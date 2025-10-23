В Донецкой области в зонах принудительной эвакуации остаются более 800 детей, - ОВА

В населенных пунктах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, до сих пор остаются 675 семей, в которых воспитываются 827 детей.

об этом во время онлайн-брифинга сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

"В двух населенных пунктах двух территориальных громад области, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительным способом, остаются находиться 827 детей - это 675 семей", - отметила Рыжакова.

По ее словам, больше всего детей остаются в Дружковской городской территориальной громаде - 824 ребенка в 674 семьях.

В то же время в течение последней недели из области принудительно эвакуировали 170 детей из 108 семей, из них 159 детей из 101 семьи - именно из Дружковской громады.

Начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой ОГА Дмитрий Петлин сообщил, что в зоне активных боевых действий остаются около 15,9 тыс. гражданских лиц, среди которых нет детей.

Он добавил, что с февраля 2022 года с подконтрольных Украине территорий Донецкой области эвакуировано более 1 млн 309 тыс. человек, среди которых почти 200 тыс. детей и 47 тыс. людей с инвалидностью.

Только за последнюю неделю из области выехали 1 470 человек.

Сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются более 201 тыс. жителей, из них 13,68 тыс. - дети.