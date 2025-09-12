УКР
Новини Указ президента
371 8

Зеленський встановив 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби, - указ президента

Зеленський підписав укази про нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив на державному рівні 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

Свято встановлюється для розвитку національних військових традицій, враховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у відсічі та стримуванні збройної агресії, а також у прикритті об’єктів критичної інфраструктури держави.

Зеленський привітав воїнів радіоелектронної боротьби, зазначивши: "Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами і допомагають військовослужбовцям бути в безпеці".

Глава держави подякував кожному за роботу і вшанував пам’ять загиблих: "Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою. І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять. Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби".

Зеленський Володимир (25449) свято (683)
... і задонатив 1 (одну) гривню на РЕБ "Ай-Петрі" та "Цукорок"

бамрарбія-кенгуду - шютка.
показати весь коментар
12.09.2025 14:03 Відповісти
Сказав - ета я пашутіл, і забрав 1 (одну) гривню назад.
показати весь коментар
12.09.2025 14:05 Відповісти
Хехе. Поки тьі думав, ірмачєлло стьірів твайю грьівню.
показати весь коментар
12.09.2025 14:14 Відповісти
Потужно попрацював.
показати весь коментар
12.09.2025 14:13 Відповісти
працює
показати весь коментар
12.09.2025 14:25 Відповісти
Скоро треба буде вводити новий календар з більшою кількістю днів щоб кожен день був днем якоїсь професії. Пропоную назвати його Зєліанським календарем.
показати весь коментар
12.09.2025 14:30 Відповісти
У нашій державі вже більше свят чим в церковному календарі
показати весь коментар
12.09.2025 14:41 Відповісти
Хачу пандравится..
показати весь коментар
12.09.2025 16:19 Відповісти
 
 