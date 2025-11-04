Ситуація поблизу Покровська та на його околицях: Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї Січеславської бригади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 листопада, президет Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в їхній смузі відповідальності та відзначив їх державними нагородами.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", - йдеться в повідомленні.
Про що говорили
Зеленський зауважив, що обговорив із військовими багато важливих питань, зокрема: ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів "18–24", майбутній перехід на контрактну армію, комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії.
"Всі питання пропрацюємо. Дякую воїнам за захист України, за щоденну службу", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не переплутайте:
ЗЄлічка - потужно
Порох - мародер бездарний
приблизно так працює "нейролінгвістичне програмування"
.
сємєйні труси та майка-алкоголічка і вперед на тєлє-марафон на дивані вуха тренувати
.
да, вже нє мальчік смазлівий як у 2019 році, але ж який неголений та потужний !
.
вова, буде потужно та красиво !
.