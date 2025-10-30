Блокирования врагом Сил обороны в Покровске нет, - ГВ "Схід"

"Блокирования" врагом Сил обороны в Покровске нет. Это лишь заявления российской пропаганды, не соответствующие действительности.

Отмечается, что оккупационная армия РФ действительно усиливает давление на Покровском направлении, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В Покровске ситуация остается сложной и динамичной. Отдельные группы вражеской пехоты проникают в город Покровск и пытаются перемещаться и накапливаться в этом населенном пункте.

"В городе проводятся ударно-поисковые действия. Эти вражеские подразделения и отдельные пехотинцы уничтожаются нашими воинами. Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем.

Только за минувшие сутки 29 октября украинские воины из состава 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали непосредственно в Покровске 13 оккупантов. Четверо из них – у стелы, что на въезде в город в северо-западной части", - заявили в ГВ "Схід".

Вместе с тем военные отмечают, что логистика в город затруднена из-за вражеских FPV, однако не прервана: "Используются различные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей. Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков".

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

