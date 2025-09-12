РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9569 посетителей онлайн
Новости Указ президента
357 7

Зеленский установил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы, - указ президента

Зеленский подписал указы о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил на государственном уровне 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

Праздник устанавливается для развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии, а также в прикрытии объектов критической инфраструктуры государства.

Зеленский поздравил воинов радиоэлектронной борьбы, отметив: "Сегодня день людей, которые невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины. Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, держат связь между подразделениями и помогают военнослужащим быть в безопасности".

Глава государства поблагодарил каждого за работу и почтил память погибших: "Вы ежедневно спасаете жизни и делаете нашу армию сильнее. И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память. Спасибо вам. С Днем войск радиоэлектронной борьбы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники зафиксировали резкий рост выезда молодых мужчин из Украины после решения Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (21905) праздник (1692)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... і задонатив 1 (одну) гривню на РЕБ "Ай-Петрі" та "Цукорок"

бамрарбія-кенгуду - шютка.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:03 Ответить
Сказав - ета я пашутіл, і забрав 1 (одну) гривню назад.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:05 Ответить
Хехе. Поки тьі думав, ірмачєлло стьірів твайю грьівню.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:14 Ответить
Потужно попрацював.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:13 Ответить
працює
показать весь комментарий
12.09.2025 14:25 Ответить
Скоро треба буде вводити новий календар з більшою кількістю днів щоб кожен день був днем якоїсь професії. Пропоную назвати його Зєліанським календарем.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:30 Ответить
У нашій державі вже більше свят чим в церковному календарі
показать весь комментарий
12.09.2025 14:41 Ответить
 
 