РУС
1 607 8

Россияне оккупировали Павловку на Запорожье. Есть продвижение в Донецкой области, - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация

Российские захватчики оккупировали Павловку.

РФ оккупировала Павловку в Запорожье

Читайте также: Ситуация в районе Малой Токмачки: наблюдается появление "серой зоны", вражеская пехота пытается проникнуть в село, — DeepState

Продвижение врага

Враг продвинулся возле Балагана, Удачного, Ступочек, а также в Плавнях, Приморском и Успеновке.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ оккупировала Павловку в Запорожье
Смотрите также: Рашисты на стеле перед въездом в Покровск установили триколор: ВСУ его уничтожили. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово. Оккупанты продвинулись в трех областях

Автор: 

Запорожская область (3729) Донецкая область (11216) Краматорский район (819) Покровский район (1213) Васильевский район (127) Пологовский район (207) Ступочки (2) Удачное (24) Плавни (5) Успеновка (5) Балаган (1) Приморское (28) Павловка (2) DeepState (334)
все згідно Оманського договорняка:

"Сойдемся посредине"

.
06.11.2025 14:33 Ответить
Дніпра?
06.11.2025 14:54 Ответить
дай Боже щоб не Збруча, бо з цим поверхневим ко-мандувачем все може бути

.
06.11.2025 15:10 Ответить
А ти щось корисне зробив, щоб такого не було? Тільки пишеш тут в коментах всяку дурню.
06.11.2025 15:03 Ответить
все що міг до 20 квітня 2019 року і навіть зараз намагаюсь накинути гамівну сорочку на ЗЄлінь в усіх її проявах

.
06.11.2025 15:12 Ответить
Отак виглядає перемога і кордони 91 (з владою зрадників), про які тут так мріють диванні "генерали".
Сподіваюся хоча б один з тутешніх "воїнів" зрозуміє, який він тупий баран/вівця.
06.11.2025 15:04 Ответить
Що пропонуєш?
06.11.2025 15:07 Ответить
 
 