Сили оборони відкинули противника поблизу Шахового. Окупанти просунулися у трьох областях, - DeepState
Сили оборони відкинули ворога біля Шахового на Донеччині. Окупанти теж мають територіальні здобутки.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де мають успіх Сили оборони?
"Мапу оновлено. Сили Оборони відкинули противника поблизу Шахового (село у Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Де просунувся ворог?
"Ворог просунувся поблизу Бологівки (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області), Кам'янки (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області), Володимирівки (село у Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області) та Привілля ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - додали у DeepState.
Що передувало?
- Раніше аналітики DeepState повідомляли, що в районі Малої Токмачки спостерігається поява "сірої зони", ворожа піхота намагається проникнути в село.
- Також зазначалося, що ворог просунувся у Покровську, біля Карпівки та Козацького на Донеччині та на Харківщині.
