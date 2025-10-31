Российские дроны выбивают логистику на Покровском направлении: на позиции приходится заходить пешком, - 59 ОШБр
Ситуация с логистикой на Покровском направлении остается достаточно сложной. Российские дроны залетают достаточно глубоко, на большинство позиций приходится заносить все руками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо заявил старший офицер отделения коммуникации 59 ОШБр беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.
"С логистикой все очень сложно, российские дроны выбивают логистику, залетают достаточно глубоко и сейчас на большинство позиций приходится заходить пешком, заносить все руками. Или завозить с помощью НРК, или сбрасывать с дронов, так же как с тяжелых бомбардировщиков, доставляем и БК, и провизию на позиции", - сказал он.
Мышак добавил, что людям это делать крайне опасно, а автомобили, которые они используют, очень заметны.
"Потому что наша там полоса обороны, она проходит на достаточно открытой местности, это поля, в частности. И там двигаться как-то незаметно на автомобиле - это почти невозможно. Российские дроны-ждуны везде поджидают и поэтому приходится как-то пешком НРК и вот дронами осуществлять логистику", - подытожил старший офицер.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось такі наслідки, для Захисників, з часу прямого втручання в дії військових на Фронті єрмака та зелупня, знищення військового управління !!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
піхота сидить в окопах з надією, що виживуть?
підари роблять то, підари роблять сьо. підари все контролюють.
підарські дрони ждуни. підарські дрони камікадзе.
а, де все українське?
ми хоч щось там робимо?
бо, з повідомлення тараса мишака, хлопців кинули напризволяще та поставили хрест!
чи, знову речник щось не те ляпнув та обмовився?