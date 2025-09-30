У Куп’янську залишаються 758 людей, евакуація на прилеглих територіях триває, – Синєгубов

У місті Куп’янськ Харківської області наразі перебувають 758 жителів, а на прилеглих територіях загалом залишаються близько 4,4 тисячі людей.

За його словами, протягом останньої доби з Борівського та Куп’янського районів евакуювали 153 людей, серед яких 26 дітей зі Шевченківської громади. Попри масштабні руйнування критичної інфраструктури через обстріли, гуманітарна ситуація залишається контрольованою.

Влада та рятувальні служби продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та доставляти гуманітарну допомогу мешканцям. Евакуйованим надають тимчасове житло та необхідні речі для безпечного перебування.

Синєгубов також запевнив, що ворог не просунувся до Куп’янська, а об’єднані сили оборони роблять усе можливе, щоб гарантувати безпеку місцевих жителів.

Раніше ми писали, що Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "Укрінформу".

Він зазначив, що у самому місті зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Тому вʼїзд для цивільних туди обмежено для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.

