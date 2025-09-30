"Птахи Мадяра" знищили понад 20 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують успішно розгромлювати ворожу техніку та окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори безпілотників знищили 11 автомобілів, 9 мотоциклів, 2 УАЗи "буханки", 2 бронемашини, 4 бліндажі та будівлі з особовим складом, 4 ворожі дрони, а також ліквідували щонайменше 20 окупантів.
Відео бойової роботи під "Сонату №14" Бетховена бійці бригади "Птахи Мадяра" опублікували в соцмережах.
