Ворог знову просунувся у Покровську та на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Ворог активізувався у Покровському та Пологівському районах, лінія зіткнення поблизу Красного Лиману уточнена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську (Покровській район, Донецька область), Успенівці (Пологівський район, Запорізька область), Новомиколаївці (Пологівський район, Запорізька область) та поблизу Новогригорівки (Пологівський район, Запорізька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Красного Лиману (Покровській район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін доручив допустити західні та українські ЗМІ "в райони блокування ЗСУ" в Покровську й Куп’янську

Оновлені карти

МАПА: ситуація на фронті від проєкту DeepState.
Ситуація у Покровську

Російські війська зосередили біля Покровської агломерації приблизно 11 000 бійців з метою оточення міста. У самому місті точаться вуличні бої, ворог застосовує тактики інфільтрації, використання дронів‑FPV, і нищення логістичних шляхів українських сил. 

Українські сили оборони заявляють, що блокування їх не зафіксоване - вони продовжують утримувати логістику, але умови дуже складні. Евакуація цивільного населення практично ускладнена -у місті залишаються понад 1 000 людей без змоги вийти через постійні обстріли. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вибивають логістику на Покровському напрямку: на позиції доводиться заходити пішки, - 59 ОШБр

ну сделаем город фортеця как с бахмутом?
31.10.2025 10:06 Відповісти
Покровськ беруть у кліщі - через тиждень - два почнуть кричати нам кранти - шоб уникнути оточення потрібно відходити - але кацапи ж не зупиняться - вони підуть на Констянтинівку Слов"янськ Краматорськ Павлоград Запоріжжя і зроблять тесаме - потрібно не допускати таких ситуацій
31.10.2025 10:23 Відповісти
Що можна сказати? Це наслідки попередніх дій. Візьмемо 2019 рік, коли замість "Армії, мови, віри, ЄС і НАТО" вибрали "какую разніцу" і "сойдьомся посередінє" і поржьом. Все ж так просто, все так весело, скинули того оббріханого Бенею і простим мальчіком "баригу на крові". Зелені прості пацани від вумного наріду 73% думали, що основна їх ціль і призначення це сидіти біля великої каси бюджету і розподіляти гроші. Замість окопів і надійних фортифікацій вони будували дороги, замість ракет і систем ППО, вони все витрачали на дороги, замість оснащення армії, вони фінансували свій клан. Потім послухали антиукраїнське оточення і розмінували мінні поля, відвели наші війська із ключових позицій. Знищили всі оборонні програми, особливо ракетні, чим полегшили напад ворогу і захоплення ним територій. А коли напав ворог зі всіх боків, на недільку заховалися, а самі "бойовиті" зупинилися аж біля кордонів ЄС, деякі в Хмельницькому. А коли зібрався народ і дав відсіч ворогу, то відразу вилізли слугориги, одягнули однострої, такі як у війську, щоб впихувати наріду, що вони такі самі. Бачачи, що наші ЗСУ хоч слібіші, без необхідного озброєння погнали нечисту силу назад до кордонів, бо тоді мали сильний козацький дух. Вони з єлдаком і іншими "героями" вилізли, познімали Залужного та 16 генералів генштабу, інших командирів та не прийняттям своєчасних законів по мобілізації знищили і сильний козацький дух... довели ситуацію до такого стану.
31.10.2025 10:31 Відповісти
 
 