Дроны "Сапсана" уничтожили технику и склады врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов Княжеского "Сапсана" из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удар по врагу на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов уничтожен полевой склад горюче-смазочных материалов, две единицы автомобильной техники и пять единиц вражеских генераторов.

"В программе этой ночи - вражеская техника, склады, генераторы и море огня", - говорится в комментарии под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птицы Мадьяра" уничтожили более 20 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!