Враг продвинулся на трех направлениях в Донецкой области, - DeepState
Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области. Оккупанты продвинулись в районах нескольких населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Белой Горы (Краматорский район, Донецкая область), Плещеевки (Краматорский район, Донецкая область) и Казацкого (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русский Алкаш
показать весь комментарий08.11.2025 15:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль