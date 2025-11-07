Ворог частково інфільтрувався в міську забудову Покровська, - Гнатов

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов під час брифінгу повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, російські сили продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ворог має перевагу та частково закріпився у забудові

Гнатов зазначив, що противник більше року намагається реалізувати план зі встановлення контролю над Покровськом.

"Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ", - повідомив він

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета номер один для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше, - Зеленський. ВIДЕО

Інформація щодо оборони не розголошується з міркувань безпеки

Гнатов наголосив, що рішення щодо проведення оборонної операції приймає військове командування, а населення буде поінформоване, коли це не завадить захисникам міста.

"Зайва публічна інформація зараз обороні не сприятиме", — підкреслив він.

Також читайте: Сили оборони проводять пошуково-ударні дії в Покровську: ворог зменшив активність, але намагається налагодити логістику