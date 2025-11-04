УКР
Ситуація поблизу Покровська та на його околицях: Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї Січеславської бригади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 листопада, президет Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в їхній смузі відповідальності та відзначив їх державними нагородами.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Героїзм 25-ї Січеславської бригади: як десантники стримали наступ РФ на Покровському напрямку

Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Про що говорили

Зеленський зауважив, що обговорив із військовими багато важливих питань, зокрема: ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів "18–24", майбутній перехід на контрактну армію, комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії.

Також читайте: На Покровському напрямку ворог намагається наступати малими штурмовими групами, але всі спроби росіян зупиняють ще на підходах, - 25 ОПДБр

"Всі питання пропрацюємо. Дякую воїнам за захист України, за щоденну службу", - додав президент.

Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський Володимир Донецька область 25 окрема повітряно-десантна бригада Покровськ Покровський район
+6
одна потужна поїздка ЗЄлічки на "фронт" заміняє сотню бездарних виїздів Пороха з тисячами дронів для Воїнів.

не переплутайте:
ЗЄлічка - потужно
Порох - мародер бездарний

приблизно так працює "нейролінгвістичне програмування"

.
04.11.2025 17:13 Відповісти
+4
В лісах під Козином
04.11.2025 17:00 Відповісти
+3
Без броні і без шоломів - десь "дуже далеко"
04.11.2025 17:07 Відповісти
В лісах під Козином
04.11.2025 17:00 Відповісти
Ти.
04.11.2025 17:04 Відповісти
він там живе
04.11.2025 17:05 Відповісти
одна потужна поїздка ЗЄлічки на "фронт" заміняє сотню бездарних виїздів Пороха з тисячами дронів для Воїнів.

не переплутайте:
ЗЄлічка - потужно
Порох - мародер бездарний

приблизно так працює "нейролінгвістичне програмування"

.
04.11.2025 17:13 Відповісти
Але треба зранку до вечора і кожний день, щоб не встигли оговтатись і подумати - що за херню я слухаю?...а інакше не працює.
04.11.2025 17:18 Відповісти
авжеж !
сємєйні труси та майка-алкоголічка і вперед на тєлє-марафон на дивані вуха тренувати

.
04.11.2025 17:26 Відповісти
Без броні і без шоломів - десь "дуже далеко"
04.11.2025 17:07 Відповісти
пика заспана
04.11.2025 17:11 Відповісти
вам не догодиш, ви така вередлива як той трамп

да, вже нє мальчік смазлівий як у 2019 році, але ж який неголений та потужний !

.
04.11.2025 17:15 Відповісти
Це мабуть зразково показний окоп, десь під Львовом
04.11.2025 17:13 Відповісти
обличчя воїнів - красномовні...
04.11.2025 17:13 Відповісти
Шикував не на плацу? Світ перевернувся, чотирижди ухилянт, який висміював Україну і її армію вручає нагороди військовим.
04.11.2025 17:15 Відповісти
вони брешут так наче немае ні інтернета ні мобільного звязку.
04.11.2025 17:32 Відповісти
https://imgbb.com/
04.11.2025 17:36 Відповісти
а в окоп на нулевку не хочет видосик снять?
04.11.2025 17:43 Відповісти
буданга може організувати видовищне "Падіння Чорного яструба" на Блек хоку

вова, буде потужно та красиво !

.
04.11.2025 17:49 Відповісти
 
 