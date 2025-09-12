Зеленский установил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил на государственном уровне 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

Праздник устанавливается для развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии, а также в прикрытии объектов критической инфраструктуры государства.

Зеленский поздравил воинов радиоэлектронной борьбы, отметив: "Сегодня день людей, которые невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины. Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, держат связь между подразделениями и помогают военнослужащим быть в безопасности".

Глава государства поблагодарил каждого за работу и почтил память погибших: "Вы ежедневно спасаете жизни и делаете нашу армию сильнее. И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память. Спасибо вам. С Днем войск радиоэлектронной борьбы".

