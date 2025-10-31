Враг снова продвинулся в Покровске и в Запорожской области, - DeepState

Враг активизировался в Покровском и Пологовском районах, линия соприкосновения вблизи Червоного Лимана уточнена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске (Покровский район, Донецкая область), Успеновке (Пологовский район, Запорожская область), Новониколаевке (Пологовский район, Запорожская область) и вблизи Новогригоровки (Пологовский район, Запорожская область). Уточнена линия соприкосновения вблизи Червоного Лимана (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты









Ситуация в Покровске

Российские войска сосредоточили возле Покровской агломерации примерно 11 000 бойцов с целью окружения города. В самом городе идут уличные бои, враг применяет тактики инфильтрации, использования дронов-FPV и уничтожения логистических путей украинских сил.

Украинские силы обороны заявляют, что блокировка их не зафиксирована — они продолжают удерживать логистику, но условия очень сложные. Эвакуация гражданского населения практически затруднена — в городе остаются более 1 000 человек, не имеющих возможности выйти из-за постоянных обстрелов.

