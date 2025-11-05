РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8817 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
2 635 1

Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово. Оккупанты продвинулись в трех областях, - DeepState

Бологовка карта

Силы обороны отбросили врага возле Шахово в Донецкой области. Оккупанты тоже имеют территориальные достижения.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где Силы обороны добились успеха?

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово (село в Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригоровки, - DeepState

Где продвинулся враг?

"Враг продвинулся вблизи Бологовки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Владимировки (село в Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области) и Приволья (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - добавили в DeepState.

Шахматная карта
Шахово

Бологовка карта
Бологовка

Кам'янка карта
Каменка

Владимировка карта
Владимировка

Приволье карта
Приволье

Читайте также: Враг снова продвинулся в Покровске и в Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Что предшествовало?

  • Ранее аналитики DeepState сообщали, что в районе Малой Токмачки наблюдается появление "серой зоны", вражеская пехота пытается проникнуть в село.
  • Также отмечалось, что враг продвинулся в Покровске, возле Карповки и Казацкого в Донецкой и Харьковской областях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Донецкая область (11201) Харьковская область (1821) Покровский район (1204) Купянский район (491) Шахово (17) Владимировка (18) Каменка (9) Бологовка (1) DeepState (333)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І коли ж щось заговорять про мобілізацію силовиків, що заброньовані на 90-100%, та ще й набирають нових, купи охоронців, що стоять під кожним деревом, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки один із 40, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, чинуш з їхніми дітьми, кварталівців і т.д. ?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Ставка на доходяг?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показать весь комментарий
05.11.2025 14:00 Ответить
 
 