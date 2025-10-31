УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
875 12

Російські дрони вибивають логістику на Покровському напрямку: на позиції доводиться заходити пішки, - 59 ОШБр

огістика на Покровському напрямку: дрони змушують постачати все вручну

Ситуація з логістикою на Покровському напрямку залишається досить складною. Російські дрони залітають достатньо глибоко, на більшість позицій  доводиться заносити все руками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі Еспресо заявив старший офіцер відділення комунікації 59 ОШБр безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"З логістикою все дуже складно, російські дрони вибивають логістику, залітають достатньо глибоко і зараз на більшість позицій доводиться заходити пішки, заносити все руками. Або завозити за допомогою НРК, або скиди з дронів так само з важких бомберів, доставляємо і БК, і провізію на позиції", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блокування ворогом Сил оборони у Покровську немає, - УВ "Схід"

Мишак додав, що людям це робити вкрай небезпечно і автомобілі дуже помітні.

"Тому що наша там смуга оборони, вона проходить на достатньо відкритій місцевості, це поля, зокрема. І там рухатись якось непомітно на автомобілі - це майже неможливо. Російські дрони-ждуни всюди підчікують і тому доводиться якось в пішки НРК і от дронами здійснювати логістику", - підсумував старший офіцер.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти не закріплюються у Покровську, а лише періодично переміщуються, - 7-й корпус ДШВ

Автор: 

Донецька область (9970) бойові дії (4823) дрони (6239) Покровськ (893) Покровський район (1172) війна в Україні (6770)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Примушуватимуть особовий склад сидіти в ямах до останнього доки вперед ногами не винесуть чи в полон не потраплять. Чи перший раз? Стратегія творожнікова.
показати весь коментар
31.10.2025 09:41 Відповісти
+3
Чому до цього часу Зеленський не запиляв відосік із зверненням до своїх виборців стати на захист України.? Чого він чекає кантуючись в сховищі біля мангала? А підЗЕлупна пліснява хотьпоржемщики, приколісти, шашличники ховаються по ничках від співробітників военкоматів, які проводять мобілізацію. В цей час ФСБшні підорки знімають постановочні відосіки про "звірства ЦТК" які пакують ухилянтів дегенератів. Чому СБУ не займається авторами подібних відосіків, які під час війни сіють розбрат серед населення сіючи смуту серед бидломаси під соусом "бусифікації".
показати весь коментар
31.10.2025 09:41 Відповісти
+2
Оперативне оточення - це військова ситуація, коли угруповання військ (підрозділ, бригада, батальйон тощо) виявляється ізольованим від основних сил, внаслідок чого його логістичні шляхи (постачання ***********, продовольства, пального, евакуації поранених) перебувають під загрозою, перерізані або повністю контролюються вогнем противника.
показати весь коментар
31.10.2025 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оперативне оточення - це військова ситуація, коли угруповання військ (підрозділ, бригада, батальйон тощо) виявляється ізольованим від основних сил, внаслідок чого його логістичні шляхи (постачання ***********, продовольства, пального, евакуації поранених) перебувають під загрозою, перерізані або повністю контролюються вогнем противника.
показати весь коментар
31.10.2025 09:39 Відповісти
Примушуватимуть особовий склад сидіти в ямах до останнього доки вперед ногами не винесуть чи в полон не потраплять. Чи перший раз? Стратегія творожнікова.
показати весь коментар
31.10.2025 09:41 Відповісти
Так ***** про це говоров же тиждень тому.а зеля кавчав до це брехня.
показати весь коментар
31.10.2025 09:57 Відповісти
"...смуга оборони на достатньо відкритій місцевості,це поля зокрема..."🥴
показати весь коментар
31.10.2025 09:39 Відповісти
"Підготовані рубежі" виглядають саме так
показати весь коментар
31.10.2025 09:56 Відповісти
...якщо подивитися кошторис витрат з кишень українців ., то в ньому мабуть дзоти кожні 500 м і залізо - бетонні укриття.та бліндажі кругом Покровська ....???
показати весь коментар
31.10.2025 10:11 Відповісти
Чому до цього часу Зеленський не запиляв відосік із зверненням до своїх виборців стати на захист України.? Чого він чекає кантуючись в сховищі біля мангала? А підЗЕлупна пліснява хотьпоржемщики, приколісти, шашличники ховаються по ничках від співробітників военкоматів, які проводять мобілізацію. В цей час ФСБшні підорки знімають постановочні відосіки про "звірства ЦТК" які пакують ухилянтів дегенератів. Чому СБУ не займається авторами подібних відосіків, які під час війни сіють розбрат серед населення сіючи смуту серед бидломаси під соусом "бусифікації".
показати весь коментар
31.10.2025 09:41 Відповісти
Сподіваюсь це написано з окопу ?
показати весь коментар
31.10.2025 10:19 Відповісти
Стефанчуки-зеленський разом з Свириденко і умеровим самі будуть, це робити чи з міндічем і чернишовим??? Бо єрмак з гетьманцевим, зтурбовані дуже, але ж не можуть важкого носити для забезпечення Захисників усим необхідним, бо інваліди, ще з часів якунОвоща !!
Ось такі наслідки, для Захисників, з часу прямого втручання в дії військових на Фронті єрмака та зелупня, знищення військового управління !!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
31.10.2025 09:41 Відповісти
тобто?
піхота сидить в окопах з надією, що виживуть?
підари роблять то, підари роблять сьо. підари все контролюють.
підарські дрони ждуни. підарські дрони камікадзе.
а, де все українське?
ми хоч щось там робимо?
бо, з повідомлення тараса мишака, хлопців кинули напризволяще та поставили хрест!
чи, знову речник щось не те ляпнув та обмовився?
показати весь коментар
31.10.2025 09:52 Відповісти
Оплески наркоману з кацапським *********** сирком! Це перемога.
показати весь коментар
31.10.2025 09:54 Відповісти
А ШО ТАМ С ТАКСИ?
показати весь коментар
31.10.2025 10:24 Відповісти
 
 