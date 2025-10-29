УКР
12 людей відмовляються евакуюватися з Малої Токмачки та Степногірська. Немає правового механізму, щоб вивезти їх, - поліція

Степногірськ після обстрілу

Наразі триває обов'язкова евакуація всіх жителів із наближених до фронту населених пунктів у Запорізькій області. У селі Мала Токмачка залишаються ще 5 осіб, а у селищі Степногірськ - 7. Ці люди відмовляються виїжджати.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олександр Кривенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Люди відмовляються від евакуації

Вони відмовилися і неодноразово. Дістатися до них зараз в принципі неможливо. Проводилася постійна робота з цими особами, щоб вони виїхали. Поліцейський не може силою потягти людину кудись. Немає такого правового механізму, не надано нам таке право", - розповів правоохоронець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 1200 цивільних залишаються у Покровську. Через російські FPV-дрони з міста майже неможливо вийти пішки, - МВА

Скільки осіб вдалося евакуювати?

За словами Кривенка, з початку цього року правоохоронці евакуювали 337 людей.

"Було евакуйовано 337 осіб, з яких 26 дітей, 196 осіб похилого віку та 12 маломобільних осіб. Постійно проводимо моніторинг, скільки у нас людей в тому чи іншому населеному пункті на підконтрольній частині області, які піддаються частим обстрілам. Ця кількість різко скоротилася починаючи з весни, з початком активних бойових дій", - зауважив він.

Також Кривенко додав, що нині в населених пунктах області, де тривають активні бойові дії, залишається понад дев'ять тисяч людей.

"Зараз мешкає, за останніми даними, це ми 22 числа робили звірку 9476 осіб. Це число скорочується. По всій області беремо лінію бойового зіткнення і 20 кілометрів за лінією", - резюмував правоохоронець.

Також читайте: На Донеччині у зонах примусової евакуації залишаються понад 800 дітей, - ОВА

Що передувало?

  • За даними Сил оборони, окупанти намагаються інфільтруватися в Степногірськ, проте безуспішно.
  • Також зазначалося, що росіяни намагаються захопити Степногірськ, щоб контролювати логістичні шляхи й околиці Запоріжжя.

Автор: 

У селах є будинки, які продаються мешканцями не задорого.
Держава може викупити, та надавати для такіх осіб.

але на цьому багато грошей не вкрадеш, тому займаються тим де можна по швидкому попіляи бюджет
29.10.2025 13:45
4 рік війни, ВР досі не змогла написати та прийняти закон про примусову евакуацію та розквартирування біженців, дегенерати
29.10.2025 13:34
оставте їх там i забудьте, то не українці - то звонарі і ждуни кацапні.
самі звали - самі і дочекаються...
29.10.2025 13:39
Подайте в розшук. Придумайте привід для "примусової доставки в суд " чи якусь контору для дачі свідчень.

