Окупанти продовжують накопичуватися в Покровську. Мирноград під загрозою, - DeepState. КАРТА
Російські війська продовжують накопичувати особовий склад у Покровську Донецької області та налагоджують логістику для подальшого просочування вглиб міста.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в районі Покровська
Зазначається, що ворог фіксується та зазнає ураження майже по всій території Покровська, водночас окупанти продовжують просування й облаштовують позиції у захоплених районах.
"Йде поступове поглинання, де росіяни вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто", - повідомив проєкт.
За даними DeepState, у районі між Покровськом і Гришиним тривають бої за контроль над ключовими ділянками постачання, що визначають можливість утримання міста.
Одночасно тривають спроби зачистки та ліквідації противника, однак це не вирішує ключової проблеми — блокування росіян на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто.
"Виходячи з того, що кацап там вже облаштовує позиції й бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена", - кажуть в DeepState.
Мирноград
Аналітики також попереджають, що під загрозою опиняється Мирноград.
"Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там", - додає проєкт.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 4 листопада про просування ворога у Покровську.
по тих містах разом з накопиченими
цього ліліпут і боїться, та кличе журналістів
Єдина ефективна оборона в нашому випадку - мобільність. Якщо триматись за прапорці на мапі - поразка гарантована.
Відео удару оприлюднила пресслужба https://www.facebook.com/share/v/1LshibT5Dc/ ГУР МО України.
Для удару по ворогу оборонці застосували вітчизняний дрон-камікадзе https://militarnyi.com/uk/tag/fp-2/ FP-2 зі 105-кілограмовою бойовою частиною.
«У напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубикон», - розповіли розвідники.
За визначеними координатами розташування ворога оператори Головного управління розвідки в умовах щільної міської забудови філігранно спрямували в базу загарбників безпілотник FP-2.
За даними воєнної розвідки, у результаті удару ліквідовано офіцерів та операторів безпілотників російського «Рубикону», які перебували в штабі.
Цей ворожий елітний підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни росії проти України.
У ГУР зазначають, що це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.
Більш детально про цей ворожий підрозділ читайте у статті на Мілітарному: https://militarnyi.com/uk/articles/shho-vidomo-pro-elitni-rosijski-**********-bpla-rubykon-ta-sudnyj-den/ Що відомо про елітні російські підрозділи БПЛА: «Рубикон» та «Судный день».
Дві російські армії - друга і п'ятдесят перша - продовжують спроби зустрічними ударами з південного заходу і північного сходу замкнути кільце оточення міст-супутників Покровськ і Мирноград у Донецькій області.
Герасимов, щоправда, заявляв, що "замкнути" противника в цій агломерації військам РФ вдалося ще 26 жовтня.
З того часу російське міністерство оборони щоденно звітує про "знищення" сил ЗСУ всередині Покровська і "відбиття" спроб українців деблокувати підрозділи.
На картах бойових дій українських, іноземних і навіть деяких російських експертних видань показано, що станом на 4 листопада дійсно все ще зберігається "горловина" шириною близько 5 -7 км, яку утримують українські сили і яка не дозволяє говорити про "котел" в Покровську.
Якщо росіянам вдасться захопити це, то український гарнізон в Покровсько-Мирноградській агломерації фактично виявиться розрізаним навпіл.
У найважчому становищі опиняться підрозділи, що досі утримують позиції на південно-східних околицях біля сіл Новопавлівка і Сухий Яр. Вони можуть бути заблокованими.