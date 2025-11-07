Новини Ситуація на Покровському напрямку
Ворог частково інфільтрувався в міську забудову Покровська, - Гнатов

андрій,гнатов

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов під час брифінгу повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, російські сили продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ворог має перевагу та частково закріпився у забудові

Гнатов зазначив, що противник більше року намагається реалізувати план зі встановлення контролю над Покровськом.

"Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ", - повідомив він

Інформація щодо оборони не розголошується з міркувань безпеки

Гнатов наголосив, що рішення щодо проведення оборонної операції приймає військове командування, а населення буде поінформоване, коли це не завадить захисникам міста.

"Зайва публічна інформація зараз обороні не сприятиме", — підкреслив він.

"щоб захопити це відносно невелике місто." Первая ласточка, дальше пойдут фразы про "стратегического значения это полусело по сути не имело"
07.11.2025 17:50 Відповісти
Тільки частково інфільтрувався, віримо
07.11.2025 17:51 Відповісти
А по людські можна висловитися?
07.11.2025 17:57 Відповісти
при Генералі Шапталі ЗСУ фільтри мали проти орків ?
чи як ?

.
07.11.2025 17:50 Відповісти
любий фільтр раніше-пізніше дасть протікання
07.11.2025 17:53 Відповісти
штурмувати міську забудову і вибивати орків це хибне рішення, потрібно виправляти ситуацію на флангах
07.11.2025 18:25 Відповісти
фланги це поля, на них важче триматись з однієї сторони, і також важче атакувати опорник по відкритий місцевості, а вот якщо у тебе людей більше ніж БПЛА і *********** ніж у захисників, це і називається м'ясний штурм
07.11.2025 19:32 Відповісти
В міській забудові фактор чисельності відіграє більшу роль ніж в полі. В полі ми виграємо за рахунок дронів, а в міській забудові дрони неефективні і ми несемо важкі втрати! Тому виправляти ситуацію потрібно в першу чергу в полях, там де наші дрони можуть затиснути ворога в бліндажах і дадуть нашій піхоті підійти впритул і захопити позиції.
07.11.2025 21:24 Відповісти
якби вистачало дронів ми б не програвали на флангах, вони їдуть десятками, сотнями на день, дронів не вистачає на всіх, тому вони і тиснуть, хтось з сотні добирається до цілі, а трьох сотен вже є десяток, а з тисячь маємо 150-200 в місті
07.11.2025 23:14 Відповісти
тім більш що його вже і нема по факту - так, суцільна руїна
08.11.2025 04:07 Відповісти
А що там ГУР? Як десант? Чи воно Вам не відчитується?
07.11.2025 17:52 Відповісти
Інфільтрувався напевно не так вуха ріже зебобікам, як просочився.
07.11.2025 17:54 Відповісти
Ну, якщо він скаже "Покровську і Мирнограду ****а", його відсторонять від посади.
07.11.2025 18:35 Відповісти
Нельзя, это новояз, кстати признак тоталитаризма и фашизма или сталинзма.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B7
07.11.2025 20:58 Відповісти
От який толк від цих генералів, якщо все за них вирішує Сирський і його штаб, виходе 70 відсотків вищіх офіцерів просто безполєзні.
07.11.2025 18:06 Відповісти
Якщо по людські казати то ворог зайняв частину Покровська,і нахрена вигадувати усяку хрінь типу інфільтрувався?
07.11.2025 18:21 Відповісти
Інфільтрувалися щодо ворога рівнозначно що просрали для своїх. Треба видавати спеціяльний розмовник...
07.11.2025 18:25 Відповісти
Новояз ёпта
07.11.2025 21:23 Відповісти
кажуть (навіть офіційно), що навколо Покровська більше 100000 кацапів.. і напевне ж вони не розосереджені по одному "по хатах"..
******* технології давно дозволяють фіксувати скупчення людей-сигналів.., а зброя точечно вражати..
але наші Найвеличнівшиві зе кИрманичі воліють воювати як у "середньовіччі" і виловлювати по підвалах бомжів-окупантів "у чесному бою, сам на сам", окремо кожного укумареного орка, підставляючи наших кращих воїнів, замість того, щоб "навести остатОчного шороху" по найближчих жирних тилах москалів..
якась, просто зеленсько-підєрмачна зрада
07.11.2025 18:26 Відповісти
Це такий новояз у них, слід з цього розуміти що кацапи вже у місті і повклинювалися у всі точки..
07.11.2025 18:30 Відповісти
https://map.**************.com/?lat=48.278395&lng=37.191038&z=13&d=20398&c=1&l=0 Покровськ, ситуація
07.11.2025 18:48 Відповісти
Вкрай напруженої і вкрай контрольованою...
07.11.2025 18:51 Відповісти
І з великої букви Потужно
07.11.2025 19:06 Відповісти
Подивився на світлину з цим Гнатовим - гарна зачіска та охайна борідка ... мабуть двічі на тиждень відвідує барбершоп. Звісно барбершоп знаходиться не в Покровську чи Костянтинівці.
07.11.2025 18:57 Відповісти
Як би непоц чотири роки не навідувався до барбершопа, ви би не відрізнили його від Енгельса.
07.11.2025 22:33 Відповісти
Ці зелені брехні ні на кого не діють, а тільки вибішують. Головне, як вивести хлопців з оточення з мінімальними втратами. З того часу, як Залужного поміняли на крємльовского курсанта сирка, ми тільки втрачаємо територію і вояків.
07.11.2025 19:47 Відповісти
зараз там кацапи вас вибивают як скота на бійні - один Мадяр чого стое а їх в нас багато .
07.11.2025 20:10 Відповісти
А кажуть тільки на росії новояз. В Україні те саме.
07.11.2025 21:21 Відповісти
Завуальовав пі*дець , та скажи дійсно правду нормальною мовою , правда є, але тільки частково ..
07.11.2025 22:27 Відповісти
То будуть людей виводити з мішка чи плювати на людей?
07.11.2025 22:38 Відповісти
Будет трагедия если столько людей погибнет и россия достигнет цели взять город навсегда а мы потеряем
08.11.2025 02:19 Відповісти
08.11.2025 03:00 Відповісти

я самотужки зачіску роблю й голюся теж сам
08.11.2025 04:11 Відповісти
 
 