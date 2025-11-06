Россияне оккупировали Павловку на Запорожье. Есть продвижение в Донецкой области, - DeepState
Российские оккупанты продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Оккупация
Российские захватчики оккупировали Павловку.
Продвижение врага
Враг продвинулся возле Балагана, Удачного, Ступочек, а также в Плавнях, Приморском и Успеновке.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово. Оккупанты продвинулись в трех областях
