Дрони "Сапсана" знищили техніку та склади ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів Князівського "Сапсана" з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали удару по ворогу на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ударів знищено польовий склад паливно-мастильних матеріалів, дві одиниці автомобільної техніки та п’ять одиниць ворожих генераторів.

"У програмі цієї ночі - ворожа техніка, склади, генератори і море вогню", - йдеться в коментарі під відео.

