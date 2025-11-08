РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении Донетчина
Армия РФ продолжает попытки оккупировать Покровск и Мирноград, - DeepState

Попытки врага оккупировать Покровск и Мирноград

Сейчас Покровск не находится в окружении, в него проникает противник и действует непосредственно в городе. В то же время Мирноград находится под угрозой оперативного окружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Ситуация в Покровске

Аналитики отмечают, что в настоящее время продолжается инфильтрация противника в Покровск, где осуществляется как его фиксация практически во всех точках города, так и его уничтожение.

"Кацапы активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижения украинских военных и прокладке в целом любой логистики. Одновременно с этим, противник пытается затащить свои минометы, чтобы взять под более плотный огонь логистику", - говорится в сообщении.

Угроза окружения Мирнограда

"Отдельно стоит обратить внимание на Мирноград. Если говорить о Покровске, то он не находится в окружении и никак не может находиться, ведь в него инфильтрируется противник и осуществляет свою деятельность непосредственно в городе. А точка просачивания одна — южная часть населенного пункта", — отмечают в DeepState.

В то же время Мирноград находится под угрозой оперативного окружения с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Так же под угрозой находится и вся Мирноградская агломерация, где находятся позиции бойцов СОУ.

По данным DeepState, в настоящее время противник фиксируется и пытается закрепиться на восточных окраинах города, осуществляя штурмовые действия по участку Новоекономическое-Николаевка-Миролюбовка-Казацкое.

"Как отмечают сами бойцы, логистики в городе практически нет, спасает моментами плохая погода, или же просто куда-то доехать — это лотерея. Пешие маршруты осуществить по сути уже нереально, ведь в любой момент можно наткнуться на засаду ДРГ, поражение дроном, минирование и тому подобное. Близкий контакт во время перемещения становится обычной рутиной. Фиксируются случаи, когда кацапской пехоте удается устанавливать инженерные заграждения в виде ежика", - рассказывают аналитики.

Отмечается, что важной точкой логистики к Мирнограду является населенный пункт Ровно, где в его районе на окраинах Покровска фиксируется враг, накапливается и устраивает засады.

"Важными вопросами, в первую очередь для Мирнограда, являются: как удерживать позиции без нормальной логистики, как проводить ротации и как осуществлять отход сил в случае критичности ситуации. Бойцы отмечают, что часто от командования можно услышать приказ "восстановить", в частности, населенные пункты, которые находятся под контролем врага. Пока группировке в Мирнограде удается сдерживать натиск на город с востока, но в скором времени это станет невозможным без нормального доступа логистики, которая должна обеспечивать город. А ключом к этому большому городу на сегодняшний день является Покровск, который ежедневно поглощается врагом", - подытоживают в DeepState.

Что предшествовало

Накануне начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, российские силы продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

Донецкая область (11257) боевые действия (5104) Покровск (924) Мирноград (128) Покровский район (1238) DeepState (337)
https://war.obozrevatel.com/tri-stsenariya-dlya-pokrovska-chto-mozhet-ozhidat-gorod-v-blizhajshee-vremya-i-dejstvitelno-li-situatsiya-kriticheskaya.htm

"Три сценария для Покровска: что может ожидать город в ближайшее время и действительно ли ситуация критическая

Боевые действия в Покровске Донецкой области стали главной темой новостных лент, порождая целый ряд версий о том, что может случиться с городом в ближайшие дни. И каждый «маршал», имеющий доступ к социальным сетям, посчитал своим долгом высказать предположения о том, что следует делать Генштабу ВСУ. На фоне нескончаемых волн ИПсО, исходящих из России (от вброса про "окружение" города до полного его контроля) чего-чего, а рекомендаций экспертов местного и зарубежного разлива нам только и не хватало. Но что в действительности может ожидать Покровск?

Прежде чем рассмотреть три возможных сценария развития событий - позитивный, нейтральный и негативный, я сразу хочу отметить, что в городе события развиваются крайне динамично и порою то, о чем мы говорим с вами в этот момент времени, может быть уже неактуальным.

Приведу простейший пример. Некоторое время назад было озвучено количество инфильтровавшихся в Покровск российских оккупантов - 200 человек. На тот момент, когда эта информация стала нестись по новостям, их количество уже было чуть более 150, поскольку в нескольких районах были проведены жесткие зачистки. Но к тому моменту, когда об успешной нейтрализации нескольких российских групп инфильтрации заговорили, в городе уже присутствовало около 300 оккупантов.
Другой яркий пример - это то, что по российским СМИ и даже некоторым украинским площадкам проходило сообщение о том, что РОВ контролируют центр города, но не прошло и недели как бойцы 425-го ОШП "Скала" зачистили здание городского совета.
Это всего пара примеров того, насколько непредсказуемо и динамично меняется ситуация в Покровске, поэтому никакая информация не может быть абсолютно достоверной. Кроме сценариев, которые могут ожидать в ближайшее время город.

Сценарий первый - позитивный

Он заключается в проведении успешных стабилизационных действий в северной и центральной части города, по линии трассы М-30 или ул. Защитников Украины.

Дело в том, что стабильными зонами контроля у российских оккупационных войск можно назвать Леонтовичи, приватный сектор вдоль ул. Привольная, микрорайоны Лазурный и Южный. Закрепление противника также фиксируется по ул. Анастасии Заславской и на руинах "Укрбуда", а также между улицами Волонтерская и Николая Лысенко в центре.

