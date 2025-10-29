12 людей відмовляються евакуюватися з Малої Токмачки та Степногірська. Немає правового механізму, щоб вивезти їх, - поліція
Наразі триває обов'язкова евакуація всіх жителів із наближених до фронту населених пунктів у Запорізькій області. У селі Мала Токмачка залишаються ще 5 осіб, а у селищі Степногірськ - 7. Ці люди відмовляються виїжджати.
Про це на брифінгу повідомив начальник відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олександр Кривенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Люди відмовляються від евакуації
Вони відмовилися і неодноразово. Дістатися до них зараз в принципі неможливо. Проводилася постійна робота з цими особами, щоб вони виїхали. Поліцейський не може силою потягти людину кудись. Немає такого правового механізму, не надано нам таке право", - розповів правоохоронець.
Скільки осіб вдалося евакуювати?
За словами Кривенка, з початку цього року правоохоронці евакуювали 337 людей.
"Було евакуйовано 337 осіб, з яких 26 дітей, 196 осіб похилого віку та 12 маломобільних осіб. Постійно проводимо моніторинг, скільки у нас людей в тому чи іншому населеному пункті на підконтрольній частині області, які піддаються частим обстрілам. Ця кількість різко скоротилася починаючи з весни, з початком активних бойових дій", - зауважив він.
Також Кривенко додав, що нині в населених пунктах області, де тривають активні бойові дії, залишається понад дев'ять тисяч людей.
"Зараз мешкає, за останніми даними, це ми 22 числа робили звірку 9476 осіб. Це число скорочується. По всій області беремо лінію бойового зіткнення і 20 кілометрів за лінією", - резюмував правоохоронець.
Що передувало?
- За даними Сил оборони, окупанти намагаються інфільтруватися в Степногірськ, проте безуспішно.
- Також зазначалося, що росіяни намагаються захопити Степногірськ, щоб контролювати логістичні шляхи й околиці Запоріжжя.
Хоча б совість буде чиста, якщо самовільно повернуться, як багато хто
Хіба що у в'язниці, але в'язниць не вистачить, треба нові будувати.
Бо корупційна злодійська влада ніколи не дасть їм житла та роботи.
Та все можно полагодити і налагодити, якщо є дієздатна влада!
Не пиляти міл'ярди на Фламіндічі Рожевій а оплачувати житло. В селах нарприклад, там безпечніше, Для Потужної держави та Потужного бюджету це не проблема: купити дров, харчів та виплатити підьомні на речі першої необхідності.
Цій владі не потрібна Україна та українці.
Держава може викупити, та надавати для такіх осіб.
але на цьому багато грошей не вкрадеш, тому займаються тим де можна по швидкому попіляи бюджет
Для великої ракетної держави In Flamindich we trust це не велика потужність. Тим більше по закону давно ( з 1991) мають бути плани та повноваження на такий випадок
ремонт робить місцева громада
облаштування (подивсиь на ютубі багато відео) як переселнці приїждать зі сходу починають балакати, та усім селом допомгають, хто пралку, хто микрохвільову пічь, та навіть можут курей подарувати.
А ще свині перевдягаються в цивільне і інфільтруються в наші прифонтові населені пункти. Якщо примусово виселяти людей - можна буде не паритись з евакуацією і валити всіх хитрозроблених русошвайнів без розбору.
самі звали - самі і дочекаються...
- не узагальнюйте!
щє є ЗСУ - ті не відійдуть...
сестри схрони підмели - сало і воду на 15 людей постійно обновляється.. - тиждень...
Орки лізуть на Карантинний острів - район ( Корабел) м.Херсон. та на Потьомктнські острови. А наші колись були у Кринках.
то ми вже все будемо знати за пристрелених...