За 4 месяца эвакуировано почти 108 тыс. человек, из них около 13 тыс. детей, больше всего – с Донетчины, – Минразвития

С 1 июня 2025 года эвакуировано почти 108 тыс. человек, из них около 13 тыс. детей и почти 3,7 тыс. маломобильных лиц. Больше всего эвакуированных с Донетчины - более 77 тыс. человек, из них почти 8 тыс. детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Принудительная эвакуация детей

Координационный штаб согласовал решение Донецкой ОВА о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей из отдельных населенных пунктов Краматорской громады.

Также было согласовано решение Харьковской ОВА о проведении обязательной эвакуации принудительно детей из отдельных населенных пунктов Купянского района.

Транзитные пункты

Сейчас на территории Украины функционирует 20 транзитных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Волынской, Николаевской и Запорожской областях. Комплексные услуги предоставляют пункты в Павлограде, Волосском и Лозовой. Киевской городской военной администрации поручено открыть транзитный центр в городе Киеве.

В транзитных пунктах предоставляется денежная помощь в размере 10 800 грн, продуктовые и гигиенические наборы, медицинская, юридическая, психологическая поддержка.

Места временного проживания эвакуированных

Сейчас функционирует 1 095 мест временного проживания, которые обеспечивают более 77 тыс. мест для размещения внутренне перемещенных лиц. ОВА поручено создание дополнительных мест для проживания эвакуированных.

С 1 января по 9 октября 2025 года на горячие линии 1548 и 1648 поступило более 248 тысяч звонков. Больше всего обращений касались выплат государственной помощи ВПЛ (более 137 тыс.) и выплат помощи на проживание ВПЛ (более 21 тыс.).

"Наша ключевая задача - сформировать единый, слаженный путь эвакуации от населенного пункта через транзитные пункты к местам временного проживания", - сообщил заместитель Министра развития громад и территорий Алексей Рябикин.

