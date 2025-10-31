РУС
Враг снова продвинулся в Покровске и в Запорожской области, - DeepState

Враг активизировался в Покровском и Пологовском районах, линия соприкосновения вблизи Червоного Лимана уточнена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске (Покровский район, Донецкая область), Успеновке (Пологовский район, Запорожская область), Новониколаевке (Пологовский район, Запорожская область) и вблизи Новогригоровки (Пологовский район, Запорожская область). Уточнена линия соприкосновения вблизи Червоного Лимана (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

КАРТА: ситуация на фронте от проекта DeepState.
КАРТА: ситуация на фронте от проекта DeepState.
КАРТА: ситуация на фронте от проекта DeepState.
КАРТА: ситуация на фронте от проекта DeepState.

Ситуация в Покровске

Российские войска сосредоточили возле Покровской агломерации примерно 11 000 бойцов с целью окружения города. В самом городе идут уличные бои, враг применяет тактики инфильтрации, использования дронов-FPV и уничтожения логистических путей украинских сил.

Украинские силы обороны заявляют, что блокировка их не зафиксирована — они продолжают удерживать логистику, но условия очень сложные. Эвакуация гражданского населения практически затруднена — в городе остаются более 1 000 человек, не имеющих возможности выйти из-за постоянных обстрелов.

Запорожская область (3710) Донецкая область (11138) Покровск (858) Полтавская область (1298) Покровский район (1156) Пологовский район (199) Полтавский район (86) Червоный Лиман (3) Новогригоровка (3) Успеновка (4) Николаевка (1) DeepState (325)
