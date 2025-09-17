1603 ребенка остаются в зоне принудительной эвакуации на Донетчине, - ОВА

Сейчас в населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 1264 семьи с 1603 детьми.

Об этом во время брифинга сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В шести населенных пунктах четырех территориальных громад, где объявлена обязательная эвакуация детей в принудительный способ с родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями, остаются 1603 ребенка - это 1264 семьи",- рассказала чиновница ОВА.

Она добавила, что больше всего детей находятся в Дружковской городской территориальной громаде: 1582 ребенка в 1250 семьях.

По словам Рыжаковой, за последнюю неделю из области эвакуированы принудительно 156 детей из 119 семей, больше всего из Дружковской громады - 126 детей из 95 семей.

Кроме этого, в Донецкой ОВА сообщили, что в зоне активных боевых действий остаются 17,9 тыс. гражданских, среди которых восемь детей: один в Лиманской и семеро в Добропольской громадах.

Всего с подконтрольной украинской власти территории Донетчины эвакуировано более 1 млн 298 тыс. человек гражданского населения, из которых 198 тыс. - дети и около 47 тыс. - лица с инвалидностью. За прошедшую неделю за пределы области эвакуировали более 4 тыс. человек гражданского населения.

