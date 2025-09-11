Оцінювати наслідки передчасно: У Нацбанку прокоментували дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років

Чистий виїзд українців за кордон від початку року наразі трохи перевищує 100 тис. осіб, що майже вдвічі менше за прогноз Національного банку України у 200 тис. осіб за увесь рік.

Про це повідомив перший перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У нашому липневому прогнозі ми закладали припущення про чистий виїзд за кордон у цьому році близько 200 тис. українців. За останніми наявними даними, він становить трошки більше 100 тис. осіб. Тож наразі ми йдемо цілком за нашим прогнозом", – сказав Ніколайчук.

Як додав голова НБУ Андрій Пишний, у Нацбанку уважно стежить за впливом дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 років, ухваленого наприкінці серпня, проте наразі давати оцінку макроекономічних наслідків цього рішення передчасно.

"Ми не даємо йому (рішенню, – ред.) відповідних оцінок, але, звісно, будемо, якщо цей вплив буде матеріальним, враховувати його у наших прогнозах", – зазначив Пишний.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив чоловікам віком до 22 років вільно виїжджати з України.

12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.