Ситуація поблизу Покровська та на його околицях: Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї Січеславської бригади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 листопада, президет Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в їхній смузі відповідальності та відзначив їх державними нагородами.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Героїзм 25-ї Січеславської бригади: як десантники стримали наступ РФ на Покровському напрямку

Про що говорили

Зеленський зауважив, що обговорив із військовими багато важливих питань, зокрема: ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів "18–24", майбутній перехід на контрактну армію, комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії.

Також читайте: На Покровському напрямку ворог намагається наступати малими штурмовими групами, але всі спроби росіян зупиняють ще на підходах, - 25 ОПДБр

"Всі питання пропрацюємо. Дякую воїнам за захист України, за щоденну службу", - додав президент.













