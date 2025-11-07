РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
2 479 20

Враг частично инфильтровался в городскую застройку Покровска, - Гнатов

андрей,гнатов

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов во время брифинга сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, российские силы продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Враг имеет преимущество и частично закрепился в застройке

Гнатов отметил, что противник более года пытается реализовать план по установлению контроля над Покровском.

"Они пытаются создать условия для того, чтобы захватить этот относительно небольшой город. Там создано определенное преимущество в силах и средствах противника. Они частично проникли в городскую застройку, особенно на южные окраины этого населенного пункта. Пытаются таким образом создать очаг для того, чтобы продолжать наступление", - сообщил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель номер один для врага – оккупировать Покровск как можно быстрее, - Зеленский. ВИДЕО

Информация об обороне не разглашается из соображений безопасности

Гнатов подчеркнул, что решение о проведении оборонной операции принимает военное командование, а население будет проинформировано, когда это не помешает защитникам города.

"Лишняя публичная информация сейчас обороне не будет способствовать", - подчеркнул он.

Читайте также: Силы обороны проводят поисково-ударные действия в Покровске: враг снизил активность, но пытается наладить логистику

Автор: 

Донецкая область (11248) Покровск (921) Андрей Гнатов (22) Покровский район (1231) война в Украине (6784)
Топ комментарии
+8
"щоб захопити це відносно невелике місто." Первая ласточка, дальше пойдут фразы про "стратегического значения это полусело по сути не имело"
показать весь комментарий
07.11.2025 17:50 Ответить
+6
Тільки частково інфільтрувався, віримо
показать весь комментарий
07.11.2025 17:51 Ответить
+3
Комментировать
Сортировать:
любий фільтр раніше-пізніше дасть протікання
показать весь комментарий
07.11.2025 17:53 Ответить
штурмувати міську забудову і вибивати орків це хибне рішення, потрібно виправляти ситуацію на флангах
показать весь комментарий
07.11.2025 18:25 Ответить
А що там ГУР? Як десант? Чи воно Вам не відчитується?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:52 Ответить
Інфільтрувався напевно не так вуха ріже зебобікам, як просочився.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:54 Ответить
А по людські можна висловитися?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:57 Ответить
Ну, якщо він скаже "Покровську і Мирнограду ****а", його відсторонять від посади.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:35 Ответить
От який толк від цих генералів, якщо все за них вирішує Сирський і його штаб, виходе 70 відсотків вищіх офіцерів просто безполєзні.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:06 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 18:20 Ответить
Якщо по людські казати то ворог зайняв частину Покровська,і нахрена вигадувати усяку хрінь типу інфільтрувався?
показать весь комментарий
07.11.2025 18:21 Ответить
Інфільтрувалися щодо ворога рівнозначно що просрали для своїх. Треба видавати спеціяльний розмовник...
показать весь комментарий
07.11.2025 18:25 Ответить
кажуть (навіть офіційно), що навколо Покровська більше 100000 кацапів.. і напевне ж вони не розосереджені по одному "по хатах"..
******* технології давно дозволяють фіксувати скупчення людей-сигналів.., а зброя точечно вражати..
але наші Найвеличнівшиві зе кИрманичі воліють воювати як у "середньовіччі" і виловлювати по підвалах бомжів-окупантів "у чесному бою, сам на сам", окремо кожного укумареного орка, підставляючи наших кращих воїнів, замість того, щоб "навести остатОчного шороху" по найближчих жирних тилах москалів..
якась, просто зеленсько-підєрмачна зрада
показать весь комментарий
07.11.2025 18:26 Ответить
Це такий новояз у них, слід з цього розуміти що кацапи вже у місті і повклинювалися у всі точки..
показать весь комментарий
07.11.2025 18:30 Ответить
https://map.**************.com/?lat=48.278395&lng=37.191038&z=13&d=20398&c=1&l=0 Покровськ, ситуація
показать весь комментарий
07.11.2025 18:48 Ответить
Вкрай напруженої і вкрай контрольованою...
показать весь комментарий
07.11.2025 18:51 Ответить
І з великої букви Потужно
показать весь комментарий
07.11.2025 19:06 Ответить
Подивився на світлину з цим Гнатовим - гарна зачіска та охайна борідка ... мабуть двічі на тиждень відвідує барбершоп. Звісно барбершоп знаходиться не в Покровську чи Костянтинівці.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:57 Ответить
Це НОВОЯЗ от агента "Оманскій Піарас" ( О П )
показать весь комментарий
07.11.2025 19:05 Ответить
 
 