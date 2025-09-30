Дроны "Сапсана" уничтожили технику и склады врага на Купянском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов Княжеского "Сапсана" из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удар по врагу на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов уничтожен полевой склад горюче-смазочных материалов, две единицы автомобильной техники и пять единиц вражеских генераторов.
"В программе этой ночи - вражеская техника, склады, генераторы и море огня", - говорится в комментарии под видео.
