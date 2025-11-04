УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5544 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
3 209 24

Окупанти продовжують накопичуватися в Покровську. Мирноград під загрозою, - DeepState. КАРТА

Російські війська продовжують накопичувати особовий склад у Покровську Донецької області та налагоджують логістику для подальшого просочування вглиб міста.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в районі Покровська

Зазначається, що ворог фіксується та зазнає ураження майже по всій території Покровська, водночас окупанти продовжують просування й облаштовують позиції у захоплених районах.

"Йде поступове поглинання, де росіяни вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто", - повідомив проєкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирноград в оперативному оточенні, до класичного оточення лишається 5 км, - Ukrainian Witness

DeepState повідомив про критичну ситуацію у Покровську 4 листопада

За даними DeepState, у районі між Покровськом і Гришиним тривають бої за контроль над ключовими ділянками постачання, що визначають можливість утримання міста.

Одночасно тривають спроби зачистки та ліквідації противника, однак це не вирішує ключової проблеми — блокування росіян на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто.

"Виходячи з того, що кацап там вже облаштовує позиції й бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена", - кажуть в DeepState.

Читайте також: У Покровську тривають пошуково-ударні дії, оточення міста немає, - УВ "Схід"

Мирноград

Аналітики також попереджають, що під загрозою опиняється Мирноград.

"Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там", - додає проєкт.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 4 листопада про просування ворога у Покровську.

Також читайте: Захоплення Покровська та Костянтинівки відкриє шлях армії РФ до наступу на Краматорськ і Слов’янськ, - The Independent

Автор: 

Донецька область (10035) Покровськ (924) Мирноград (125) Покровський район (1208) DeepState (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Шиза от генштаба. У них то накопляются, то пробегают, то проскальзывают, то ( это вообще пздц) заблудились и тд. И везде "ДРГ". Как они будут объяснять, что проиграли не регулярным частям, а сраным дрг, я хз, видимо телемарафонщикам пофиг.
показати весь коментар
04.11.2025 22:52 Відповісти
+4
По Бахмуту вже добряче вломила, чи чекаєш чогось?
показати весь коментар
04.11.2025 22:29 Відповісти
+4
Пусті окопи, тому що КАБи все стирають. Немає протидії, а затикати піхотою ці дірки = втратити піхоту.
показати весь коментар
04.11.2025 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я никак не пойму! а как московиты "накопичуются"?
показати весь коментар
04.11.2025 22:25 Відповісти
Як глисти у дупі, тунгусе. Чи тобі не знати?
показати весь коментар
04.11.2025 22:29 Відповісти
Ти здатне лиш висрати маячню, розказавши всім про свої глисти?
показати весь коментар
05.11.2025 00:05 Відповісти
Шиза от генштаба. У них то накопляются, то пробегают, то проскальзывают, то ( это вообще пздц) заблудились и тд. И везде "ДРГ". Как они будут объяснять, что проиграли не регулярным частям, а сраным дрг, я хз, видимо телемарафонщикам пофиг.
показати весь коментар
04.11.2025 22:52 Відповісти
Якось же пояснюють, що програють недолугим голодним, голим і босим чмобікам-алкашам з однією мосінкою на трьох на віслюках та на милицях.
показати весь коментар
05.11.2025 00:07 Відповісти
Вам про це 95 квартал не розкаже, Вам про це телемарафон не покаже, Вам про втрату Покровська буде смертельно сумно та страшно.
показати весь коментар
05.11.2025 00:11 Відповісти
Вивести всіх наших та ввалити
по тих містах разом з накопиченими
цього ліліпут і боїться, та кличе журналістів
показати весь коментар
04.11.2025 22:27 Відповісти
По Бахмуту вже добряче вломила, чи чекаєш чогось?
показати весь коментар
04.11.2025 22:29 Відповісти
Вам про це 95 квартал не розкаже, вам про це телемарафон не покаже, вам про втрату Покровська буде смертельно сумно та страшно.
показати весь коментар
05.11.2025 00:10 Відповісти
Як ви собі уявляєте оце ваше ввалювання? Площа Мирнограду 23 квадратних кілометри, думаєте на такій ділянці сотня тисяч кацапів зібралась, максимум тисячі дві пвітори... Єдина зброя, крім ЯО, яка може уразити таку площу - касетні **********, яких у нас і так обмаль, і навіть у разі застосування вони неефективні проти будівель чи бліндажів. Допустимо ми ввалили, та вбили дві тисячі кацапів, так це їх втрати за півтори доби, завтра наженуть ще стільки ж.
Єдина ефективна оборона в нашому випадку - мобільність. Якщо триматись за прапорці на мапі - поразка гарантована.
показати весь коментар
04.11.2025 23:41 Відповісти
чушь, мы как раз проигрываем, потому что пустые окопы, кацапы просто обходят наши позиции, заходят в тылы, режут логистику, минируют, их некем перехватывать
показати весь коментар
04.11.2025 22:55 Відповісти
Пусті окопи, тому що КАБи все стирають. Немає протидії, а затикати піхотою ці дірки = втратити піхоту.
показати весь коментар
04.11.2025 23:09 Відповісти
Пізно кинулись підсилюватися - як завжди доводимо ситуацію до критичної а потім хочем вибити кацапів -як ми їх виб"єм - в нас немає кількісної переваги
показати весь коментар
04.11.2025 22:37 Відповісти
Рьопке; "85% Покровська контролюють рос.вояки.",.....Мосійчук; "Покровськ усе, Мирноград в оточенні,.....Зеленський - в абсолютном НЕАДЕКВАТІ."
показати весь коментар
04.11.2025 22:44 Відповісти
@ Воїни Головного управління розвідки ліквідували операторів БПЛА російського підрозділу «Рубикон» у тимчасово окупованій Авдіївці на Донеччині.
Відео удару оприлюднила пресслужба https://www.facebook.com/share/v/1LshibT5Dc/ ГУР МО України.

