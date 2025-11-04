Ситуація в районі Малої Токмачки: спостерігається поява "сірої зони", ворожа піхота намагається проникнути в село, - DeepState

Уздовж населеного пункту Мала Токмачка в Запорізькій області фіксується поява "сірої зони", ворог намагається з допомогою піхоти пробратися в населений пункт.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"В останньому оновлені можна спостерігати появу сірої зони вздовж населеного пункту Мала Токмачка, на яку ворог в минулому місяці здійснив доволі масивний накат, використовуючи велику кількість техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фіксація противника здійснювалася безпосередньо в селі, зокрема, у вигляді піхоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

"Однак її одразу взялися зачищати та ліквідовувати бійці Сил Оборони. В той момент важливо було зрозуміти, чи зможе закріпитися ворог і після відчайдушних спроб штурмів продовжувати спроби тиску. І за останній час було зафіксовано спроби ворога з допомогою піхоти пробиратися в населений пункт, ховатися на околицях в руїнах, будинках тощо. Але поки їх вдається знищувати", - розповіли аналітики DeepState.

Також читайте: Сили оборони відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині. Ворог окупував Новогригорівку на Запоріжжі, - DeepState

Евакуація з Малої Токмачки

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області із наближених до фронту населених пунктів наразі триває обов'язкова евакуація всіх жителів. Зокрема, у селі Мала Токмачка залишаються ще 5 осіб, які відмовляються виїжджати.