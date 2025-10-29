12 людей відмовляються евакуюватися з Малої Токмачки та Степногірська. Немає правового механізму, щоб вивезти їх, - поліція

Наразі триває обов'язкова евакуація всіх жителів із наближених до фронту населених пунктів у Запорізькій області. У селі Мала Токмачка залишаються ще 5 осіб, а у селищі Степногірськ - 7. Ці люди відмовляються виїжджати.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олександр Кривенко.

Люди відмовляються від евакуації

Вони відмовилися і неодноразово. Дістатися до них зараз в принципі неможливо. Проводилася постійна робота з цими особами, щоб вони виїхали. Поліцейський не може силою потягти людину кудись. Немає такого правового механізму, не надано нам таке право", - розповів правоохоронець.

Скільки осіб вдалося евакуювати?

За словами Кривенка, з початку цього року правоохоронці евакуювали 337 людей.

"Було евакуйовано 337 осіб, з яких 26 дітей, 196 осіб похилого віку та 12 маломобільних осіб. Постійно проводимо моніторинг, скільки у нас людей в тому чи іншому населеному пункті на підконтрольній частині області, які піддаються частим обстрілам. Ця кількість різко скоротилася починаючи з весни, з початком активних бойових дій", - зауважив він.

Також Кривенко додав, що нині в населених пунктах області, де тривають активні бойові дії, залишається понад дев'ять тисяч людей.

"Зараз мешкає, за останніми даними, це ми 22 числа робили звірку 9476 осіб. Це число скорочується. По всій області беремо лінію бойового зіткнення і 20 кілометрів за лінією", - резюмував правоохоронець.