Для удару по ворогу оборонці застосували вітчизняний дрон-камікадзе https://militarnyi.com/uk/tag/fp-2/ FP-2 зі 105-кілограмовою бойовою частиною.
«У напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубикон», - розповіли розвідники.
За визначеними координатами розташування ворога оператори Головного управління розвідки в умовах щільної міської забудови філігранно спрямували в базу загарбників безпілотник FP-2.
За даними воєнної розвідки, у результаті удару ліквідовано офіцерів та операторів безпілотників російського «Рубикону», які перебували в штабі.
Цей ворожий елітний підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни росії проти України.
У ГУР зазначають, що це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.
Більш детально про цей ворожий підрозділ читайте у статті на Мілітарному: https://militarnyi.com/uk/articles/shho-vidomo-pro-elitni-rosijski-**********-bpla-rubykon-ta-sudnyj-den/ Що відомо про елітні російські підрозділи БПЛА: «Рубикон» та «Судный день».
показати весь коментар
04.11.2025 22:59 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 23:24 Відповісти
Це жопа. Наші взагалі здатні до адаптації?
показати весь коментар
04.11.2025 23:15 Відповісти
BBC

Дві російські армії - друга і п'ятдесят перша - продовжують спроби зустрічними ударами з південного заходу і північного сходу замкнути кільце оточення міст-супутників Покровськ і Мирноград у Донецькій області.

Герасимов, щоправда, заявляв, що "замкнути" противника в цій агломерації військам РФ вдалося ще 26 жовтня.

З того часу російське міністерство оборони щоденно звітує про "знищення" сил ЗСУ всередині Покровська і "відбиття" спроб українців деблокувати підрозділи.
На картах бойових дій українських, іноземних і навіть деяких російських експертних видань показано, що станом на 4 листопада дійсно все ще зберігається "горловина" шириною близько 5 -7 км, яку утримують українські сили і яка не дозволяє говорити про "котел" в Покровську.
показати весь коментар
05.11.2025 00:25 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2025 00:27 Відповісти
Міноборони Росії станом на 4 листопада заявило, що його бійці вже закріпилися в південному районі міста (в зведенні МО РФ названий мікрорайоном "Приміський"), а також ведуть бої в центральному районі і сусідніх селища Ріг та Гнатівка. Назустріч їм зі сходу через приватний сектор міста Мирноград поступово рухається інше російське угруповання.

Якщо росіянам вдасться захопити це, то український гарнізон в Покровсько-Мирноградській агломерації фактично виявиться розрізаним навпіл.

У найважчому становищі опиняться підрозділи, що досі утримують позиції на південно-східних околицях біля сіл Новопавлівка і Сухий Яр. Вони можуть бути заблокованими.
показати весь коментар
05.11.2025 00:28 Відповісти
 
 