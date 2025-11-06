День ДШВ ЗСУ відзначатимуть в Україні 8 листопада
Президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 листопада на 8 листопада.
Про це йдеться в указі президента та дописі ДШВ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Указ президента
Відповідний указ № 817/2025 підписав президент України 4 листопада.
Значення дати
8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ.
- Святий Михаїл – старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх, пояснили у ДШВ.
Потужний предмет для гордості - ЗЄ тиче пальцем у календар та ставить підписи не випадково.