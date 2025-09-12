БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Польські прикордонники зафіксували різке зростання виїзду молодих чоловіків з України після рішення Зеленського

Скільки молодих українських чоловіків виїжджає до Польщі

Прикордонна служба Польща останнім часом зафіксувала суттєве збільшення кількості молодих чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають з України.

Втім, це явище наразі не набуло масового характеру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Зокрема, речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж повідомив, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6 100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали у зворотному напрямку – 2 000.

Для порівняння, за тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.

За даними польських прикордонників, через українсько-польську ділянку кордону у Люблінському воєводстві з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4 605, а виїхало 1 301 українських чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.

Втім, це не означає, що всі молоді українці виїздять за кордон на постійне місце мешкання, зазначає RMF FM. Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку.

Читайте також: Оцінювати наслідки передчасно: У Нацбанку прокоментували дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

Зеленський Володимир (2582) прикордонники (47) Польща (2491) чоловіки (26) мобілізація (496)
+19
Захист держави обов'язок всіх громадян .Зеленський умисно розвалює мобілізацію випускаючи чоловіків до 22 років .У громадян виникає справедливе питання : чому дядьки 55+ з купою болячок це для Генштабу еліта штурмових підрозділів , а здорових хлопців випускають за кордон ?
12.09.2025 10:59
+17
Рішення дебільне. Як і всі рішення зєльоного лідора і його дефективної команди.
12.09.2025 11:14
+16
Думаю в багатьох банально немає закордонних паспортів, бо ніхто не очікував на таку щедрість... дайте трохи часу, і цифри будуть інші...
12.09.2025 10:44
Если будут слишком активно уезжать - могут границы снова закрыть. Уже на неопределенный срок, на годы. Демографы вон уже осуждают это решение.

12.09.2025 10:25
12.09.2025 10:25
Рішення дебільне. Як і всі рішення зєльоного лідора і його дефективної команди.

12.09.2025 11:14
12.09.2025 11:14
Якщо подивитися на всю діяльність зеленського, то стає очевидно, що він не дебіл, а ворог. Ця істота просто не повинна існувати, воно має здохнути при спробі втечі, а не керувати військами.

12.09.2025 12:43
12.09.2025 12:43
А хто закриє?
12.09.2025 11:41
Влада закриє
12.09.2025 12:50
Вова ********* відверто працює на Пуйла. Але в цій державі нікому дати під зад чарівного пенделя цьому просроченому нелегітимному чмошнику. Їжте дурні що маєте, бачили очі, що купували.

12.09.2025 12:30
12.09.2025 12:30
Думаю в багатьох банально немає закордонних паспортів, бо ніхто не очікував на таку щедрість... дайте трохи часу, і цифри будуть інші...

12.09.2025 10:44
12.09.2025 10:44
Здається, що зараз закордонний паспорт роблять паралельно з цивільним. Коли живеш в Україні, завжди треба тримати під рукою чемодан та закордонний паспорт, щоб чкурнути звідси зі швидкістю світла.

12.09.2025 10:47
12.09.2025 10:47
Ти призивного віку?
12.09.2025 11:04
А що з вашим мобілізаційним статусом?

12.09.2025 11:15
12.09.2025 11:15
Коли побачу відповідь на своє питання тоді відповім на ваше.

12.09.2025 11:50
12.09.2025 11:50
Пересидент буде воювати з батальйоном «квартал»? Чи робочі місця виїхавших займуть клоуни і міндічі? Протести проти недолугого правління припиняться?

12.09.2025 10:51
12.09.2025 10:51
12.09.2025 11:11
Вільні люди вільної країни - їдуть собі, відпочивають, працюють, вчаться. Держава дбає про своїх громадян (повноцінних).

12.09.2025 10:52
12.09.2025 10:52
Захист держави обов'язок всіх громадян .Зеленський умисно розвалює мобілізацію випускаючи чоловіків до 22 років .У громадян виникає справедливе питання : чому дядьки 55+ з купою болячок це для Генштабу еліта штурмових підрозділів , а здорових хлопців випускають за кордон ?

12.09.2025 10:59
12.09.2025 10:59
А що зелені недоумки робили раціонального? Хоча б раз?

12.09.2025 11:16
12.09.2025 11:16
Найбільший ідіотизм - це з строковой службою. Весь цей час, коли був мир, вона існувала і мета була зрозуміла, щоб мати підготовлених людей до війни.

Як тільки почалася війна, то відразу всіх розпустили по домівках і строкову службу скасували. Що за маячня?

