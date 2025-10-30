УКР
Блокування ворогом Сил оборони у Покровську немає, - УВ "Схід"

"Блокування" ворогом Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності.

Про це повідомили в Угрупуванні військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупаційна армія РФ дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті.

"У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем. 

Лише за минулу добу 29 жовтня українські воїни зі складу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували безпосередньо у Покровську 13 окупантів. Чотири з них – біля стели, що на вʼїзді до міста в північно-західній частині", - заявили в УВ "Схід".

Читайте також: Ситуація складна, але блокування Сил оборони у Покровську та Куп’янську немає, - Сирський

Разом з тим військові наголошують, що логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана: "Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти не закріплюються у Покровську, а лише періодично переміщуються, - 7-й корпус ДШВ

+3
блокування немає, тільки не виїхати, ні в'їхати...
30.10.2025 17:34 Відповісти
+2
ви так часто про це говорите що починаєш вірити що все навпаки
30.10.2025 17:24 Відповісти
+2
це пуйло часто говорить , а в нас тихо
30.10.2025 17:27 Відповісти
ви так часто про це говорите що починаєш вірити що все навпаки
30.10.2025 17:24 Відповісти
це пуйло часто говорить , а в нас тихо
30.10.2025 17:27 Відповісти
Ви вже б мовчали ..саме зараз сиджу без світла,..киш , гнида зельона
30.10.2025 17:30 Відповісти
30.10.2025 17:29 Відповісти
хлоррфосом їх ,хлорофосом !
30.10.2025 17:26 Відповісти
Блокування немає. Це тільки інфільтрування, переміщення та накопичення. Все Ок.👌😎
30.10.2025 17:26 Відповісти
30.10.2025 17:28 Відповісти
блокування немає, тільки не виїхати, ні в'їхати...
30.10.2025 17:34 Відповісти
як вже за*бали ці штабні "речники"!
30.10.2025 17:36 Відповісти
В Авдіївці теж "не було блокування".
пі@ари штабні
30.10.2025 18:06 Відповісти
есть мешок, потому как въехать и выехать нельзя
30.10.2025 18:09 Відповісти
 
 