Хоча б совість буде чиста, якщо самовільно повернуться, як багато хто
29.10.2025 13:31
😊 Та відмазки це все! Насильно бусифікувати правового механізму теж нема, але ж бусифікують!
29.10.2025 14:39
А куда їх поселяти?
Хіба що у в'язниці, але в'язниць не вистачить, треба нові будувати.
Бо корупційна злодійська влада ніколи не дасть їм житла та роботи.
29.10.2025 13:37
Тю
Та все можно полагодити і налагодити, якщо є дієздатна влада!
Не пиляти міл'ярди на Фламіндічі Рожевій а оплачувати житло. В селах нарприклад, там безпечніше, Для Потужної держави та Потужного бюджету це не проблема: купити дров, харчів та виплатити підьомні на речі першої необхідності.
29.10.2025 13:42
Це не про владу зелених зрадників та корупціонерів.
Цій владі не потрібна Україна та українці.
29.10.2025 13:46
Нажаль так 🤮
29.10.2025 13:52
Було б чудово! ( але колеги розуміють, що це не з Такою владою). Викуп, ремонт, стартовий капітал на облаштування ( хто втікав від війни зовмім "босий" з валізою на одну людину) , стартовий капітал на початок "городом зацматися" тощо...
Для великої ракетної держави In Flamindich we trust це не велика потужність. Тим більше по закону давно ( з 1991) мають бути плани та повноваження на такий випадок
29.10.2025 13:56
викуповує держава
ремонт робить місцева громада
облаштування (подивсиь на ютубі багато відео) як переселнці приїждать зі сходу починають балакати, та усім селом допомгають, хто пралку, хто микрохвільову пічь, та навіть можут курей подарувати.
29.10.2025 14:03
Це якесь досить заможне село.
29.10.2025 15:33
"Не задорого" може продаватися або недобудова або хата початку 20 сторіччя у кращому разі. Дешевого житла щоб жити у селах вкрай мало, коштують вони в залежності від відстані до райцентрів.
29.10.2025 15:32
Є така річ, як розквартирування, це коли примусово в житло людей підселяють біженців, військовослужбовців тощо.
29.10.2025 13:47 Відповісти
И сколько переселенцев или военнослужащих вы приютили?
29.10.2025 14:00
0, бо такого розквартирування немає, а сам я не хочу.
29.10.2025 14:04
Навіть якщо нікуди не поселяти це краще ніж їх уб'є русня.
А ще свині перевдягаються в цивільне і інфільтруються в наші прифонтові населені пункти. Якщо примусово виселяти людей - можна буде не паритись з евакуацією і валити всіх хитрозроблених русошвайнів без розбору.
29.10.2025 14:03 Відповісти
саме так, наявність цивільного населення призводить до втрат особового скалду ЗСУ, вуличні бої це лотерея!
29.10.2025 14:07
навіть ЗЕгенерати.
29.10.2025 13:39 Відповісти
Як Вам не соромно!, Ви назвали владу зеленського- дегенератами...
29.10.2025 14:16
правильно, людей - корисний ресурс, треба залишати русні, це етично, толерантно та культурно!
29.10.2025 13:49 Відповісти
їдьте і вивезить їх насильно, вони вам в очі наплюють, щє й **********.
29.10.2025 13:53
хліб, вода он на порозі - чекайте русню далі.
29.10.2025 13:55
голубців не буде...
29.10.2025 13:56
Ну тоді треба відходити прямо на польский кордон, раз кругом ждуни .
29.10.2025 14:54
ну чому всі і завжди?
- не узагальнюйте!
щє є ЗСУ - ті не відійдуть...
сестри схрони підмели - сало і воду на 15 людей постійно обновляється.. - тиждень...
29.10.2025 15:02
да йух с ними - ооочень сомневаюсь что там остался ценный ресурс для Украины
29.10.2025 13:41
Ждунство лікується ударами арти і дронів з обох боків під час боїв за населений пункт. Не переймайтеся.
29.10.2025 13:41
Не лікуюється!!! Між Кринками і Олешками ( ті що напроти Херсону , лівий берег) немало сел, хутірців і люди досі там існують
29.10.2025 13:43
За ці пункти немає бойових дій, бо вони уже більше 3.5 років є окупованими. Не плутайте туризм з еміграцією.
29.10.2025 13:50
Там "дорога смерті", так місцеві називають. Кожен раз як їдуть за пенсією , можуть потрапити під дрона або обстріл. Тому ненавидять обідві сторони. ( Можливо всі орки їздять на цивільних авто, давно не перевіряв той факт )
29.10.2025 14:00
вздовж річок і плавнів - суцільно лінія фронту, хочу Вам нагадати.
Орки лізуть на Карантинний острів - район ( Корабел) м.Херсон. та на Потьомктнські острови. А наші колись були у Кринках.
29.10.2025 14:05
Там всюди вибухи і бойові дії. В тому числі стрільба гарматами з житлового сектору і прильоти по ним
29.10.2025 14:07
і якщо буде новина, що в Малої Токмачки кацапня пристрелила мирних ждунів?
то ми вже все будемо знати за пристрелених...
29.10.2025 13:50
Не треба нікого силою евакуювати - завжди буде відсоток людей, які нікуди не поїдуть. І справа не у "ждунстві" чи "колабораціонізмі". Люди тримаються своїх жител і страх втратити рідне житло більше за страх смерті.
29.10.2025 14:15
Відправте туди тцк - нехай бусифікують. Який вам ще потрібен правовий механізм?
29.10.2025 14:26
малюк ліг під зашаморка криворогатого наглухо, а був шанс - не скористався малюк...
29.10.2025 15:25
 
 