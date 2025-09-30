В Купянске остаются 758 человек, эвакуация на прилегающих территориях продолжается, – Синегубов

В городе Купянск Харьковской области сейчас находятся 758 жителей, а на прилегающих территориях в целом остаются около 4,4 тысячи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в течение последних суток из Боровского и Купянского районов эвакуировали 153 человека, среди которых 26 детей из Шевченковской громады. Несмотря на масштабные разрушения критической инфраструктуры из-за обстрелов, гуманитарная ситуация остается контролируемой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Купянск полностью закрыли на въезд, попасть в город могут только военные, - МВА

Власти и спасательные службы продолжают восстанавливать поврежденные объекты и доставлять гуманитарную помощь жителям. Эвакуированным предоставляют временное жилье и необходимые вещи для безопасного пребывания.

Синегубов также заверил, что враг не продвинулся к Купянску, а объединенные силы обороны делают все возможное, чтобы гарантировать безопасность местных жителей.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Ранее мы писали, что Купянск Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что в самом городе сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Поэтому въезд для гражданских туда ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Сапсана" уничтожили технику и склады врага на Купянском направлении. ВИДЕО