Окупанти продовжують накопичуватися в Покровську. Мирноград під загрозою, - DeepState. КАРТА

Російські війська продовжують накопичувати особовий склад у Покровську Донецької області та налагоджують логістику для подальшого просочування вглиб міста.

Ситуація в районі Покровська

Зазначається, що ворог фіксується та зазнає ураження майже по всій території Покровська, водночас окупанти продовжують просування й облаштовують позиції у захоплених районах.

"Йде поступове поглинання, де росіяни вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто", - повідомив проєкт.

За даними DeepState, у районі між Покровськом і Гришиним тривають бої за контроль над ключовими ділянками постачання, що визначають можливість утримання міста.

Одночасно тривають спроби зачистки та ліквідації противника, однак це не вирішує ключової проблеми — блокування росіян на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто.

"Виходячи з того, що кацап там вже облаштовує позиції й бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена", - кажуть в DeepState.

Мирноград

Аналітики також попереджають, що під загрозою опиняється Мирноград.

"Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там", - додає проєкт.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 4 листопада про просування ворога у Покровську.

