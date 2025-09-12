Польські прикордонники зафіксували різке зростання виїзду молодих чоловіків з України після рішення Зеленського

Прикордонна служба Польща останнім часом зафіксувала суттєве збільшення кількості молодих чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають з України.

Втім, це явище наразі не набуло масового характеру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Зокрема, речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж повідомив, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6 100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали у зворотному напрямку – 2 000.

Для порівняння, за тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.

За даними польських прикордонників, через українсько-польську ділянку кордону у Люблінському воєводстві з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4 605, а виїхало 1 301 українських чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.

Втім, це не означає, що всі молоді українці виїздять за кордон на постійне місце мешкання, зазначає RMF FM. Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку.

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.