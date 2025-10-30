Блокування ворогом Сил оборони у Покровську немає, - УВ "Схід"

"Блокування" ворогом Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності.

Про це повідомили в Угрупуванні військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупаційна армія РФ дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті.

"У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем.

Лише за минулу добу 29 жовтня українські воїни зі складу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували безпосередньо у Покровську 13 окупантів. Чотири з них – біля стели, що на вʼїзді до міста в північно-західній частині", - заявили в УВ "Схід".

Разом з тим військові наголошують, що логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана: "Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників".

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

