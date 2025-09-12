Зеленський встановив 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив на державному рівні 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

Свято встановлюється для розвитку національних військових традицій, враховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у відсічі та стримуванні збройної агресії, а також у прикритті об’єктів критичної інфраструктури держави.

Зеленський привітав воїнів радіоелектронної боротьби, зазначивши: "Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами і допомагають військовослужбовцям бути в безпеці".

Глава держави подякував кожному за роботу і вшанував пам’ять загиблих: "Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою. І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять. Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські прикордонники зафіксували різке зростання виїзду молодих чоловіків з України після рішення Зеленського