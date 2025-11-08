Армия РФ продолжает попытки оккупировать Покровск и Мирноград, - DeepState

Сейчас Покровск не находится в окружении, в него проникает противник и действует непосредственно в городе. В то же время Мирноград находится под угрозой оперативного окружения.

Ситуация в Покровске

Аналитики отмечают, что в настоящее время продолжается инфильтрация противника в Покровск, где осуществляется как его фиксация практически во всех точках города, так и его уничтожение.

"Кацапы активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижения украинских военных и прокладке в целом любой логистики. Одновременно с этим, противник пытается затащить свои минометы, чтобы взять под более плотный огонь логистику", - говорится в сообщении.

Угроза окружения Мирнограда

"Отдельно стоит обратить внимание на Мирноград. Если говорить о Покровске, то он не находится в окружении и никак не может находиться, ведь в него инфильтрируется противник и осуществляет свою деятельность непосредственно в городе. А точка просачивания одна — южная часть населенного пункта", — отмечают в DeepState.

В то же время Мирноград находится под угрозой оперативного окружения с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Так же под угрозой находится и вся Мирноградская агломерация, где находятся позиции бойцов СОУ.

По данным DeepState, в настоящее время противник фиксируется и пытается закрепиться на восточных окраинах города, осуществляя штурмовые действия по участку Новоекономическое-Николаевка-Миролюбовка-Казацкое.

"Как отмечают сами бойцы, логистики в городе практически нет, спасает моментами плохая погода, или же просто куда-то доехать — это лотерея. Пешие маршруты осуществить по сути уже нереально, ведь в любой момент можно наткнуться на засаду ДРГ, поражение дроном, минирование и тому подобное. Близкий контакт во время перемещения становится обычной рутиной. Фиксируются случаи, когда кацапской пехоте удается устанавливать инженерные заграждения в виде ежика", - рассказывают аналитики.

Отмечается, что важной точкой логистики к Мирнограду является населенный пункт Ровно, где в его районе на окраинах Покровска фиксируется враг, накапливается и устраивает засады.

"Важными вопросами, в первую очередь для Мирнограда, являются: как удерживать позиции без нормальной логистики, как проводить ротации и как осуществлять отход сил в случае критичности ситуации. Бойцы отмечают, что часто от командования можно услышать приказ "восстановить", в частности, населенные пункты, которые находятся под контролем врага. Пока группировке в Мирнограде удается сдерживать натиск на город с востока, но в скором времени это станет невозможным без нормального доступа логистики, которая должна обеспечивать город. А ключом к этому большому городу на сегодняшний день является Покровск, который ежедневно поглощается врагом", - подытоживают в DeepState.

Что предшествовало

Накануне начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, российские силы продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.