величезний плацдарм загальною площею біля 50 квадратних кілометрів? Що з цим робити?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:43 Ответить
Как это отменяет успехи ВСУ на другом участке фронта?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:00 Ответить
Так це й є Дворічна та на схід від неї. Орки на ньому заблоковані, там же написано.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:45 Ответить
Паша Бубенко, (з фантазією в москалів як завше біда, навіть нік пристойний вигадати не можете), відкрий карту лапоть, Дворічна, якраз, і є пів-онучніше Купіка! 50 кв. км. - це зовсім не величезний плацдарм, а вузький, добре прострілюємий клин, на якому добре нищити вашу живу силу та техніку.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:47 Ответить
 
 