Новини
Оцінювати наслідки передчасно: У Нацбанку прокоментували дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років

У Нацбанку прокоментували дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років

Чистий виїзд українців за кордон від початку року наразі трохи перевищує 100 тис. осіб, що майже вдвічі менше за прогноз Національного банку України у 200 тис. осіб за увесь рік.

Про це повідомив перший перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У нашому липневому прогнозі ми закладали припущення про чистий виїзд за кордон у цьому році близько 200 тис. українців. За останніми наявними даними, він становить трошки більше 100 тис. осіб. Тож наразі ми йдемо цілком за нашим прогнозом", – сказав Ніколайчук.

Як додав голова НБУ Андрій Пишний, у Нацбанку уважно стежить за впливом дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 років, ухваленого наприкінці серпня, проте наразі давати оцінку макроекономічних наслідків цього рішення передчасно.

"Ми не даємо йому (рішенню, – ред.) відповідних оцінок, але, звісно, будемо, якщо цей вплив буде матеріальним, враховувати його у наших прогнозах", – зазначив Пишний.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив чоловікам віком до 22 років вільно виїжджати з України.

12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

біженці (746) НБУ (9569) прогноз (1108) чоловіки (24)
У нас Нацбанк уже отвечает за демографическую политику??? чудны дела твои Господи!)))
11.09.2025 17:50 Відповісти
Оцінювати наслідки виїзду передчасно, бо можна зробити паніку і рейтинги ЗЄлєбоби ще більше впадуть. І що там оцінювати? Довбограї квартальні підривають Україну зсередини.
11.09.2025 17:54 Відповісти
Ще трохи зе-влада почекає та запровадить мобілізацію отих 18-22 разом із 23-24: хто не виїхав - значить у "СЗЧ" не втече.
11.09.2025 17:56 Відповісти
яка статистика нац банку по кількості працюючих ліфтів в україні?
голова пишний, скільки людей застрягло в ліфтах в цьому році?
який прогноз на наступний рік?
