Силы обороны смогли оттеснить противника с ранее занимаемых позиций на Купянском направлении, - командир батальона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко

Противник не может расширить клин на левом берегу реки Оскол. Несет значительные потери в технике и живой силе, но не достигает успеха. Враг также заблокирован в районе Двуречной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес" Юрий Федоренко.

"Несмотря на натиск противника, благодаря слаженной работе на Купянщине удается удерживать позиции. Район населенного пункта Кругляковка - это крайняя точка на Купянщине, которую враг смог занять на левом берегу реки Оскол. Однако, несмотря на все попытки, противник не может расширить этот клин, несет значительные потери в технике и живой силе, но не достигает успеха. Купянск-Узловой - без изменений, все позиции контролируются Силами обороны", - отметил Федоренко.

По словам командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес", в районе Двуречной можно уверенно утверждать, что враг заблокирован и не может расширить плацдарм.

"Оккупантам не удалось организовать понтонные переправы, поскольку река Оскол постоянно находится под мониторингом Сил обороны, а инженерная техника врага регулярно выявляется и уничтожается. Благодаря проведенным мероприятиям Силы обороны смогли отодвинуть противника с его позиций", - подчеркнул Федоренко.

