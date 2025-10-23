На Донеччині у зонах примусової евакуації залишаються понад 800 дітей, - ОВА

У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі залишаються 675 родин, у яких виховуються 827 дітей.

"У двох населених пунктах двох територіальних громад області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб, залишаються перебувати 827 дітей - це 675 сімей", - зазначила Рижакова.

За її словами, найбільше дітей залишаються у Дружківській міській територіальній громаді - 824 дитини у 674 сім’ях.

Водночас протягом останнього тижня з області примусово евакуювали 170 дітей із 108 родин, з них 159 дітей із 101 сім’ї - саме з Дружківської громади.

Начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитро Петлін повідомив, що у зоні активних бойових дій залишаються близько 15,9 тис. цивільних осіб, серед яких немає дітей.

Він додав, що з лютого 2022 року з підконтрольних Україні територій Донеччини евакуйовано понад 1 млн 309 тис. осіб, серед яких майже 200 тис. дітей та 47 тис. людей з інвалідністю.

Лише за останній тиждень з області виїхали 1 470 осіб.

Наразі на підконтрольній Україні території Донеччини залишаються понад 201 тис. мешканців, з них 13,68 тис. - діти.