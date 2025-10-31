Російські дрони вибивають логістику на Покровському напрямку: на позиції доводиться заходити пішки, - 59 ОШБр

Ситуація з логістикою на Покровському напрямку залишається досить складною. Російські дрони залітають достатньо глибоко, на більшість позицій доводиться заносити все руками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив старший офіцер відділення комунікації 59 ОШБр безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"З логістикою все дуже складно, російські дрони вибивають логістику, залітають достатньо глибоко і зараз на більшість позицій доводиться заходити пішки, заносити все руками. Або завозити за допомогою НРК, або скиди з дронів так само з важких бомберів, доставляємо і БК, і провізію на позиції", - сказав він.

Мишак додав, що людям це робити вкрай небезпечно і автомобілі дуже помітні.

"Тому що наша там смуга оборони, вона проходить на достатньо відкритій місцевості, це поля, зокрема. І там рухатись якось непомітно на автомобілі - це майже неможливо. Російські дрони-ждуни всюди підчікують і тому доводиться якось в пішки НРК і от дронами здійснювати логістику", - підсумував старший офіцер.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