Ніхто там не каже, щоб з 18 років кидати в штурмовики, але спокійно могли б покрити роти охорони в тилу. А зараз роти охорони в тилу - це для родичів, для тих, хто заплатив, а ще третина штатного складу, швидше за все, просто тільки числиться. Типу «воїнів» нацгвардії з 95 кварталу.
12.09.2025 12:32
"зелена агентура" боїться можливої заворухи в Україні ,а тому і було дозволено виїхати тим,хто міг стати потенційними учасниками протестів проти "зе влади".

12.09.2025 11:02
12.09.2025 11:02
Батальйони з Монако, зеленського і стефанчуків, просять підкріплення, родичами з оточення привладних??!?

12.09.2025 11:03
12.09.2025 11:03
Омари з віскі не закінчуються, треба ротація особового складу.

12.09.2025 11:05
12.09.2025 11:05
Ротація в значенні прямому чи переносному?

12.09.2025 11:11
12.09.2025 11:11
Поляки дали статистику -- за неделю 10 000 молодых людей в возрасте 18-22 въехали в Польшу. Вчера эта информация была по ТГ каналам.

12.09.2025 11:04
12.09.2025 11:04
Блін, ще один такий прильот і посполить самі побіжуьт як таракани по Європах. І їх тут і так більше ніж хотілося.

12.09.2025 11:09
12.09.2025 11:09
Обезкровити українську економіку під час війни , коли треба, щоб тил працював, можуть тільки вороги України. Хто вони, ті депутати і чиновники, що прийняли таке рішення? При цьому замилюють очи, що ніхто не поїхав. А от бізнес хопається за голову - звільняються молоді працівники стрімко. Навіщо? Мабуть на курорт поїхати на тиждень.

12.09.2025 11:10
12.09.2025 11:10
Зате у мам і тат хлопчиків 22 років немає жодних питань до влади, яку вони самі ж власноруч обрали.
Головне-їхнє чадо в безпеці!
А економіка, бізнес - похрену.
12.09.2025 11:33
Молодь не сприймає країну мрії від зе.

12.09.2025 11:10
12.09.2025 11:10
Це свідомий крок зе-влади, аби позбутися резерву - трудового і військового!
Кварталівці працювати на фурах/заводах не будуть, як і служити...
12.09.2025 11:10
Резервом, який утримується силоміць, багато не навоюєш і не набудуєш. Срср тобі в приклад. 70 років воювали і будували, а в злиднях так і залишились. Поки взагалі не розвалились. Ти Україні теж такої долі бажаєш?

12.09.2025 12:07
12.09.2025 12:07
А чого Україні бажають у вас на ТОТ?

12.09.2025 12:33
12.09.2025 12:33
У нас, в КИЄВІ, бажають, щоб в Україні була створена нормальна медицина і ти опинився там, де і маєш бути: в палаті з загратованими вікнами, одягнений в сорочку з зав"язаними за спиною довгими рукавами.

12.09.2025 12:46
12.09.2025 12:46
Різке зростання виїзду? А хтось чекав іншого? Щури побігли. Тепер не треба плити тисою і відвалювати тисячі доларів карпатським вуйкам

12.09.2025 11:13
12.09.2025 11:13
Побігли тверезомислячі. Які влаштуються в нормальних країнах і нормально проживуть своє життя.
12.09.2025 12:11 Відповісти
зе!лекторат аплодує. Єдине чого вони наразі прагнуть від свого куміра це відкриття кордонів. Вони проголосують за будь кого хто це пообіцяє. Україна їх не цікавить
12.09.2025 11:16 Відповісти
"Мудре" рішення!! Хай воюють пенсіонери - їх не жалко....або руськомовні, як заповідала Фаріон
12.09.2025 11:24 Відповісти
Zе та Слуги ***** наполеглево працюють на перемогу. На перемогу *****.
12.09.2025 11:44 Відповісти
Тим, хто виїхав,- порада : слідкуйте за Київстаром після сплати по тарифу - можуть вираховувати по 75грн за добу. Буває, що їх кусає якась сума.
12.09.2025 11:45 Відповісти
Дебільне рішення було закрити кордони в 2022 році. При цьому той хто це зробив своїх дітей, друзів випустив завчастно, чи дав зелену карту. Українці після такого "фокуса" від влади в шоці, і навіть ті хто не збирався нікуди виїзджати - буде бігти звідси. Відкриття кордонів - рано чи пізно повинно було статися, і станеться для чоловіків старше 22 років, і тоді Україна побачить справжні наслідки закриття кордонів 2022 року.
12.09.2025 12:21 Відповісти
Дивно, що "наша" ДПСУ рапортує протилежне)
12.09.2025 12:26 Відповісти

