Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово. Оккупанты продвинулись в трех областях, - DeepState
Силы обороны отбросили врага возле Шахово в Донецкой области. Оккупанты тоже имеют территориальные достижения.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где Силы обороны добились успеха?
"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово (село в Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Где продвинулся враг?
"Враг продвинулся вблизи Бологовки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Владимировки (село в Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области) и Приволья (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - добавили в DeepState.
Что предшествовало?
- Ранее аналитики DeepState сообщали, что в районе Малой Токмачки наблюдается появление "серой зоны", вражеская пехота пытается проникнуть в село.
- Также отмечалось, что враг продвинулся в Покровске, возле Карповки и Казацкого в Донецкой и Харьковской областях.
