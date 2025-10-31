Ворог знову просунувся у Покровську та на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Ворог активізувався у Покровському та Пологівському районах, лінія зіткнення поблизу Красного Лиману уточнена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську (Покровській район, Донецька область), Успенівці (Пологівський район, Запорізька область), Новомиколаївці (Пологівський район, Запорізька область) та поблизу Новогригорівки (Пологівський район, Запорізька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Красного Лиману (Покровській район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін доручив допустити західні та українські ЗМІ "в райони блокування ЗСУ" в Покровську й Куп’янську

Оновлені карти









Ситуація у Покровську

Російські війська зосередили біля Покровської агломерації приблизно 11 000 бійців з метою оточення міста. У самому місті точаться вуличні бої, ворог застосовує тактики інфільтрації, використання дронів‑FPV, і нищення логістичних шляхів українських сил.

Українські сили оборони заявляють, що блокування їх не зафіксоване - вони продовжують утримувати логістику, але умови дуже складні. Евакуація цивільного населення практично ускладнена -у місті залишаються понад 1 000 людей без змоги вийти через постійні обстріли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вибивають логістику на Покровському напрямку: на позиції доводиться заходити пішки, - 59 ОШБр