Враг продвинулся на трех направлениях в Донецкой области, - DeepState

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области. Оккупанты продвинулись в районах нескольких населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Белой Горы (Краматорский район, Донецкая область), Плещеевки (Краматорский район, Донецкая область) и Казацкого (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Наступление РФ в Донецкой области: оккупанты продвинулись по трем направлениям

