Новости Ситуация на Покровском направлении
698

Российские дроны выбивают логистику на Покровском направлении: на позиции приходится заходить пешком, - 59 ОШБр

Логистика на Покровском направлении: дроны заставляют поставлять все вручную

Ситуация с логистикой на Покровском направлении остается достаточно сложной. Российские дроны залетают достаточно глубоко, на большинство позиций приходится заносить все руками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо заявил старший офицер отделения коммуникации 59 ОШБр беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"С логистикой все очень сложно, российские дроны выбивают логистику, залетают достаточно глубоко и сейчас на большинство позиций приходится заходить пешком, заносить все руками. Или завозить с помощью НРК, или сбрасывать с дронов, так же как с тяжелых бомбардировщиков, доставляем и БК, и провизию на позиции", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирования врагом Сил обороны в Покровске нет, - УВ "Восток"

Мышак добавил, что людям это делать крайне опасно, а автомобили, которые они используют, очень заметны.

"Потому что наша там полоса обороны, она проходит на достаточно открытой местности, это поля, в частности. И там двигаться как-то незаметно на автомобиле - это почти невозможно. Российские дроны-ждуны везде поджидают и поэтому приходится как-то пешком НРК и вот дронами осуществлять логистику", - подытожил старший офицер.

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты не закрепляются в Покровске, а только периодически перемещаются, - 7-й корпус ДШВ

Автор: 

Донецкая область (11138) боевые действия (5063) дроны (5278) Покровск (858) Покровский район (1156) война в Украине (6716)
Топ комментарии
+4
Примушуватимуть особовий склад сидіти в ямах до останнього доки вперед ногами не винесуть чи в полон не потраплять. Чи перший раз? Стратегія творожнікова.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:41 Ответить
+2
Чому до цього часу Зеленський не запиляв відосік із зверненням до своїх виборців стати на захист України.? Чого він чекає кантуючись в сховищі біля мангала? А підЗЕлупна пліснява хотьпоржемщики, приколісти, шашличники ховаються по ничках від співробітників военкоматів, які проводять мобілізацію. В цей час ФСБшні підорки знімають постановочні відосіки про "звірства ЦТК" які пакують ухилянтів дегенератів. Чому СБУ не займається авторами подібних відосіків, які під час війни сіють розбрат серед населення сіючи смуту серед бидломаси під соусом "бусифікації".
показать весь комментарий
31.10.2025 09:41 Ответить
+2
Стефанчуки-зеленський разом з Свириденко і умеровим самі будуть, це робити чи з міндічем і чернишовим??? Бо єрмак з гетьманцевим, зтурбовані дуже, але ж не можуть важкого носити для забезпечення Захисників усим необхідним, бо інваліди, ще з часів якунОвоща !!
Ось такі наслідки, для Захисників, з часу прямого втручання в дії військових на Фронті єрмака та зелупня, знищення військового управління !!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:41 Ответить
Оперативне оточення - це військова ситуація, коли угруповання військ (підрозділ, бригада, батальйон тощо) виявляється ізольованим від основних сил, внаслідок чого його логістичні шляхи (постачання ***********, продовольства, пального, евакуації поранених) перебувають під загрозою, перерізані або повністю контролюються вогнем противника.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:39 Ответить
Так ***** про це говоров же тиждень тому.а зеля кавчав до це брехня.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:57 Ответить
"...смуга оборони на достатньо відкритій місцевості,це поля зокрема..."🥴
показать весь комментарий
31.10.2025 09:39 Ответить
"Підготовані рубежі" виглядають саме так
показать весь комментарий
31.10.2025 09:56 Ответить
...якщо подивитися кошторис витрат з кишень українців ., то в ньому мабуть дзоти кожні 500 м і залізо - бетонні укриття.та бліндажі кругом Покровська ....???
показать весь комментарий
31.10.2025 10:11 Ответить
тобто?
піхота сидить в окопах з надією, що виживуть?
підари роблять то, підари роблять сьо. підари все контролюють.
підарські дрони ждуни. підарські дрони камікадзе.
а, де все українське?
ми хоч щось там робимо?
бо, з повідомлення тараса мишака, хлопців кинули напризволяще та поставили хрест!
чи, знову речник щось не те ляпнув та обмовився?
показать весь комментарий
31.10.2025 09:52 Ответить
Оплески наркоману з кацапським *********** сирком! Це перемога.
показать весь комментарий
31.10.2025 09:54 Ответить
 
 