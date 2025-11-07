Враг частично инфильтровался в городскую застройку Покровска, - Гнатов

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов во время брифинга сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, российские силы продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.

Враг имеет преимущество и частично закрепился в застройке

Гнатов отметил, что противник более года пытается реализовать план по установлению контроля над Покровском.

"Они пытаются создать условия для того, чтобы захватить этот относительно небольшой город. Там создано определенное преимущество в силах и средствах противника. Они частично проникли в городскую застройку, особенно на южные окраины этого населенного пункта. Пытаются таким образом создать очаг для того, чтобы продолжать наступление", - сообщил он

Информация об обороне не разглашается из соображений безопасности

Гнатов подчеркнул, что решение о проведении оборонной операции принимает военное командование, а население будет проинформировано, когда это не помешает защитникам города.

"Лишняя публичная информация сейчас обороне не будет способствовать", - подчеркнул он.