Остальная часть Покровска - это не зоны контроля, а именно инфильтрации российских ДРГ, задача которых рассредоточиваться как можно глубже и как можно больше по городу, стараясь даже избегать прямых боестолкновений.

Стабилизационные действия могут привести к тому, что у оккупантов будут ограниченные направления инфильтрации в город, находящиеся под огневым контролем Сил обороны Украины, а группы, оставшиеся в Покровске, будут планомерно и методично зачищаться.

Основной линией боестолкновения в Покровске будет рассматриваться М-30, но примечательно то, что несмотря на зоны контроля РОВ в районе Лазурного и Южного, там также сохраняется присутствие украинских подразделений. То есть, часть района, особенно прилегающая к улицам Юбилейная и Владимирская, контролируются противником, но глубже им закрепиться так и не удалось. А потому можно было бы для позитивного сценария также рассмотреть проведения зачисток южнее М-30, что вполне реально, но не стану слишком обнадеживать положительными перспективами.

Проведенный накануне рейд ГУР МО Украины позволил значительно улучшить положение покровского гарнизона на севере-западе, а подразделения ССО и СБУ проводят точечные операции по зачистке врага.

Сценарий второй - нейтральный

После высадки десанта ГУР МО Украины на северо-западе Покровска значительно улучшилась ситуация в районе промзоны, заводов "Електродвигун" и "Буддеталь". В свою очередь это позволило провести серию успешных зачисток в северной части города и Динаса.

Фактически, если рассматривать нейтральный сценарий, то при потере центральной части города опорным плацдармом могут оставаться северные районы - за железной дорогой.

Как бы это странно ни звучало, но железная дорога - это весьма непростая искусственная преграда для проведения штурмовых действий. А в Покровске это многоколейная ж/д - транспортный узел, что при достаточном огневом контроле позволит использовать эту преграду как долгосрочную ЛБС.

Кроме того это позволит сохранить физический контроль над трассой Н-32, она же улица Ивана Мазепы, играющей важную роль в обеспечении Мирнограда.

Таким образом нейтральный сценарий не подразумевает возвращения контроля СОУ над той или иной частью Покровска, но подразумевает сохранение контроля над северной частью города, а также обеспечения гарнизона Мирнограда, бои за который в полной мере еще даже не начались, но что неизбежно случится в ближайшее время.

Сценарий третий - негативный

Негативным сценарием является полная потеря контроля над городом. Скажу, что сейчас он маловероятен, как, к слову сказать, и ультимативный позитивный (там, где возвращается контроль СОУ даже над южной частью Покровска), но вероятность его в краткосрочной перспективе все же имеется.

Потеря контроля над Покровском - это фактически и падение Мирнограда, ведь без логистики Н-32 и Т-05-15 мирноградский гарнизон не сможет выстоять. И это самое прискорбное, ведь бои за Мирноград еще толком даже не начались. И если так произойдет, то город, который мог бы месяцами истощать противника, придется покинуть без серьезного боя.

Но после падения Покровска и Мирнограда для РОВ открываются возможности по расширению направлений и усилению уже имеющихся.

Во-первых, они в обязательном порядке усилят ряды 51-й ОВА, вполне возможно за счет подразделений 2-й ОВА для давления на Добропольском направлении.

Во-вторых, будет оказана поддержка 8-й ОВА на Констянтиновском направлении и попытаются полностью закрыть вопрос с Клебан-Быкским водохранилищем.

В-третьих, может быть открыто новое направление - на Дружковку.

Это минимум тех негативных последствий, которые могут за собой потянуть потеря Покровска и Мирнограда. И несмотря на то, что за Покровском сформированы линии обороны, рубежи и укрепрайоны, куда эффективнее можно было бы тормозить и изматывать врага на окраинах города либо в городских условиях.

Вывод

На мой взгляд, все вышеозвученные сценарии имеют полное право на реализацию в краткосрочной перспективе. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей.

Но факт неоспорим - при всей тяжести ситуации в Покровске она не представлять собой необратимый апокалиптический процесс. Окружения города нет, логистика находится под огневым контролем РОВ, но не физическим, а присутствие противника в городе не настолько критическое, чтобы говорить о потере контроля над Покровском и призывать выводить оттуда войска. Повторюсь, тот, кто призывает это делать в нынешней ситуации (что за собой повлечет автоматически и потерю Мирнограда) явно действует в интересах врага, распространяя панические настроения.

В Покровске одновременно присутствуют как ДРГ РОВ, так и подразделения СОУ, порою соседствующие поквартально. И украинская армия поступательно, но адаптируется к новой тактике малых групп инфильтрации оккупантов.

Покровск держит оборону уже более года и неоднократно срывал планы российского командования и дедлайны высшего российского руководства. Командование РОВ сконцентрировало на всем Покровском направлении более 150 тыс. личного состава. И тем не менее реализовать поставленные задачи в установленные сроки они до сих пор не могут.

В Покровске вполне может быть реализован сценарий Доброполья, когда 51-я ОВА попыталась реализовать глубокий прорыв, но своевременная реакция Сил обороны Украины привела к глубокому погружению этой армии на дно, вместе с ее командующим. Будем верить в то, что этому примеру последует и 2-я ОВА."
08.11.2025 16:57
Це йде не спроба, а повзуча окупація
08.11.2025 17:36 Ответить
 
 