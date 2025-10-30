РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
Блокирования врагом Сил обороны в Покровске нет, - ГВ "Схід"

"Блокирования" врагом Сил обороны в Покровске нет. Это лишь заявления российской пропаганды, не соответствующие действительности.

Об этом сообщили в Группировке войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупационная армия РФ действительно усиливает давление на Покровском направлении, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В Покровске ситуация остается сложной и динамичной. Отдельные группы вражеской пехоты проникают в город Покровск и пытаются перемещаться и накапливаться в этом населенном пункте.

"В городе проводятся ударно-поисковые действия. Эти вражеские подразделения и отдельные пехотинцы уничтожаются нашими воинами. Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем.

Только за минувшие сутки 29 октября украинские воины из состава 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали непосредственно в Покровске 13 оккупантов. Четверо из них – у стелы, что на въезде в город в северо-западной части", - заявили в ГВ "Схід".

Вместе с тем военные отмечают, что логистика в город затруднена из-за вражеских FPV, однако не прервана: "Используются различные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей. Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков".

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Донецкая область (11129) Покровск (851) Покровский район (1149) война в Украине (6700)
+5
ви так часто про це говорите що починаєш вірити що все навпаки
30.10.2025 17:24 Ответить
+5
блокування немає, тільки не виїхати, ні в'їхати...
30.10.2025 17:34 Ответить
+2
це пуйло часто говорить , а в нас тихо
30.10.2025 17:27 Ответить
ви так часто про це говорите що починаєш вірити що все навпаки
30.10.2025 17:24 Ответить
це пуйло часто говорить , а в нас тихо
30.10.2025 17:27 Ответить
Ви вже б мовчали ..саме зараз сиджу без світла,..киш , гнида зельона
30.10.2025 17:30 Ответить
так тобі і треба
30.10.2025 18:13 Ответить
класична реакція зельоной гниди
30.10.2025 18:22 Ответить
30.10.2025 17:29 Ответить
хлоррфосом їх ,хлорофосом !
30.10.2025 17:26 Ответить
Блокування немає. Це тільки інфільтрування, переміщення та накопичення. Все Ок.👌😎
30.10.2025 17:26 Ответить
30.10.2025 17:28 Ответить
блокування немає, тільки не виїхати, ні в'їхати...
30.10.2025 17:34 Ответить
як вже за*бали ці штабні "речники"!
30.10.2025 17:36 Ответить
В Авдіївці теж "не було блокування".
пі@ари штабні
30.10.2025 18:06 Ответить
есть мешок, потому как въехать и выехать нельзя
30.10.2025 18:09 Ответить
Хотілось би вірити УВ ''Сходу''.Але є якесь передчуття, що десь щось не так.
30.10.2025 18:25 Ответить
В общем понятно. Вопрос только когда и сколько народу там опять оставят мудаки в погонах.
30.10.2025 19:06 Ответить
пропустили слово ПОКИ
30.10.2025 19:19 Ответить
 
 